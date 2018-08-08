Католическая церковь в России традиционно пользуется поддержкой своих единоверцев из-за рубежа. Существует множество проектов помощи общинам российских католиков, софинансирование которых берут на себя Конференции католического епископата тех или иных стран. Иногда, конечно, в выделении средств отказывается, но делалось это по вполне четким техническим мотивам. До сего дня. Как стало известно ИА REGNUM, один из проектов российских католиков, направленный на рассмотрение Конференции католического епископата Италии (CEI), был завернут по новой причине, до сих пор не имевшей место быть. В ответе за подписью очень высокопоставленного представителя Конференции сообщалось, что средства не будут выделены ввиду того, что в бюджете Католической церкви в Италии присутствуют государственные деньги — а Рим присоединился в свое время к санкциям против России.

Chiesacattolica.it

Еще весной сего года подобное обстоятельство не препятствовало зарубежной помощи российским католикам. Так что же случилось? Версий можно предложить несколько. Действительно, в Италии существует правило «восьми лир из тысячи», которое предполагает, что казна перечисляет в том числе Католической церкви часть поступлений от налогоплательщиков. Обычно эта сумма составляет около одного миллиарда евро в год. Нравится такое, конечно, не всем, однако на стороне епископата стояли правые и правоцентристские итальянские партии, отстаивая сложившийся статус-кво. Пока несколько месяцев назад по итогам выборов не было сформировано правительство Джузеппе Конте, вызвавшее большую настороженность у CEI. Пост министра внутренних дел достался главе входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини. А «Лига» уже вступала в конфликт с епископами, например, в прошлом году секретарь отделения партии в провинции Варезе выступал с требованием бойкотировать правило «восьми лир из тысячи» в отношении Католической церкви. Поэтому руководство Конференции решило перестраховаться и не дать возможность обвинить себя в нарушении санкций посредством оказания помощи своим братьям в России.

Вторая версия. Инициатива блокировать финансирование российских проектов на самом деле изначально исходила от епископата и была связана с участием в борьбе против правительства. Не секрет, что между светскими и церковными властями разгорелся конфликт, ярким проявлением чего стал спор о миграционном вопросе. Сальвини и члены кабинета министров не хотят, что беженцы продолжали заполнять страну. Епископы придерживаются противоположной позиции, открыто выступая в оппозиции правительству. Как заявил во время одного из пленарных заседаний глава Конференции католического епископата кардинал Гуалтьеро Бассетти, архиереи готовы вернутся к своей традиционной роли «критикующей совести». Многие наблюдатели восприняли это как многозначительный сигнал. Однако на стороне «Лиги» оказалось большинство рядовых католиков. По словам Сальвини, он «получает ежедневно поддержку от многих женщин и мужчин, принадлежащих Церкви». Более того, на днях вопреки позиции CEI пошел кардинал Анджело Скола, который подчеркнул, что Италия «не может принять всех мигрантов».

NVO Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Москва

Фактически это говорит о расколе уже в рядах высокопоставленных итальянских иерархов. В этой ситуации неудивительно, хотя и печально, что Конференция в борьбе с кабинетом министров стала использовать приемы, вызывающие удивление. В частности, участвовать в объявленной противниками президента США Дональда Трампа кампании по стигматизации России. В конце мая сего года издание CEI, газета Avvenire, вышла со статьей, в которой прописывались следующие тезисы. В новом правительстве министром без портфеля по европейским делам является Паоло Савона. Савона выступал против евро. Выступать против евро — это значит желать ослабления Европы. Ослабление Европы является «приоритетным интересом для России, наказанной санкциями ЕС, которые вступили в силу в марте 2014 года и продлены до настоящего времени». Савона в одном из интервью говорил, что «Путин реалист». К этому «блюду» добавлялся и «гарнир» в виде «связей Сальвини с Москвой», после чего делался вывод: «привязка» Италии к США должна преобладать, потому что итало-американская торговля гораздо больше, чем с Россией. А значит, добавим мы, в этой ситуации оказание помощи российским католикам в CEI могли интерпретировать как содействие Москве, а через нее — правительству Конте и персонально «Лиге».

Наконец, третья версия. Конференцию католического епископата Италии могли «попросить». Ранее мы уже сообщали о том, что посольство США при Святом престоле объявило о новой программе «малых грантов». Ее целью обозначено «продвижение внешнеполитических целей США, и в частности целей, которые мы разделяем со Святым престолом». Данные «малые гранты» в размере от 2 тысяч и до 10 тысяч долларов будут направлены на организацию семинаров, тренингов и подготовку публикаций в средствах массовой информации. Одним из направлений программы было обозначено следующее: «Противодействие российской дезинформации среди должностных лиц Святого престола и католической общины в целом». На наш взгляд, за этим должны последовать атаки на представителей Ватикана и Католических церквей в странах, которые имели и имеют контакты с Россией. Каждого из них можно обвинить в «пророссийских симпатиях» по причине как максимум «корыстной заинтересованности», как минимум в том, что они «полезные идиоты» Москвы. Не хотелось бы верить, что американский проект уже стал действовать, но… Остается дождаться дальнейшего развития событий, когда будет понятно, с чем связан на самом деле отказ епископата Италии в помощи российским католикам под предлогом санкций против России.