Первое, о чем подумал, когда решил написать эту статью, было признание одного непреложного факта: лет тридцать назад авторы самого разного содержания статей в них, как правило, пару раз цитировали философов Древней Греции и Древнего Рима, классиков литературы, начиная с эпохи Возрождения и до конца XX века. Далее, со временем все чаще, приходилось видеть в статьях высказывания выдающихся императоров, самодержцев и полководцев разных эпох. Увы, в наши дни, чтобы придать актуальность вопросам, поднимаемым в публичных выступлениях и статьях, все больше приходится обращаться к выступлениям и документам, подготовленным разного рода разведывательными службами тех или иных государств или же международными организациями.

Нагорный Карабах

Итак, в феврале 2018 года директором Национальной разведки США Дэниелем Коутсом на официальном сайте этой организации был предан огласке ежегодный доклад «Всемирная оценка угроз». Ранее уже приходилось писать, что в этом докладе Россия и Китай указаны в качестве главных угроз национальной безопасности США. Достаточно отметить, что в рассматриваемом докладе Россия упоминается 67 раз, а Китай — 36. Заметим, что Дэниел Коутс официально считается координатором работы всех 16 разведывательных ведомств США. В посвященной Нагорно-Карабахскому конфликту части доклада записано, что

«нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям. Напряженность вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона может превратиться в масштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для поддержания своего регионального союзника».

У читателя вполне резонно может возникнуть вопрос: прошло уже более полугода после опубликования этого документа, а какая надобность сегодня вновь обращаться к докладу нацразведки США? Увы, такая необходимость сегодня налицо и вот почему. В течение последних месяцев в Азербайджане наблюдается беспрецедентная для отпускных летних месяцев активность в военной и внешнеполитической сферах.

Hudson Institute Дэниел Коутс

Так, спустя неделю после опубликования доклада на вопрос корреспондента проправительственного электронного портала Armiya. az Сеймура Мамедова о том, возможна ли крупномасштабная война между Азербайджаном и Арменией в 2018 году, турецкий аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер ответил так:

«Я согласен с выводами директора Национальной разведки США Коутса, что в 2018 году может начаться крупномасштабная война между Азербайджаном и Арменией. Почему я так думаю? Дело в том, что в последние 10−12 лет Азербайджан проводит усиленную модернизацию своей армии, ведет активное военное сотрудничество не только с Россией, но и с Израилем, Пакистаном и Беларусью. А вот Армения же, напротив, поддерживает традиционное сотрудничество только с Россией… Сегодня Запад, в частности, США, оказывают сильное давление на Россию, и сейчас она больше сосредоточена на решении своих вопросов и не заинтересована в том, чтобы началась Вторая Карабахская война. Мне кажется, что единственный путь разрешения проблемы — это война. И до конца 2018 года будет война между Арменией и Азербайджаном… Самый главный момент тут в том, что весь мир — США, Европа, Турция, Израиль, мусульманские страны — все поддерживают Азербайджан в его справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности».

К этим откровениям турецкого аналитика хотелось бы добавить и выдержки из интервью, озаглавленного «Британский аналитик: «Армяне совершили военные преступления против азербайджанцев» — Эксклюзив из Лондона», опубликованного 2 июля т. г. в электронном портале Vzglyad.az. Итак, на вопрос корреспондента Vzglyad.az. «Позвольте вас спросить о Нагорно-Карабахском конфликте. Каким вам видится его решение?», главный редактор газеты The London Post Шахид Гурейши отвечает, на мой взгляд, весьма и весьма провокационно:

«Считаю, что международное сообщество, в том числе ООН, играют роль лицемеров в нагорно-карабахском конфликте. Тот факт, что ООН, а также международное сообщество провалили такую задачу, как четкое определение того, что в нагорно-карабахском конфликте преступником является Армения, а жертвой — Азербайджан, продемонстрировали наличие у них собственных интересов в этом вопросе».

