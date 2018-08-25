Недавно Индия была призвана стать самым слабым звеном в рамках четырехстороннего сотрудничества по безопасности, в котором также участвуют еще три демократические страны — Австралия, Япония и США. Одной из причин явной сдержанности Индии в рамках сотрудничества является ее «перезагрузка» отношений с Китаем после напряженного военного противостояния между двумя странами из-за территориального спора в долине Доклам, пишет Аакрити Вачхават в статье для австралийского издания The Strategist.

Narendra Modi Премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и Председатель КНР является Си Цзиньпин

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Учитывая «перезагрузку» в отношениях между Пекином и Нью-Дели, запущенную премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на неформальном саммите в Ухане в апреле 2018 года, стоит задаться вопросом, станет ли политика Индии фактором, меняющим правила игры в регионе? Ответ — нет. Политика Индии в отношении КНР не что иное, как тактическое маневрирование.

Важно помнить, что правительство Моди готовится к всеобщим выборам, запланированным на 2019 год. «Перезагрузка» отношений между Индией и Китаем — это попытка Нью-Дели заполучить временный мир, чтобы избежать еще одной конфронтации в долине Доклам. Данное предположение подкреплено нежеланием Индии обращать внимание на заявления США о том, что Китай продолжает свою деятельность в долине Доклам.

Китаю и Индии предстоит также преодолеть ряд противоречий и в других сферах, чтобы слово «перезагрузка» наполнилось реальным содержанием. Два государства, обладающие ядерным оружием, давно ведут территориальный спор, пограничные перестрелки между военными двух стран вдоль спорной «линии фактического контроля» уже стали обыденной реальностью. Тесная дружба между Китаем и Пакистаном — региональным соперником Индии — является еще одним источником трений между Пекином и Нью-Дели. Индия по-прежнему обеспокоена растущим посягательством Пекина на ее стратегическое пространство, особенно на субконтиненте и в районе Индийского океана. Китай по-прежнему осложняет процесс присоединения Индии к Группе ядерных поставщиков.

Narendra Modi Премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и Председатель КНР является Си Цзиньпин

За последние несколько месяцев Индия также углубила двустороннее и трехстороннее оборонное и экономическое сотрудничество с участниками четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) — Австралией, Японией и США. Заявление Индии об исключении Австралии из военно-морских учений «Малабар» накануне саммита в Ухане, похоже, предназначалось для того, чтобы угодить Пекину. Однако Индия ранее также выступала против участия Австралии в военно-морских учениях «Малабар» на протяжении многих лет, стремясь сохранить свою стратегическую автономию. Заявление о том, что Австралия не примет участия в учениях «Малабар», кажется вполне логичным с точки зрения Индии, учитывая «перезагрузку» отношений с Китаем, однако такая позиция может вызвать разочарование у индийских партнеров.

С другой стороны, двусторонние военно-морские учения Индии и Австралии (AUSINDEX), а также участие Нью-Дели в многонациональных учениях в области противовоздушной обороны Pitch Black 2018, проходивших в Дарвине, являются признаком открытости Нью-Дели в плане углубления военных связей с Канберрой. Сообщается также, что после нескольких лет переговоров Индия близка к подписанию соглашения о координации военной связи с США, что увеличит взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Также Нью-Дели и Токио договорились провести первые совместные армейские учения по борьбе с терроризмом в конце 2018 года и находятся на грани подписания крупного соглашения в сфере логистики.

Индия вступила в двусторонние и трехсторонние партнерские отношения в области развития инфраструктуры с США и Японией в рамках «Азиатско-африканского коридора роста» и трехсторонней рабочей группы по инфраструктуре. Несмотря на стремление смягчить противоречия в отношениях с Пекином, Нью-Дели сохраняет свою позицию относительно китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь», считая, что данная инициатива нарушает нормы территориального суверенитета и создает долговые ловушки для стран-участниц.

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Пока неясно, чем это закончится: либо Индия расширит свое взаимодействие со странами-участницами четырехстороннего диалога в сфере безопасности, либо откажется от этого. В настоящий момент Индия избегает любой инициативы, которая имеет ярко выраженную антикитайскую риторику. В то же время Нью-Дели никогда не сможет полностью доверять Китаю из-за нерешенных противоречий.

Однако все вышеперечисленное не означает, что Индия не сможет вписаться в концепцию безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Поведение Индии согласуется с ее всеобъемлющим видением, в рамках которого она придерживается стратегической автономии, подчеркивая свое «неблоковое» сотрудничество в области безопасности. Будущее четырехстороннего диалога в сфере безопасности (Quad) будет зависеть от предложенной повестки дня, совместимой с многополярным и неблоковым подходом Нью-Дели к Индо-Тихоокеанскому региону.