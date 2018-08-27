Независимо от того, каких именно политических предпочтений вы придерживаетесь, следует отдать должное администрации президента США Дональда Трампа за то, что он попытался сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

НАСА Корейский полуостров из космоса

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Внезапно отменив предстоящий визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, Трамп дал понять, что его команда может встряхнуть дипломатический ландшафт, также как это было весной 2018 года, когда глава Белого дома отменил саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Администрация Трампа, похоже, ищет способ «добиться прогресса в направлении» денуклеаризации и заставить КНДР выполнять договоренности, достигнутые на саммите в Сингапуре. Вашингтон должен заставить КНДР двигаться в направлении денуклеаризации, но является ли выбранный им подход эффективным?

США согласились сделать КНДР несколько односторонних уступок, включая три визита государственного секретаря в Северную Корею, саммит с президентом США в июне этого года, приостановление совместных военных учений между США и Южной Кореей. Также президент США публично не делает резких выпадов в отношении КНДР и не угрожает Пхеньяну «огнем и яростью».

Северная Корея, со своей стороны, не сделала ничего конкретного, чтобы изменить статус-кво на Корейском полуострове, несмотря на то, что совсем недавно Вашингтон и Пхеньян находились на грани войны. Да, Северная Корея частично разрушила свой ядерный испытательный полигон и площадку по испытанию ракетных двигателей, но все это может быть восстановлено в кратчайшие сроки. Пхеньян освободил американских заложников и передал Вашингтону останки американских военных, погибших в ходе Корейской войны, но эти действия не могут разрешить фундаментальных разногласий между Америкой и Северной Кореей.

Визит Помпео в КНДР мог быть поистине историческим, обеспечив либо дипломатический прорыв, либо выявление истинных намерений КНДР. Однако теперь мы никогда этого не узнаем.

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Обе стороны, похоже, зашли в тупик. Однако, чтобы выявить реальные намерения КНДР, США могли бы дать Пхеньяну то, к чему он уже давно стремится, а именно мирный договор, который официально завершил бы корейский конфликт раз и навсегда. Для США не может быть ничего проще, поскольку силы ООН и КНДР пребывают в мире уже в течение 65 лет. Все заинтересованы в официальном прекращении конфликта.

Соединенные Штаты должны предложить мирный договор Ким Чен Ыну, включая совместную мирную церемонию с участием глав государств — США, Южной Кореи, КНДР, Китая — и генерального секретаря ООН. В качестве жеста доброй воли Вашингтон мог бы даже не выдвигать никаких предварительных условий. Этот шаг должен доказать Северной Корее, что США готовы пойти на серьезные уступки и действительно не представляют угрозы.

НАСА Корейский полуостров из космоса

Однако, с другой стороны, американская администрация должна разъяснить Ким Чен Ыну, что благожелательность Америки доведена до предела. Вашингтон сделал все возможное, чтобы показать, что он может быть надежным партнером без каких-либо враждебных намерений. Затем настанет очередь для КНДР сделать смелый шаг, предоставив Вашингтону и его союзникам подробную информацию о масштабах своей ядерной программы, включая запасы ядерных боеприпасов и текущее состояние ракетной программы. Соединенные Штаты должны потребовать, чтобы Северная Корея в ближайшее время сделала такое заявление, поскольку это единственный способ понять, как будет выглядеть программа полной денуклеаризации.

Действительно, будущее отношений между США и Северной Кореей может зависеть от событий ближайших нескольких дней. Если Вашингтон предложит КНДР мирный договор, стремясь заверить Пхеньян в своей искренности, а КНДР откажется предоставить информацию о своей ядерной программе, количестве ядерного оружия, производственных возможностях и расположении ядерных объектов, тогда США поймут, что они сделали все возможное. Несомненно, в случае отказа КНД Вашингтон рассмотрит более всеобъемлющий план действий по изолированию Северной Кореи.

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Если мирный договор не сработает, то события могут развиваться стремительно. КНДР, вероятно, обвинит США в том, что стороны оказались в дипломатическом тупике, пытаясь доказать миру, что действия Вашингтона не имеют никакого значения. Пхеньян может начать испытания баллистических ракет дальнего радиуса действия, способных достичь материковой части США. Самым опасным шагом КНДР стал бы запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в направлении южной части Тихого океана. Если это произойдет, то Вашингтон может прийти к выводу, что северокорейский режим утратил свое право на существование. В Вашингтоне начнут рассматривать военные варианты уничтожения ядерного арсенала Ким Чен Ына. Все это может развязать войну, которой мир еще не видел.

Кажется, что кризис на Корейском полуострове еще не закончился, он просто вступает в новую фазу. Ждите новостей.