Очередь за кризисом между Турцией и Саудовской Аравией





Иван Шилов ИА REGNUM

Важная встреча в России

Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан утром 24 августа отправились в Россию. Об этом сообщает CNN Türk. Делегация встретилась с министром обороны России Сергеем Шойгу. На момент вылета делегации ожидалось, что гостей из Турции также примет у себя президент России Владимир Путин. В ходе переговоров обсуждался вопрос региональной безопасности, ситуация в Сирии и двустороннее деловое сотрудничество. Акар и Фидан посещали Москву также и 17 августа для того, чтобы встретиться с Шойгу и другими официальными лицами.

Переговоры по отмене виз в Москве

Согласно сообщению NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем они провели совместную пресс-конференцию. Лавров заявил: «Мы достигли консенсуса по устранению барьеров в торговле между нашими странами. Следующий год станет годом туризма для России и Турции. В этом году количество российских туристов, посетивших Турцию, превысит 5 миллионов человек. Мы договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей по вопросу отмены виз. Сегодня мы сконцентрировали свое внимание на теме Сирии. Будет создана подходящая среда для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Обсудили стабильность в Сирии, которая необходима для того, чтобы избавиться от укоренившихся там террористов». Чавушоглу в свою очередь заявил: «Мы прилагаем все усилия, чтобы довести наши отношения до самого высокого уровня во всех областях. Как уже сказал господин Лавров, отношения между странами развиваются во многих сферах, от энергетики и туризма до оборонной промышленности. Мы воплощаем в жизнь конкретные проекты. Турецко-российские отношения в ближайшие годы станут еще лучше. Мы рады постоянному увеличению числа туристов из России. Следующий год станет годом культуры и туризма для обеих стран. Помимо наших двусторонних отношений, важную роль играет и сотрудничество в региональных вопросах. Сегодня мы говорили о Сирии. С одной стороны, нам следует продолжать совместную работу для поддержания режима прекращения огня. С другой стороны, нам нужно активизировать наши усилия для политического процесса. Скорейшее учреждение конституционной комиссии и начало ее работы очень важно для Сирии. Мы прилагаем все усилия, чтобы довести наши отношения до самого высокого уровня во всех областях. Лидеры наших стран часто встречаются для проведения переговоров. Подобное тесное сотрудничество и дружба, конечно, вызывает зависть у некоторых личностей».

Mid.ru Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в Москве. 24.08.2018

Вооруженная атака на посольство США в Анкаре

Как сообщает CNN Turk, автомобиль с неопознанными номерными знаками открыл огонь по зданию посольства США в Анкаре на бульваре Ататюрка. Нападение произошло в 5 часов утра. Перед воротами номер 6 раздалось 4−5 выстрелов. Одна из пуль попала в стекло будки охраны. В результате происшествия никто не пострадал. Посольство США опубликовало письменное заявление по этому вопросу: «Мы можем подтвердить, что рано утром в посольстве США произошел инцидент, связанный с безопасностью. Мы не располагаем информацией о каких-либо травмах и продолжаем расследовать детали случившегося. Мы благодарим турецкую национальную полицию за их немедленную реакцию». Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выступил с заявлением, назвав произошедшее «попыткой распространения хаоса», и добавил: «Мы осуждаем нападение на посольство США. Это явная инициатива по распространению хаоса. Турция является безопасной страной, и все иностранные дипмиссии находятся под защитой закона. Событие будет расследовано и в ближайшее время станут известны детали».

Заявление Центробанка Турции в отношении Катара

В материале газеты BirGün говорится о том, что Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) сделал заявление по поводу своп-контракта, подписанного с Центральным банком Катара: «Центральный банк Республики Турции и Центральный банк Катара (QCB) на церемонии, состоявшейся в Дохе 17 августа 2018 года, подписали двусторонний валютный своп-контракт. Договор был подписан в турецких лирах и катарских риалах на сумму, эквивалентную 3 миллиардам долларов. Основная цель соглашения заключается в упрощении торговли посредством местных валют и поддержке финансовой стабильности двух стран».

Flazingo Photos Договорились

Брансон в обмен на Halkbank

По данным Sputnik, один из высокопоставленных чиновников Белого дома для TheWall Street Journal заявил о том, что президент США Дональд Трамп отверг предложение об освобождении американского пастора Эндрю Брансона в обмен на сокращение штрафа и прекращения расследования в отношении турецкого банка Halkbank и бизнесмена Резы Зарраба. Брансон в течение двух лет находился в заключении в Турции, после чего был переведен под домашний арест. В СМИ появилась информация о том, что Трамп, который ввел санкции против Турции после того, как она отказалась отпустить пастора на свободу, выступил против предложения Анкары по поводу Halkbank. В соответствии с полученной информацией, в предложении говорилось о том, чтобы «министерство финансов США отозвало многомиллиардный штраф в отношении Halkbank в ответ на снятие с Брансона обвинений в терроризме».

В Германии запретили Фонд гуманитарной помощи IHH

Согласно материалу газеты Sözcü, федеральный конституционный суд Германии одобрил запрет в отношении турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH), который развил свою деятельность в период правления ныне правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и открыл свои отделения по всей Европе. Причиной запрета является то, что фонд собирает средства от имени ХАМАС. Дело было заведено в 2010 году, представитель IHH в Турции тогда сделал письменное заявление, утверждая, что они никак не связаны с отделением в Германии, против которого были выдвинуты обвинения.

