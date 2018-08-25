Как так получилось, что даже после падения железного занавеса Россия с США остались противниками — можно спорить долго. Однако надо признать, что при всех разногласиях мы продолжали сохранять высокую схожесть подходов к базовым геополитическим императивам, а также в целом испытывать достаточное уважение друг к другу. Соперничество было острым, но при этом даже «на той стороне» оно не носило какого-то личностного эмоционального характера. Мы спорили лишь потому, что расходились во взглядах на способы решения ряда социальных задач общества, при этом признавая за оппонентом право жить по своим нормам у себя дома.

United States Mission Geneva Николай Патрушев и Джон Болтон

Сейчас холодная война вернулась. Нынешние экономические и политические санкции по своей сути мало чем отличаются от реалий второй половины прошлого века. Однако эскалация противостояния, начавшаяся после февраля 2014-го, привела к ощущению явного перехода конкуренции, пусть даже острой, уже практически к войне.

С каждой итерацией стороны все больше утрачивали способность друг друга понимать. Для противостояния государств обладающих, на двоих, практически девяноста процентами совокупного ядерного боезапаса планеты, тенденция приобретала угрожающий характер. Однако сохраняла впечатление, что корень проблемы лишь в каналах коммуникации.

СМИ в абсолютном большинстве ориентированы на толпу, а она традиционно глубиной познаний и высотой дипломатического профессионализма не отличается. В результате пресса стала не просто комментировать события, а уже формировать общий фон их восприятия, постепенно исподволь ограничивая пространство доступных политических решений.

Дальше начал сказываться синергетический эффект от сочетания прочих, сугубо внутренних процессов, как, например, борьба «глубинного государства» с механизмом официальной политической власти в США, а также глобалистов с изоляционистами. Особенно сильно он проявился после встречи Путина и Трампа в Финляндии. Не успели стороны публично объявить о достижении успеха в переговорах, как, едва вернувшись в Белый дом, его нынешний хозяин тут же взял свои слова обратно, чем полностью перечеркнул результаты самой встречи.

После некоторого, скажем так, глубокого изумления, мы предположили, что надо остановиться, отложить официоз, встретиться где-то в тихом месте, без журналистских видеокамер, и просто поговорить «о делах насущных». В конце концов, мы все серьезные и адекватные люди, способные отличить популистскую пену от объективных реалий.

Собственно, именно с этой целью была организована встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, прошедшая 23 августа 2018 года в здании американского представительства при ООН в Женеве. Именно для главной цели — поговорить. Без обязательств. Без решений. Без давления медийных факторов. Исключительно, чтобы постараться понять позиции сторон, взгляды и подходы к ключевым значимым вопросам, а также общую картину мировосприятия.

Она продлилась пять часов. Из чего следует, что затронутыми оказались все ключевые аспекты российско-американских отношений по полному списку геополитической повестки. Результат показал, что с американской правящей элитой мы находимся буквально на разных планетах. Точки соприкосновения отсутствуют.

Как позднее итоги прокомментировал Николай Патрушев, по всем ключевым вопросам позиция США выглядит абсолютно одинаково: все должно быть или только по-американски, или никак.

Хотя сколько-нибудь убедительных доказательств российского вмешательства в американские президентские выборы никем из многочисленных официальных расследователей так и не найдено, их политический истеблишмент все равно категорически требует от России вину за вмешательство признать. Отказ это сделать трактуется как безусловное основание ужесточения антироссийских санкций.

Как выяснилось, позиция правящей элиты США сводится только к широкому списку «Россия должна». Мы должны прекратить поддерживать Дамаск и немедленно вывести все войска из Сирии. Мы также обязаны «вывести» из САР и все иранские вооруженные формирования, включая части КСИР и добровольческие отряды. Мы, безусловно, должны прекратить любые инфраструктурные проекты в энергетике. Причем не только с «Северным потоком — 2», но и вообще все, включая «Силу Сибири», а также СПГ-завод на Ямале.

И, конечно же, мы просто обязаны немедленно «вернуть Крым» и «сдать Донбасс». В процессе еще публично взяв на себя всю полноту ответственности за сбитый малайзийский гражданский «Боинг». Ну, и прочее по мелочи. Пообещать больше никогда не вмешиваться в демократические выборы. Прекратить информационное вещание. Ну, и, естественно, многократно расширить демократию у себя дома. Со сменой президента. Как же без этого!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

Что в ответ? По их мнению — невероятно много. После выполнения нами всех указанных выше условий США готовы рассмотреть возможность разработки процедуры поэтапного сворачивания санкций. На взгляд советника президента США по национальной безопасности, все изложенное выше является абсолютно логичным, последовательным и, безусловно, справедливым. Потому что Россия есть безоговорочное Зло, самоотверженная защита Цивилизации от которого является ключевой сверхзадачей глобальной миссии США в мире.

В переводе на понятный русский это означает принципиальную невозможность мирного сосуществования США и России на одной планете. Или мы, или они. По крайней мере с точки зрения мировосприятия американской правящей элиты. Какие-либо даже малейшие компромиссы с Россией невозможны. Впрочем, они недопустимы вообще ни с кем. Мир обязан или полностью прогнуться под США, или умереть.

