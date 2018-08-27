



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20−26 августа 2018 года стали: папа Франциск просит прощения; католики отправляются на учебу в Россию; Европу ждет всплеск терроризма; джихадисты в Сирии и Ираке переходят к партизанской войне; какое отношение Ватикан имеет к автокефалии украинского православия и другое.

Папа Римский Франциск посетил Ирландию, передает Vatican News (Ватикан). Он встретился в Дублинском замке с властями, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса и обратился к ним с речью. Поблагодарив за теплый прием, понтифик отметил, что главной целью его визита является участие в IX Всемирной встрече семей. В наши дни семьи сталкиваются с немалыми трудностями, отметил папа, но они продолжают оставаться связующим элементом общества и поэтому нуждаются в поддержке и защите. Именно в семье мы делаем первые шаги и учимся жить в гармонии, контролировать свой эгоизм, примирять различия, искать подлинные ценности, которые придают смысл и полноту жизни. Единая мировая семья нуждается в сплоченности и солидарности, особенно в отношении самых слабых, жертв расовой и этнической ненависти, конфликтов и насилия, растущего разрыва между богатыми и бедными. Ирландия, подчеркнул Франциск, двадцать лет назад сумела урегулировать тяжелый внутренний конфликт, подписав историческое мирное соглашение и открыв путь для гармоничного будущего в духе примирения и взаимного доверия. С горечью отмечая скандал, связанный с фактами растления несовершеннолетних со стороны ирландского духовенства, понтифик подчеркнул, что он полностью разделяет негодование, боль и стыд католической общины. Церковные власти обязаны исправлять ошибки прошлого и устанавливать более строгие правила, дабы эти тяжкие преступления больше не повторялись. Каждый ребенок является драгоценным Божьим даром, его нужно защищать и помогать ему достичь духовной зрелости. В своей истории Церковь в Ирландии приносила много добра для детей, и об этом также нельзя забывать. Я надеюсь, подчеркнул папа Франциск, что серьезность последних скандалов поможет осознать, насколько важна защита самых уязвимых со стороны всего общества.

(сс) Aleteia Image Partners Папа римский Франциск

Бывший апостольский нунций в США архиепископ Сарло Мария Вигано потребовал от папы Франциска уйти в отставку, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Экс-нунций передал в католические средства массовой информации 11-страничный меморандум, в котором утверждает, что Святой престол с 2000 года знал о существовании обвинений в сексуальном насилии в отношении архиепископа Теодора Маккаррика, который в конце того же года был назначен главой Вашингтонской архиепископии и в следующем году возведен папой Иоанном Павлом II в кардиналы. Вигано утверждает, что письменные свидетельства против Маккаррика, обвиненного в преследовании семинаристов и молодых священников, регулярно передавались в Ватикан апостольскими нунциями в США, но оставались без ответа. В этом он обвиняет государственного секретаря Святого престола Анджело Содано (1991−2006 годы) и кардинала Леонардо Сандри, ныне префекта Конгрегации по делам восточных церквей, которые прикрывали Маккаррика, который «часто ездил в Рим и заводил друзей повсюду, на всех уровнях курии». Вторая волна обвинений последовала в 2006 году. Как пишет бывший нунций, он подготовил две подробные записки, отправив их своему начальству, на тот момент государственному секретарю Тарчизио Бертоне. Наконец, третья и последняя глава: в июне 2013 года Вигано во время частной аудиенции у папы, когда Франциск спросил его о Маккаррике, ответил понтифику, что есть досье на него. При этом Вигано не утверждает, что передал в тот же день или впоследствии документы или свидетельства обвинения против Маккаррика новому папе Римскому. При этом следует отметить, что ни во время понтификата Иоанна Павла II, ни Бенедикта XVI на кардинала не были наложены серьезные прещения. Однако когда в этом году появились сообщения о недостойном обращении Маккарика с несовершеннолетними, папа Франциск заставил его жить в уединении и лишил сана кардинала. И это самое первое реальное и радикальное наказание в отношении сановника, не имеющее прецедента в новейшей истории Церкви. Также остается вопрос, почему монсеньор Вигано не опубликовал имеющуюся у него информацию до сего дня, если был так убежден, что это крайне важное для Церкви? И почему, будучи апостольским нунцием в США в 2011—2016 годах, он не подал свои соображения в письменном виде, предложив новому папе принять меры против Маккаррика?