Очередь за кризисом между Турцией и Саудовской Аравией

Как сообщает AktifHaber, Саудовская Аравия объявила, что она пожертвовала 100 миллионов долларов на отвоеванные у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) северо-восточные районы Сирии и Эр-Ракку. Эти территории в основном находятся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDG), являющимися главным элементом «Отрядов народной самообороны» (YPG). Представитель государственного департамента США Хизер Науэрт выразила признательность Вашингтона и поблагодарила администрацию Эр-Рияда за «щедрый вклад». Госдепартамент объявил, что общая сумма помощи, предоставляемой партнерами по коалиции регионам, освобожденным от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, составляет 300 миллионов долларов. Сообщается, что помощь Саудовской Аравии будет израсходована на сельское хозяйство, образование, дорожные работы, разбор руин и водоснабжение. В дополнение к саудовцам Объединенные Арабские Эмираты объявили, что они пожертвуют для Эр-Ракки 50 миллионов долларов.

(сс) Zeledi Эр-Ракка

Комиссия по чрезвычайному положению в Турции рассматривает апелляции

По сообщению TR724, комиссия по чрезвычайному положению в Турции, созданная после попытки переворота 15 июля 2016 года, на сегодняшний день рассмотрела 30 тысяч апелляций в отношении уволенных или закрытых организаций и учреждений решением указа с силой закона лиц. Комиссия удовлетворила 1900 жалоб. Согласно письменному заявлению, до настоящего времени в комиссию по чрезвычайному положению, которая была создана для того, чтобы люди могли обжаловать решения суда в отношении отстраненных с занимаемых должностей лиц, студентов, у которых урезали стипендии, сотрудников служб безопасности на пенсии, которых лишили званий, закрытых учреждений и организаций, было подано 118 660 заявлений.

Аварии во время Байрама

Согласно CNN Turk, заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Эрсой напомнил о том, что с целью свести к минимуму несчастные случаи во время празднования Курбан Байрама они начали кампанию «Нарушителю правил — красный свисток». «Насколько я знаю, за шесть дней погибло почти 90 человек. Для того, чтобы облегчить наши потери, водители должны в первую очередь соблюдать правила», — заявил министр. Более 400 человек получили ранения в результате автомобильных аварий в разных уголках страны. В настоящее время жители Турции продолжают возвращаться в крупные города после праздников. По этой причине еще остается вероятность увеличения числа несчастных случаев.

Зарубежный и отечественный капитал бежит из Турции

Как пишет газета Sözcü, стремительное обесценивание турецкой лиры по отношению к иностранным валютам стало причиной потери Турцией своей инвестиционной привлекательности. Согласно докладу Фонда исследования турецкой экономической политики, годовой базовый отток национального капитала за рубеж составляет чуть более 3 миллиардов лир. Фонд объявил о том, что за первые шесть месяцев этого года отток капитала за границу вырос с 1,6 миллиардов долларов до 2,4 миллиардов, а поток иностранных инвестиций снизился с 4,1 миллиардов долларов до 2,8 миллиардов. В соответствии с этими данными фонд сделал вывод о том, что Турция начинает терять свою привлекательность для прямых иностранных инвестиций, а среднесрочная программа, которую объявит новое экономическое управление, должна включать в себя конкретные шаги по борьбе с высоким уровнем инфляции, высоким уровнем безработицы и быстрым обесцениванием турецкой лиры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

Курс доллара ударил по бумаге

Председатель Ассоциации турецких издателей Кенан Коджатюрк в беседе с DW Türkçe заявил о том, что издатели в Турции, в которой почти вся бумага для книг и газет импортируется из-за рубежа, всеми силами пытаются выжить в войне по причине валютного кризиса. Кризис в издательском деле может сказаться на культурной жизни страны. Рекордный рост курса доллара и евро, который начался после разногласий между Турцией и США в отношении священника Брансона, повлиял и на издательский сектор. Издателям, которые испытывают трудности с доступом к импортируемой бумаге, также приходится бороться с проблемами высоких налогов и выплат за авторское право переводных книг в иностранной валюте. Коджатюрк рассказал о том, что после того, как первая типография в Турции была изъята и затем закрыта в рамках приватизации SEKA İzmit İşletmesi, издательский сектор стал полностью зависим от импортной бумаги. Он также упомянул о том, что снижение продаж книг в этом году вместе с ростом курса валют очень серьезно повлияло на весь сектор: «В Турции не печатается бумага для книг. Бумага, которая стоила 750 евро за тонну, теперь стоит 900 евро».

Турецкие граждане бегут в Грецию

Как сообщает SamanyoluHaber, согласно данным министерства по делам миграционной политики Греции, количество запросов на получение статуса беженца в 2017 и 2018 году возросло до рекордных отметок. В 2017 году за предоставлением убежища обратились 1827 человек, сбежавших из Турции в Грецию, а в период с января по июль 2018 года — 1839 человек. Только в июле этого года 687 человек попросили убежища в Греции. В то же время 5 тысячам человек было отказано в выезде из страны в связи обвинениями в причастности к движению Хизмет.