Чем обусловлен такой откровенно лживый ответ? Убежден, неудержным желанием угодить своим спонсорам. Ведь далеко не случайно в этом же интервью Шахид «ага» заявляет: «Отношения между Соединенным Королевством и Азербайджаном очень крепки и имеют исторические и культурные корни». О каких исторических и культурных корнях может идти речь со страной, существование которой исчисляется лишь одним столетием, приходится лишь догадываться. На посвященном столетию со дня создания азербайджанской армии мероприятии, проходившем в Посольстве Азербайджана в Лондоне на прошлой неделе, министр обороны Великобритании сказал: «Сотни британских компаний работают в нефтяной, газовой, образовательной и культурных сферах в Азербайджане». Согласитесь, что очень «характерное» высказывание для министра обороны Великобритании, ну прямо-таки профильное. Отметим, что на сегодня Великобритания является лидером по инвестициям в экономику Азербайджана. «В Азербайджане действует свыше 500 британских компаний. Со стороны британских компаний в азербайджанскую экономику вложено 27 миллиардов долларов. Молодежь Азербайджана получает образование в ведущих британских университетах», — 14 декабря 2017 года заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией во главе с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта Роной Фэйрхед. При этом Мустафаев также заявил, что «BP (British Petroleum) активно участвует в семи нефтегазовых проектах в Азербайджане, среди которых разработка блока месторождений «Азери» — «Чираг» — «Гюнешли», нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, Южный газовый коридор». Думается, что эта информация проливает свет на проявление чрезмерной сердобольности со стороны Шахида Гурейши.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Южного газотранспортного коридора. 2018

Считаю также уместным напомнить читателям об отношениях Азербайджана со своим стратегическим партнером Израилем и стратегическим союзником Турцией на фоне обострившихся отношений между Турцией и Израилем. Так вот, небезызвестный израильский эксперт Арье Гут, который образно характеризовал себя любимого не иначе, как «мой отец и я являемся полноправными гражданами Государства Израиль. Мы израильтяне, мы любим Израиль, мы любим еврейский народ, но в то же время мы любим нашу родину — Азербайджан», — в апреле т. г. в интервью азербайджанскому информагентству Азертадж так охарактеризовал современное состояние азербайджано-израильских взаимоотношений:

«У Израиля и Азербайджана существует самый высокий и доверительный уровень политического диалога, есть серьезная экономическая составляющая — торговый оборот, примерно 5,7 млрд долларов. Но самое главное в израильско-азербайджанских отношениях — это очень важная составляющая этих отношений — человеческий фактор, и, я бы сказал, что это один из основных столпов в двусторонних отношениях».

К этому добавим выдержку из статьи «Израильское оружие — важный компонент мощи азербайджанской армии», опубликованной на том же самом сайте armiya. az 17 ноября 2017 г.: «…Сотрудничество (между Израилем и Азербайджаном — А. Г.) это уникально — мы единственная мусульманская страна в мире, которая так тесно сотрудничает с единственным еврейским государством в мире… Израиль и Азербайджан за годы сотрудничества в военно-промышленной сфере заключили контракты на 5 млрд долларов, большая часть из них выполнена. При этом нужно подчеркнуть — мы заполняем израильским оружием очень важные ниши в обороне, оружие для которых Азербайджану часто отказываются продавать погрязшие в двойных стандартах страны Европы». Согласитесь, что весьма ценная характеристика для тех из руководителей европейских стран, которые умиляются, слыша восхваления на свой счет со стороны Апшеронского султана и его ближайшего окружения.

