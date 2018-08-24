Президент Польши Анджей Дуда направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравления с «27-й годовщиной независимости страны». Однако на сайте польского президента текста телеграммы нет, по крайней мере, на момент подготовки этой публикации. Зато ее опубликовал сайт президента Украины, обратив внимание в первую очередь на такие слова Дуды: «Хочу заверить Вас (Порошенко — С.С.) в уважении к украинскому народу, который упорно строит независимое государство и готов на самые большие жертвы перед лицом нарушения международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа. Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Республикой Польша суверенности и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

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В свою очередь киевский корреспондент Польского агентства печати начинает свое сообщение с акцента на поддержку Варшавой «укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО» и в «осуществлении амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», поскольку «в интересах Польши и Европы видеть Украину современным государством с хорошо функционирующей экономикой, которая гарантирует своим гражданам высокий уровень жизни». Однако политика Варшавы в отношении своей восточной соседки дает основание считать, что «хорошо функционирующая» украинская экономика не служит нынешним польским национальным интересам. Польше нужны украинцы в качестве работников. По прогнозам, в 2030 году местной промышленности потребуется не менее 20 миллионов работников. Эксперты утверждают, что собственными силами Польша закроет максимум 16 миллионов мест.

Un.org Польша и Украина

Отсюда острая нужда в трудовой миграции. Чем больше квалифицированных работников из Украины приедет, тем лучше. Варшава старается облегчить их пребывание в стране, условия найма, и постепенно создает условия для того, чтобы лучшие кадры остались в Польше насовсем. Упрощается система выдачи виз, польские учебные заведения нанимают на Украине людей, которые вербуют украинских старшеклассников отправиться на учебу в Польшу, предлагаются также программы переподготовки для тех, кто уже получил профессиональное и высшее образование. Более того, украинцы могут в будущем начать получать польские пенсии. По данным за март 2018 года, не менее 346 тысяч выходцев из Украины платили страховые взносы в пенсионный фонд Польши. Растет и число тех украинцев, которые покупают жилье в польских регионах. Плюс для Варшавы и в том, что впервые за многие годы на работу стали активно приезжать выходцы из Восточной Украины, у которых нет такого «травмирующего» опыта в отношении поляков, как у жителей Западной Украины.

Такая ситуация вполне устраивает Польшу. Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) постепенно отладила новую политику на украинском направлении. Она достаточно умело разыграла историческую карту, пойдя в определенной степени навстречу патриотическим и националистическим кругам, приверженцам мифа о Восточных Кресах. PiS придерживается взвешенной средней линии — когда надо, поддерживает инициативы этой среды, но если чувствует, что они выглядят очень радикально, сдает назад. Власти создали правовую базу, направленную против «бандеровской идеологии». Учитывая, что нынешний официальный украинский патриотизм тесно связан с этим «героями» времен Польской республики (1918—1939 годов) и Второй мировой войны, Варшава может управлять жизнью украинцев в Польше, предлагая им проявлять активность в экономической сфере, а не политической. А заодно и объяснять своему электорату, почему Польша дистанцируется от Украины.

Ведь, по большому счету, Варшава обложила свою соседку «красными флажками», оперативно реагируя на те случаи, когда она выходит за пределы дозволенного. Вроде бы и партнеры, и приветствуется «интеграция в Европейский союз», но стоит только, скажем, украинским производителям сельского хозяйства чуть-чуть нарастить экспорт на польский рынок, как фермеры Польши и их профсоюзы устраивают акции протеста, требуя от правительства ограничить деятельность конкурентов. И во многих случаях добиваются своего. В лучшем случае Варшава заинтересована в поддержании военного потенциала украинских вооруженных сил, старается держать руку на пульсе, воспринимая Украину как некий буфер против России. С этой точки зрения Киеву лучше было бы оказаться в НАТО, но вот в ЕС — уже вряд ли.

Jonas Bengtsson За буйки не заплывать!

Вместе с тем поляки трезво оценивают возможности украинской государственности. Как отмечают некоторые польские издания, «без современной экономики и сельского хозяйства страна не сможет поддерживать такую армию, а сотни миллионов долларов помощи (включая те, что на армию) не будут течь бесконечно… В День независимости Украина, скорее всего, будет задаваться вопросом о будущем, но ключом к решению внутренних проблем являются отношения с соседями и выполнение обещаний по части децентрализации, реформ экономических и в области государственных финансов. Без реальных изменений в государстве невозможно будет упрочить суверенитет и независимость». Но пока Польша пользуется слабостью Украины, решая за ее счет задачи своего развития, одновременно одобрительно похлопывая Киев по плечу.