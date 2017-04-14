В Новосибирске составляется народный рейтинг школ. Проголосовать за своё или любое другое учебное заведение города может любой желающий. Голосование, инициатором которого стала федеральная сеть розничных магазинов «Магнит», началось 22 августа и продлится до 17 октября. Школы, которые заручатся народной поддержкой, смогут получить средства на развитие.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников Школьный класс

Тем временем мэрия Новосибирска сообщила, что в среду, 29 августа, мэр Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» расскажет о готовности учреждений образования к новому учебному году и ответит на вопросы радиослушателей.

Не резиновые школы

Уже сегодня очевидно, что и в Новосибирске, и в Новосибирской области существует дефицит мест в среднеобразовательных школах — в 23% школ дети учатся в две смены. По данным, которые недавно озвучил глава региона Андрей Травников, за шесть лет в регионе построено 12 школ, семь из которых — в Новосибирске. Но чтобы перевести всех школьников на обучение в одну смену, необходимо 27 образовательных учреждений. Новосибирские власти поставили себе задачу — к 2025 году во всех школах должна быть одна смена (в соответствии с исполнением поручения президента РФ Владимира Путина от 4 декабря 2014 года по разработке программы содействия созданию в субъектах страны новых мест в общеобразовательных организациях).

Ещё в 2016 году на это требовалось, по подсчётам местных чиновников, 64 млрд рублей, стоимость одного школьного места обходится примерно в 800 тысяч рублей. Очевидно, что таких денег ни в муниципальном, ни в региональном бюджетах нет. И поэтому 70% финансирования регион планировал получить из федерального бюджета. На это в очередной раз намекнул временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 14 августа.

Александр Дицков ИА Красная Весна Школа кончилась

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«Очень острая ситуация в самом Новосибирске, в столице, — там в 70% школ дети учатся во вторую смену. Некоторые школы, если ничего не предпринимать, уже к следующему 1 сентября будут вынуждены открывать третью смену», — сказал Травников.

К слову, в 2018 году область из резервного фонда получила 500 млн рублей.

Новосибирск на грани третьей смены

Как заявили ИА REGNUM в министерстве образования Новосибирской области, за десять лет (с 2008 по 2018 год) в регионе построено и введено в эксплуатацию 25 школ, из них в Новосибирске — пять (Андрей Травников на встрече с Медведевым говорил, что «за последние три года в регионе построили более 12 школ, большая часть из них в Новосибирске»). Финансирование составило более 9,6 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 2 млрд рублей. В 2018/19 учебном году в области будут функционировать 988 школ, в том числе 212 школ в городе Новосибирске. Первого сентября за парту сядут 326 393 школьника, из них 177 700 обучающихся — в областной столице.

«С целью решения задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в Новосибирской области реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015−2025 годы», утвержденная постановлением правительства Новосибирской области 31 декабря 2014 года. В период с 2019 по 2025 год планируется построить 48 новых школ, реконструировать 68 школ и капитально отремонтировать 249 школ, в том числе в городе Новосибирске планируется построить 13 новых школ, реконструировать 16 школ и капитально отремонтировать 67 школ», — пообещали в новосибирском минобре.

По предварительным подсчетам, на эти цели, которые запланированы на период с 2019 по 2025 год, необходимо более 59 млрд рублей.

Первый раз в первый класс

В 2018\19 учебном году в новосибирских школах будут функционировать более 1,8 тыс. первых классов. Средняя загруженность классов планируется на уровне: в городских школах наполняемость — 26,1 человека/класс; в сельской местности — 10,3 человека/класс; в городе Новосибирске — 27,8 человека/класс. При этом в одну смену будет работать 751 общеобразовательная организация, где будут обучаться чуть более 261 тыс. школьников, в две смены — 237 школ (65 300 детей (20%), в третью смену занятия в школах Новосибирской области пока проводить не планируется.

Нина Ватолина. Добро пожаловать! 1956

Например, в школе № 82 города Новосибирска, где прошла реконструкция, будут открыты шесть первых классов.

«Реконструкция школы № 82 полностью завершена, теперь у неё два корпуса. Четырёхэтажное здание было построено в 1938 году. Несмотря на проектную мощность — 450 мест, училось там более 600 детей. Мы провели масштабную реконструкцию старого корпуса и возвели пристройку на 472 места. С 1 сентября здесь будут обучаться 905 ребятишек, в том числе шесть первых классов. Занятия будут организованы в одну смену», — сообщил на своих страницах в социальных сетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На фоне федерального округа

Накануне, 23 августа, вопросы подготовки к началу учебного года школ в регионах Сибири обсуждались на совещании у полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

На территории округа работают 7,5 тысячи школ и 1,7 тысячи организаций среднего профессионального образования. На данный момент к эксплуатации принято более 95% учебных заведений округа. В полном объёме приёмку планируется завершить 27 августа. Как сообщили ИА REGNUM в сибирском полпредстве, специалисты МЧС России в учебных учреждениях проверили 8,7 тысячи проверок и выявили более 12 тысяч нарушений норм пожарной безопасности. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. Сейчас они устраняются.

Тем временем, по словам Сергея Меняйло, более трети школ в округе находятся в ветхом состоянии, износ некоторых из них составляет более 70%. Наибольшее число таких учреждений расположено на Алтае и в Туве, Алтайском и Забайкальском краях. Ещё 25 школ в регионах Сибири не смогут принять детей 1 сентября, так как находятся на реконструкции или капитальном ремонте.

Анна Алябьева ИА REGNUM Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло (слева) и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (справа)

Для примера, в марте 2018 года в средней школе села Бобровка Сузунского района Новосибирской области обрушилась стена. Никто не пострадал — разрушение произошло ночью, к тому же дети в это время были на каникулах.

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На капитальный ремонт здания школы из бюджета региона должны были выделить порядка 40 млн рублей. Как сообщил Андрей Травников, побывав 21 августа в селе Бобровка, 1 сентября школа будет открыта.

«Посетил школу в селе Бобровка. В марте на первом этаже здания обрушилась кирпичная перегородка. К счастью, никто не пострадал. Левое крыло первого этажа, в котором и произошло обрушение, было выведено из эксплуатации ещё в прошлом году из-за трещин в стенах. Весной на ремонт школы было выделено более 130 миллионов рублей. Тогда дал поручение завершить восстановительные и ремонтные работы в учреждении до начала нового учебного года. Сейчас школа как новая. И педагоги, и ребята смогут оценить это уже 1 сентября», — написал глава региона на своей странице в Facebook.

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Отметим, что в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года, в рамках реализации национального проекта «Образование» одним из направлений работы является обновление материально-технической базы существующих учебных заведений, строительство новых школ, окончательная ликвидация обучения в три смены, внедрение новых образовательных программ.