Martin Thoeni, powerplanes.ch Израильский БПЛА Hermes 900

На фоне этих и множества подобных восторженных отзывов об азербайджано-израильском стратегическом партнерстве очень любопытной воспринимается воинственная риторика союзника Апшеронской республики, лидера Турции Реджепа Эрдогана, в адрес Израиля. Помнится, что она особенно обострилась в связи с последними событиями в секторе Газа и переносом американского посольства в Иерусалим. Однако следует согласиться с мнением тех тюркологов, которые характеризуют внешнеполитический курс президента Эрдогана как весьма прагматичный, предполагающий быструю переоценку международной и региональной ситуации, если она исходит из требований национальных интересов. Вот и в настоящее время Турция использует в своих национальных интересах геополитическое соперничество между Ираном и Израилем, Катаром и Саудовской Аравией, ну и, конечно, соперничество с европейскими странами. Естественно, что любое усиливающееся противостояние между выше перечисленными центрами силы мировой и региональной политики, тем более с наличием серьезных противоречий в подходах по урегулированию сирийского кризиса между Москвой, Тегераном и Вашингтоном, позволяет Турции занять весомую геополитическую нишу в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке. Этот небольшой геополитический обзор мною был сделан вовсе не случайно. Думается, что не приходится сомневаться о решающей роли Турции в час X подтолкнуть Азербайджан к началу новой военной агрессии против Арцахской Республики, при этом держа под все более усиливающимся напряжением Нахичеванский участок границы между Арменией и Азербайджаном, который охраняется российскими пограничниками. Уже не является секретом, что в течение этого года около 185 большегрузных фур, битком набитых современным вооружением, в ночное время пересекли турецко-азербайджанскую границу и направились в Нахичевань. В этом контексте хотелось бы упомянуть выдержку из интервью президента Турции Эрдогана газете The New York Times от 14 августа 2018 года.

«15 июля 2016 года Турция подверглась нападению членов теневой группы во главе с Фетхуллахом Гюленом… Гюленисты пытались устроить государственный переворот против моего правительства… Безвинные жертвы, 251 человек, включая Эрлока Олкока, моего давнего руководителя кампании и дорогого друга, а также его сына Абдуллу Тайипа Олкока, заплатили самую высокую цену за свободу нашей страны. Если бы успех сопутствовал эскадрону смерти, который пришел за мной и моей семьей, к ним бы присоединился и я. Турецкий народ ожидал, что Соединенные Штаты безоговорочно осудят атаку и выразят солидарность с избранным руководством Турции… Официальные лица Соединенных Штатов осторожно призвали к «стабильности, миру и преемственности внутри Турции».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

В этой весьма неоднозначной международной обстановке вдруг нежданно-негаданно проправительственный электронный портал haqqin. az инициировал дискуссию о возможном вступлении Азербайджана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О том, как же представители правящей элиты Азербайджана относятся к идее вступления этой страны в ОДКБ, первым откликнулся председатель комитета по правовым вопросам и госстроительству Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли. Зная, что ни один из депутатов азербайджанского парламента не самостоятелен в своих заявлениях на внешнеполитическую тему, первое, о чем подумалось, — неужели Ильхам Алиев делает разворот на 180 градусов в сторону России, отказываясь от стратегического партнерства с Турцией, Великобританией, Западом, который с неослабевающим интересом всматривается на свое более весомое участие в эксплуатации Южного газового коридора и т. д. и т. п. Ан — нет, в наивности апшеронских политиков заподозрить — себе навредить. Главная интрига сей затеи не в прощупывании реакции всех заинтересованных акторов в делах региона Южного Кавказа да и Ближнего Востока. Нет, главное обратить по возможности большое внимание центров силы мировой политики на Азербайджан с тем, чтобы в дальнейшем во всеуслышание заявить о единодушном мнении всей властной элиты Апшеронского султаната в вопросе геополитического выбора своей страны.

Итак, 24 августа т. г. Кавказский геополитический клуб на своем портале (http:// kavkazgeoclub.ru) опубликовал статью под заглавием: «Аналитики страны против вступления в ОДКБ». Прочитав эту публикацию, можно сделать ряд выводов.

Первое: Руководству Азербайджана было крайне важно заявить о невозможности стратегического союза между Азербайджаном и Россией, что стало бы неизбежным с вступлением Азербайджана в ОДКБ. Тем самым в ходе интервью с провластными политиками вновь была подтверждена незыблемость стратегического союза Турции и Азербайджана.