Важным элементом понимания контекста сексуального скандала в США является то, что он является возможностью для неотрадиционалистских молодых американских католиков атаковать американских епископов и кардиналов, близких к папе Франциску, отметил в интервью Vatican insider (Турин, Италия) профессор богословия Университета Вилланова Массимо Фаджиоли. Дело в том, что скандал, связанный со злоупотреблениями епископата, что нанесло удар по их легитимности, создал в Католической церкви в Соединенных Штатах огромный вакуум власти, который кто-то должен заполнить. Те, кто думает, что решение проблемы — это массовая отставка всех американских епископов, заблуждаются: вовсе не обычные миряне-католики заполнят пустоту, оставленную епископами.

(сс) Josh Applegate Священник

Архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вюрл не был в курсе деяний его предшественника, архиепископа Теодора Маккаррика, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам представителя монсеньора Эда Макфаддена, «кардинал Вюрл не получал документацию или информацию от Святого престола, касающуюся поведения Маккаррика, или сообщения о наложении на того каких-либо запретов по предложению архиепископа Вигано». Экс-нунций ранее заявлял, что в 2009 или 2010 году папа Бенедикт XVI распорядился, чтобы Маккаррик «покинул семинарию, где он жил, ему было запрещено служить (мессу) публично, участвовать в общественных собраниях, читать лекции, путешествовать, и его обязали посвятить жизнь молитве и покаянию». По мнению Вигано, «совершенно немыслимо», чтобы занимавший в то время пост нунция в США архиепископ Пьетро Самби не рассказал бы Вюрлу об ограничениях, наложенных на кардинала. Церковные источники, знакомые с расследованием, поделились с агентством некоторыми подробностями. Отмечается, что когда Вюрла поставили в известность о следствии против Маккаррика, он просил того ограничить свое общественное служение, но кардинал отказался. Источники сообщили, что, согласно каноническому праву, Вюрл не мог запретить Маккаррику служить в архиепископии Вашингтона, причем кардинал также отклонял просьбы других епископов, просивших его не посещать или служить в их епархиях.

Папа Франциск еще раз попросил прощения за тех иерархов, которые скрывали сексуальные преступления, рассказывает Crux (Денвер, США). Это случилось в Ирландии во время визита понтифика. «Вчера я встретился с восемью людьми, пострадавшими от злоупотреблений, — сказал Франциск. — Резюмируя то, что они мне рассказали, я хотел бы предоставить милости Божией эти преступления и попросить за них прощения». Эти злодеяния, по словам папы, были совершены «ответственными сотрудниками Церкви». Признавая сокрытие злоупотреблений, а также сам факт преступлений, Франциск добавил, что «некоторые члены иерархии не были в состоянии справиться с этими болезненными ситуациями и молчали. Просим прощения».

С 24 августа по 2 сентября в России будут проходить обучение представители Католической церкви, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Программу для них подготовила Русская православная церковь. Как отмечает служба коммуникаций Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, это уже четвертая встреча подобного рода. После нескольких лет «заморозков», начиная с 2016 года, РПЦ начала осуществлять совместно с Католической церковью инициативы, как, например, подобные обмены, которыми сами православные воспользовались в мае, направив свою делегацию в Рим. В Московской патриархии уточнили, что открывающийся курс вписывается «в контекст укрепления академического и гуманитарного сотрудничества между Московским патриархатом и Святым престолом при финансовой поддержке российского фонда «Русский мир» и католического благотворительного фонда Urbi et Orbi. Католическую делегацию, состоящую из пятнадцати священников и семинаристов, возглавит епископ города Сен-Дье-де-Вож Дидье Берте, председатель Совета по христианскому единству Конференции католического епископата Франции. Целью курса является углубление знаний о православии и современной русской культуре. Центральная тема его будет посвящена защите христиан и сохранению традиционных христианских ценностей в современном обществе. Участники программы ознакомятся с работой различных синодальных отделов Московской патриархии, посетят святые места Москвы, побывают в Сергиевом Посаде, Новгороде и Санкт-Петербурге, встретятся с главными действующими лицами русской церковной, культурной и общественной жизни. Изюминкой станет встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

Глава самозваного ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова в эфире, передает L'Osservatore Romano (Ватикан). Абу Бакр аль-Багдади, который умирал уже несколько раз, в последний — в июле прошлого года, в новой радиопередаче отрицает свою смерть и призывает последователей продолжить борьбу на различных фронтах: в Сирии, Ираке, Ливии и в целом в Северной Африке. Подлинность голоса не может быть подтверждена, но, подчеркивают аналитики, «предполагаемый аль-Багдади» рассуждает о текущих событиях, таких как разногласия между США и Турцией. Он ссылался на дело американского пастора Эндрю Брансона, который в настоящее время содержится в Турции под домашним арестов ввиду предъявленных обвинений в связи с организаторами попытки государственного переворота в июле 2016 года. Эта история спровоцировала серьезную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Упоминание новостных сюжетов дезавуирует предыдущие сообщения о смерти аль-Багдади, который превратился в «неуловимую фигуру». И менее чем через 24 часа после его выступления в Европу вернулся террор. Во Франции было убито два человека, один тяжело ранен.

