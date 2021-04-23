Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа принял участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Встреча была организована туркменской стороной в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, в ней также приняли участие президенты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон.

NASA Аральское море. 1989 (слева). 2014 (справа)

На заседании обсуждены вопросы совершенствования деятельности фонда улучшения экологической ситуации в регионе, координированного управления водными ресурсами, укрепления сотрудничества стран Туркестана в этом направлении.

Важность состоявшегося заседания заключается также в том, что оно проводилось после почти десятилетнего перерыва. Последний саммит состоялся в 2009 году.

Арал и попытки избежания экологической катастрофы

Международный фонд спасения Арала учрежден главами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в 1993 году в целях устранения экологического кризиса и улучшения социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. Государства-учредители поочередно председательствуют в фонде в течение трех лет. Глава председательствующей страны избирается президентом Международного фонда спасения Арала. С 2017 года в фонде председательствует Туркмения.

Аральский кризис является крупнейшей экологической катастрофой современности, ежегодно поднимающаяся со дна высохшего моря пыль разносит по обширной территории — от Восточной Европы до Гималаев — около 80 миллионов тонн солей и вредных химических веществ, что свидетельствует о глобальном характере проблемы. Аральское море, которое находится на границе Казахстана и Узбекистана, начиная с 1960-х годов, потеряло до 80 процентов водной глади, следствием обмеления стал неуправляемый забор воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи для нужд сельского хозяйства. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане.

Вместе с этим благодаря принятым мерам на территории Казахстана удалось возродить так называемый Малый Арал, но это лишь 1/20 часть акватории и 1/40 часть водной массы прежнего моря. Остальная часть бывшего Арала в настоящее время — безжизненная пустыня.

Arian Zwegers Заброшенные суда на Аральском море

В последние годы на территории стран Туркестана в летнее время происходят соляные бури, что самым негативным образом влияет как на здоровье населения, так и на экономики стран региона. Ввиду заноса ветрами на почвы большого количества ядовитой соли с Приаралья сельскохозяйственные земли деградируют, что самым серьезным образом отражается на урожайности.

В Узбекистане, в частности, только в нынешнем весенне-летнем периоде прошли как минимум три крупные солевые бури, последняя из которых на прошлой неделе доставила много неудобств и жителям столицы Узбекистана. Ранее такого явления, тем более в Ташкенте, не наблюдалось.

Начиная с 1993 года, в рамках фонда было подписано много документов о мерах по устранению последствий высыхания Аральского моря, осуществлены работы в этом направлении.

Так, Узбекистан реализовал проекты по стабилизации экологической ситуации, улучшению условий жизни населения Приаралья, высадив около 350 тысяч гектаров в бывшей акватории моря защитными насаждениями — саксаулом и другими солеустойчивыми видами растений. Однако проблема устранения последствий экологической катастрофы далека от своего решения.

Арал и обвинения бывшей метрополии

В Узбекистане по прежнему винят в высыхании Аральского моря руководство Советского Союза, которое инициировало в начале 1960-х годов масштабное мелиоративное строительство ради увеличения площадей под орошаемое земледелие. О том, что Москва внедрила в сельское хозяйство монокультуру хлопка, в Узбекистане не говорит только ленивый. До начала масштабной мелиорации ежегодный забор воды из русла Амударьи и Сырдарьи с учетом фильтрации и испарения составлял менее 60 кубических километров, а после — уже 115 при суммарном годовом стоке в 120. То есть на долю Арала осталось лишь 5 кубокилометров.

Советское руководство Узбекистана, в свою очередь обеспокоенное усыханием Арала, не нашло в себе смелости противостоять планам метрополии по увеличению производства хлопка, однако тешило себя надеждой, что будет реализован грандиозный проект по переброске части стока сибирских рек на юг, при этом продолжая беспорядочный забор воды рек.

Shuhrataxmedov Сбор хлопка

Однако с началом перестройки проект по переброске сибирский рек был забыт. В середине «нулевых» годов о проекте вновь вспомнили, инициаторами его реанимации выступили глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и мэр Москвы Юрий Лужков. Как показало время, возродить проект все же не удалось.

Вместе с этим реализация проекта по переброске части стока сибирских рек могла бы решить как проблему Аральского моря, так и болезненный вопрос устранения последствий ежегодных паводков в Сибири. Причем в современных условиях уже нет необходимости рыть для этого каналы, воду можно переправлять из сибирских регионов посредством трубопроводов. Если предположить, что проект по строительству трубопровода будет реализован, то это, конечно, не возродит Аральское море. Однако поступающая из сибирских регионов вода может образовать в бывшей акватории Аральского моря болотистую местность, тем самым исключив перемещение ядовитой соли на большие территории.

Возвращаясь к советским временам, стоит отметить, что в 1988 году ЦК КПСС и Совет министров СССР, оценив потенциальную угрозу от высыхания Арала, приняли совместное постановление «О мерах по улучшению экологической и санитарной обстановки в районе Аральского моря». Документ регламентировал конкретные шаги, которые бы позволили поэтапно увеличить поступление вод Сырдарьи и Амударьи в Арал.