Это фактически прямая война? Да. Люди, «там все определяющие», именно так тенденцию развития событий и трактуют. Но они убеждены в достаточности американской мощи для достижения победы.

Почему США тогда не переходят к применению оружия? Потому что при всей своей упертости ограниченность возможностей СЯС все-таки понимают. По крайней мере на текущем этапе. Им война нужна только до тех пор, пока она сулит достижения условий мира, лучших, чем довоенные. Глобальную ядерную свалку, в которую неизбежно превратятся США после обмена стратегическими ядерными ударами, таковыми признать сложно.

В то же время экономически США, пока еще, остаются четвертью всей совокупной экономики мира и владельцем валюты, в которой производится половина всех трансграничных финансовых расчетов, а также номинировано 70% всех активов планеты. Кроме того, два оставшихся ведущих кластера — Китай и Евросоюз — на американский рынок, а значит, и на американские деньги, правила и систему экономики вообще, завязаны минимум процентов на двадцать. Эта мощь может, следовательно, должна быть использована для геополитического уничтожения любых противников Америки. Ядерные ракеты ядерными ракетами, но их расчеты нужно каждый день кормить. Для этого требуются деньги. Стало быть, если противника обанкротить, то это снимет с доски и его ракеты тоже.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Почему так? Потому что объективно каких-либо других вариантов Вашингтон не имеет. Даже владея «бесплатным денежным принтером», они оказались в глубоком долговом тупике, выхода из которого нет. Раньше он находился через развязывание мировой войны, но теперь сдерживающий фактор СЯС создает совершенно непреодолимую преграду.

А без войны США уже банкрот. Точнее, они находятся в положении разорившегося наследственного аристократа, деньги у которого кончились, имущество заложено, но внешняя репутация солидности еще остается. Однако с каждым днем угроза обвала неумолимо приближается.

Сказанное вовсе не является только поэтическим образом. Совокупные убытки американской экономики уже составляют 378 млрд долл. в год. Это если говорить только про прямые, ибо косвенные еще выше. За год президентства Трампа государственный долг США подскочил с 19,9 до 21 трлн долл. Впрочем, за восемь лет правления Обамы он вырос на 9,3 трлн. Так что средние темпы увеличения заимствований грубо остаются примерно стабильными, около 6% от ВВП страны ежегодно. По официальным данным считается, что ВВП США стабильно растет примерно по три процента в год. Это и есть та самая репутация, ради поддержания которой американская элита вынуждена начинать войну со всем миром.

Ибо стоит ему признать, что вместо роста вот уже больше десяти лет подряд американский гегемон разоряется темпами минимум в три процента, вся долларовая пирамида немедленно рухнет. А вместе с ней пойдет прахом и власть якобы американских, а на самом деле просто транснациональных корпораций. Пока США признаются мировым гегемоном, они имеют возможность нагло грабить, например, «ничейный» «РусАл». Но стоит гегемону свою репутацию утратить, как точно так же рвать на куски начнут уже их самих.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Каким боком тут Россия? Причин ровно две: энергетика и ядерное оружие. Во-первых, мы единственная страна, действительно способная уничтожить США как геополитическое понятие. Во-вторых, мы обладаем энергетическими запасами, позволяющими обеспечить потребности обоих глобальных противников Америки: ЕС и Китая. Собственно, именно наличие «Газпрома» делает поставки американского СПГ в Европу убыточными, тем самым фактически отменяя американские планы по ее экономической колонизации. А без поедания Европы окончательное разорение США становится лишь вопросом времени. Судя про масштабам нарастания темпов войны — достаточно недолгого.

Таким образом, для американской элиты вопрос выглядит пугающе цинично. Нынешним темпом в течение ближайших десяти лет внешний долг США перевалит за 200% ВВП (сегодня он составляет 108%, в 2016-м он составлял 98%). Учитывая масштабы экономики, это означает гарантированный крах. Следовательно, к 2030 году США либо побеждают в экономической войне и покоряют остальную планету (по крайней мере закабаляют хотя бы только Европу), либо перестают существовать как ведущий ее геополитический и экономический кластер. А, скорее всего, и как США — перестают тоже.

В таком раскладе Россия превращается в преграду не просто принципиальную, а буквально в вопрос жизни или смерти. Стало быть, о любых договоренностях и достижения мира следует забыть. Мы для них как древний Карфаген, который обязан быть разрушен. Из чего следует единственный вывод — это война, и длиться она будет до полного уничтожения одного из противников.

Лично меня в происходящем удивляет лишь то, каким чудесным образом мы, как государство, оказались к этому развитию событий в достаточной степени готовыми. Потому что Россию уровня 2000 и даже 2010 года нынешние американские удары просто бы снесли. Это значит, что руководством государства развитие событий было верно просчитано еще в начале нулевых, а разработанный тогда стратегический план оказался эффективным. Только наивные дети могут продолжать думать, что в играх подобного масштаба все определяет исключительно слепой случай.

А раз план есть, и по нему нас растоптать не получилось, это вселяет оптимизм и на будущее. Ибо отваживать «крестовые походы цивилизаторов» в нашей истории случается не впервой. Но следует сказать прямо: легкой прогулкой эта война для нас не будет тоже.