Второе. В откликах апшеронских политиков красной нитью проходила мысль о том, что «членство Азербайджана с оккупирующей его территорию Арменией в одной военной организации ОДКБ невозможно», этот «вопрос может быть рассмотрен после освобождения оккупированных территорий и урегулирования карабахского конфликта». Причиной тому — «позиция России,… точнее, ее некоторых кругов,… по армяно-азербайджанскому конфликту», вследствие которой «конфликт не может быть урегулирован». Кроме того, «если речь идет о более тесном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области безопасности и обороны, то Москва должна кардинально поменять свою позицию и открыто заявить об этом». В кавычках приведены выдержки из вышеобозначенного интервью экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофига Зульфугарова агентству «Туран». Примечательно, что аналогичной позиции придерживаются все из опрошенных ведущих политиков этой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Третье. Азербайджанский правящий класс своими постановочными вопросами очерчивает необходимые условия для налаживания стратегического партнерства с Россией. Думается, что этими своими внешнеполитическими изысками они отправляют своеобразный месседж Западу и НАТО с объявлением главного условия для вхождения в НАТО, а именно: «освобождение оккупированных территорий», — реализация этой задачи, по мнению «апшеронских мудрецов», и должна стать необходимой предпосылкой для внешнеполитического реверса Азербайджана в сторону Североатлантического альянса. Успех подобной политики в немалой степени по расчетам азербайджанских политиков обусловлен осознанием того факта, что Азербайджан имеет за своей спиной таких надежных стратегических партнеров, как Великобритания и Турция.

И, наконец, четвертое. По мнению азербайджанских политологов и их разного рода суфлеров, озвучивая в своих выступлениях и публикациях на электронных порталах подобные информационные вбросы, они тем самым определяют некоторые рамочные условия для предстоящих 30 августа т. г. переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Словом, типичный Восточный политический базар.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Думается, что читатели при внимательном сопоставлении шагов И. Алиева неизбежно сделают вывод: Ильхам Алиев абсолютно несамостоятелен в своих решениях и очень искусно направляется со стороны тех транснациональных корпораций и стоящих за ними центров силы мировой политики, которые заинтересованы лишь в извлечении максимальных прибылей из нефтяных и газовых ресурсов Азербайджана. А для этого им следует держать в непрерывном напряжении зону Нагорно-Карабахского конфликта, вплоть до подстрекательства в удобное для них время новой военной агрессии со стороны Азербайджана в отношении Арцахской Республики. Ведь, помимо вышеизложенного, случись агрессия со стороны Азербайджана — в конфликт будет вовлечен и его стратегический союзник — Турция, которая в последние месяцы, а то и годы показывает (а скорее, старается показать) свою исключительную самостоятельность и претензии на лидерство в суннитском мире. Участие Турции (хотя бы и косвенное) в Нагорно-Карабахском конфликте непременно не оставит в стороне и Россию — стратегического союзника Армении. В итоге как минимум будет неизбежным значительное охлаждение отношений между Россией и Турцией, что также в планах Запада. Словом, возвращаясь к началу этой статьи, я сетовал на то, что сейчас мало цитируют классиков, при этом вдруг поймал себя на мысли: а чем не классик директор Национальной разведки США Дэниел Коутс? Ведь именно он, подобно Дельфийскому оракулу, делает прорицания, которые с большой вероятностью сбываются. Правда, восседает он не в храме Аполлона в Дельфах, а в офисе Национальной разведки США со всеми вытекающими из этого последствиями. Ведь говорил же он, что в 2018 году «ждать крупномасштабных боевых действий» в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Хочется надеяться, что руководство Азербайджана не окажется в капкане собственных иллюзий, которые очень изощренно подогреваются из-за бугра, и не станет поджигателем третьей мировой войны. Более того, не использует свой официальный визит в Москву во вред своей же стране, пытаясь отвлечь мировое общественное мнение от весьма опасных не закулисных, а подлинных подстрекателей возможной войны Азербайджана против Арцахской Республики.

Вместо послесловия.

Правительство Армении весьма своеобразно реагирует на взрывоопасную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении и Арцаха: организация многотысячного митинга в защиту завоеваний «бархатной революции» (имеется в виду апрельский (2018 г.) государственный переворот) с суровым разоблачением «контрреволюционеров», подготовка к внеочередным выборам в Совет старейшин г. Еревана и другие, на взгляд исполнительной власти, судьбоносные для Республики Армения события. Почти как в маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Пир во время чумы», конечно, действия происходят не в «Чумном городе», в Лондоне 1665 года, а в наши дни в г. Ереване, 2800-летие которого хотелось бы по достоинству отметить осенью текущего года, набравшись мудрости и ответственности за исторические судьбы нашего государства и армянского народа, за будущее наших детей и внуков.