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После публикации стенограммы совместной пресс-конференции в Баку канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стали выявляться подробности интригующего свойства, касающиеся перспектив обеспечения энергетической безопасности Европы за счет азербайджанских ресурсов.

Ранее Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан является «единственным новым энергетическим источником для Европы», который «расположен недалеко, запасы велики, обладает потенциалом, достаточным на очередные десятилетия». Если говорить только о газе, то речь идет о газопроводах в рамках Южного газового коридора (ЮГК): Баку — Тбилиси — Эрзерум, Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) с выходом на Грузию, Турцию и Европу (Италию). Экспертов суждения Алиева удивляли, ведь ЮГК предусматривает транспортировку всего лишь 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона в рамках второй фазы разработки месторождения «Шах-Дениз». Между тем российский «Газпром» сегодня поставляет в Европу примерно в 17 раз больше. Однако европейские, вслед за ними и бакинские эксперты заявляли, что в дальнейшем к проекту TANAP могут подключить другие источники, например, месторождения Ирана и Туркмении, что позволило бы увеличить транспортировку газа до 30 миллиардов кубометров.

Но Тегеран сейчас под американскими санкциями. Что касается Ашхабада, то на пресс-конференции Алиев заявил буквально следующее: «В настоящее время мы доставляем туркменскую нефть посредством нефтепровода Баку — Tбилиси — Джейхан на мировые рынки и в то же время вывозим сухие грузы из Средней Азии через территорию Азербайджана посредством недавно сданной в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Однако, конечно же, строительство Tранскаспийского трубопровода должно интересовать больше владельцев газа, транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу. Так же как мы, как владельцы газа, дали старт строительству 3500-километрового трубопровода, выделили большие финансовые средства (свыше 40 млрд долларов — С.Т.). Поэтому если в восточной части Каспия будет предложение о поставке своего газа на мировой рынок через территорию Азербайджана, то мы, конечно же, можем с большим интересом рассмотреть это и вынести тогда свое решение. Но это решение должно быть не нашим, а противоположной стороны».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Южного газотранспортного коридора. 2018

То есть Туркмения должна, во-первых, проявить заинтересованность в прокладке трубопровода по дну Каспия, во-вторых, обеспечить его строительство соответствующими инвестициями. В-третьих, согласно недавно принятой Конвенции о статусе Каспия провести необходимые согласования с Ираном, что в нынешней ситуации выглядит проблематично. В-четвертых, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решает сейчас в первую очередь проблемы туркестанской интеграции, выставляя на первые позиции проект газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия, хотя весь газ, который Ашхабад добывает, идет в Китай на погашение кредита. К тому же между Тегераном и Туркменией в начале 2017 года возникли сложности после того, как туркменские власти прекратили подачу газа на север Ирана, объяснив свое решение неоплаченными счетами. Вот почему Алиев на пресс-конференции внес важное уточнение, говоря о «вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы», что адекватно реально складывающейся ситуации.

Получается как в детской считалочке: А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Кто остался на трубе? Меркель в Баку заявила, что Германия не может сказать России «нет» в вопросах, связанных с энергопоставками, и, говоря о поставках газа из Азербайджана, отметила, что «у Берлина нет возможности получать газ из этой страны по той же цене, по которой закупается российское топливо. К тому же, как утверждает Deutsche Welle, «геополитическое значение ЮГК всегда превышало экономическое», и Алиев вел на этом направлении «тонкую» игру, в результате которой получает всего лишь статус одного (и то малозаметного) поставщика газа в Европу, где активно присутствуют Россия и Норвегия (по 37%), Алжир (менее 13%), Катар и другие страны (более 10%). К тому же, согласно радиостанции, «Москва фактически сама помогает наполнять TANAP газом», потому что «в настоящий момент собственного газа у Азербайджана не хватает на все его обязательства — внутренние и внешние». В конце 2017 года «Газпром» и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок российского газа в страну, прерванных в 2006 году.

Но означает ли это, что Баку откажется от политики «энергетического блефа» или ради прикрытия ее начнет активный дрейф в сторону России, чтобы, как пишет британское издание The Financial Times, «наращивать обещанный Европе импорт газа по TANAP»? И как будет формулировать свои слова Алиев в ситуации, когда не сможет расширять производственные мощности и выполнить все те контракты, которые он уже заключил? Будем смотреть и ждать.