Среди таких шагов значились диверсификация земледелия в пользу менее влагоемких культур, реконструкция оросительных систем (цементирование) с целью сокращения потерь воды, внедрение водосберегающих технологий, в том числе капельного орошения.

Планировалось, что по мере реализации документа к 2005 году приток в Арал по Амударье и Сырдарье должен был достичь 21−25 кубокилометров. Для восстановления моря этого, конечно, было бы недостаточно, но такое количество ежегодно поступающей воды позволило бы стабилизировать его уровень и предотвратить дальнейшее обмеление. Развал СССР осуществиться этим планам не позволил.

Прошедший саммит

Организаторы прошедшего накануне в Туркмении саммита надеются привлечь внимание ведущих финансовых институтов, международных организаций, зарубежных компаний-доноров, а также бизнес-сообщества к экологической ситуации в Приаралье.

В ходе мероприятия отмечалось, что в рамках Комплексной программы мер по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья, рассчитанной на 2013−2017 годы, было осуществлено свыше 500 проектов.

Было подчеркнуто, что Узбекистан привлекает внимание международного сообщества к Аральской катастрофе. В частности, президент республики Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировую общественность к объединению международных усилий для устранения последствий экологического кризиса и оказания практической помощи страдающему от него населению.

Узбекистан поддержал Конвенцию об использовании водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи, разработанную Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. С учетом того, что трагедия затрагивает планету в целом, по инициативе Узбекистана под эгидой ООН образован Трастовый фонд по Аральскому морю и региону Приаралья.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Амударья

7−8 июня текущего года в Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения и инвестиции», в рамках которой прошел Центральноазиатский экологический форум.

На саммите были обсуждены вопросы консолидации усилий стран Центральной Азии по смягчению последствий Аральской проблемы и улучшению экологического состояния региона, совместному привлечению иностранных инвестиций для разработки и внедрения экологически чистых технологий для Приаралья.

«Нынешнее историческое заседание глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в его деятельности, придаст мощный импульс региональному партнерству в Центральной Азии. Мы еще раз подтверждаем свою готовность к сотрудничеству», — считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, проблема высыхания Аральского моря занимает особое место, это «наша общая боль, ее негативные последствия усугубляются, регион Приаралья продолжает захватывать возникшая там пустыня».

Мирзиёев подчеркнул, что в результате в регионе ощущается дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, происходят серьезные климатические изменения.

Он также подчеркнул, что «в настоящее время Международный фонд спасения Арала — единственная региональная организация в Центральной Азии, которая прошла серьезное испытание на прочность и сегодня может стать действенным механизмом сотрудничества наших стран».

«Только при полноценном участии всех стран региона в деятельности фонда, в том числе в разработке и согласовании четвертой Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, мы сможем решить общие проблемы и вызовы», — указал Мирзиёев.

Глава Узбекистана проинформировал, что Узбекистан выдвинул инициативу создания многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, получившую поддержку ООН.

«По нашему мнению, работа Трастового фонда под эгидой ООН и реализация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, утверждаемой сегодня по предложению туркменских друзей, будут дополнять друг друга», — отметил президент.

Ninaras Сырдарья

Мирзиёев в своем выступлении выделил приоритетные направления взаимодействия, среди которых фигурирует объявление Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

«Эта инициатива направлена на объединение наших общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий; комплексного внедрения принципов «зеленой» экономики, экологически чистых энерго‑ и водосберегающих технологий; предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции; развития экотуризма и реализации других мер», — отметил президент Узбекистана.

В целях закрепления подвижных песков, уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала, президент Узбекистана предложил создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений.

«По данным наших ученых, мы сможем в течение 10−12 лет покрыть лесными насаждениями все высохшее дно моря. Более того, нам под силу создать новые высокопродуктивные пастбища, что даст толчок интенсивному развитию животноводства и обеспечит работой десятки тысяч человек».

Мирзиёев выступил за сохранение уникальной региональной фауны, «для чего нужен общерегиональный подход».

«Предлагаем создать в зоне Приаралья трансграничные охраняемые природные территории. Крайне важно нам сообща сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить исчезающие виды животных, такие как гепард, кулан, сайгак и другие», — отметил он.

В вопросах водосбережения, управления и рационального использования трансграничных водных ресурсов, Мирзиёев указал на необходимость активизации регионального сотрудничества для выработки взаимоприемлемых механизмов взаимодействия в использовании водных ресурсов бассейна Аральского моря.

«Уверен, что на основе выдвинутых сегодня инициатив мы сможем разработать «дорожную карту» и поручить правлению фонда обеспечить действенный контроль за ее исполнением. Убежден, что, опираясь на многовековые традиции наших народов по бережному отношению к природе и совместному использованию общих водных ресурсов, мы сможем добиться действительно прорывных результатов», — подчеркнул Мирзиёев.