Директор Института изучения терроризма Томаш Банк в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) прогнозирует новый всплеск террористических атак в Европе. Существуют «спящие», так называемые одинокие волки — это люди, которые пришли в Европу с волной мигрантов из стран, находящихся в состоянии войны или конфликтов (Северная Африка и Ближний Восток). Есть разочарованные, у которых нет работы и источника дохода, они тоже принимают участие в обеспечении деятельности террористических организаций. Джихадисты планируют постоянное преследовать европейское сообщество, особенно страны Западной Европы и американцев.

В Ираке и Сирии боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возвращаются к партизанской войне, отметила в интервью La Croix (Париж, Франция) политолог Мириам Бенраад. По ее словам, в Европе ситуация изменилась. Джихадисты имеют меньше ресурсов и потеряли многие свои сети. Во Франции с 2015 года произошла модернизация разведки и борьбы с терроризмом. Сети джихадистов более легко идентифицируются, а некоторые из них уничтожены. Теперь речь идет не только об организованных структурах. Есть одиночки, которые решают взять нож после того, как слышат выступления лидеров джихадистов, как, например, в случае с «халифом» Абу Бакром аль-Багдади в среду, 22 августа. Эти сообщения всегда будут иметь сильное символическое влияние на боевиков и сторонников, у которых пробуждается рвение. Джихадистский дискурс стал обычным явлением в социальных сетях, подчеркивает политолог. В 1990—2000 годах их заявления были маргинальными и ограничивались арабоязычной средой. Сегодня их переводят и распространяют на всех языках, охватывая широкую аудиторию. Кроме того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освоило сети обмена фотографиями и видеороликами Instagram, частично работает в Twitter и Facebook. Комментируя ситуацию в Ираке и Сирии, Бенраад говорит, что здесь джихадисты возвращаются к партизанским подпольным действиям. Их цель — сорвать стабилизацию и нормализацию этих стран. Они атакуют армию, полицию, портят инфраструктуру и не дают провести восстановление. Это невыносимое положение для гражданских лиц, которые целенаправленно подвергаются нападениям в течение многих лет. Конечно, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ныне труднее ориентироваться, чем в 2014 году. Но нужно сказать, что за пределами Ближнего Востока джихадисты присутствуют в Египте, Ливии, Африке, Афганистане, Азии. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это глобальное движение с активными отделениями по всему миру.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Какое отношение имеет Ватикан к автокефалии православия на Украине, недоумевает колумнист портала Католицький Оглядач (Львов, Украина). 24 августа на Крещатике состоялся действительно грандиозный военный парад по случаю Дня независимости. С одной стороны, казалось бы, событие тривиальное, несмотря на всю его грандиозность, разнобой мнений относительно целесообразности или даже нравственности этого действа. Однако, с другой стороны, в речи президента Петра Порошенко на этом параде прозвучала фраза, которая должна насторожить католиков Украины. Говоря о необходимости автокефалии Украинской православной церкви, президент потребовал, чтобы его услышали и в Константинополе, и в Москве, и в… Ватикане. Казалось бы, а при чем здесь Ватикан? Какое отношение имеет руководство Католической церкви к стремлению Порошенко получить каноническую, с точки зрения православия, автокефалию Православной церкви на Украине? Возможно, это оговорка президента в стиле «циничных бандер»? Может, Порошенко не совсем понимает, что Католическая церковь к автокефалии или каноничности Православных церквей не имеет никакого отношения? Может, речь идет о его стремлении оторвать католиков от единства с Римом? Четкого ответа на эти вопросы нет. И, скорее всего, не будет. Но после такого заявления президента каждый католик на Украине должен с большой осторожностью относиться к политике Порошенко в конфессиональных вопросах. К сожалению или к счастью, даже если бы президент дал успокоительное разъяснение своих слов, сомнения все равно останутся. Поэтому на предстоящих президентских выборах каждый католик, который действительно любит Церковь, перед тем, как проголосовать, должен иметь в виду и это заявление Порошенко.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.