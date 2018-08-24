Санкционная политика США в отношении России направлена на то, чтобы нанести максимальный ущерб и подтолкнуть Кремль в желаемом направлении. Настало время внимательно рассмотреть последствия, с которыми может столкнуться как Россия, так США и их союзники, пишет Леонид Бершидский в статье для американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В ходе слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов по вопросам банковского дела, состоявшихся на этой неделе, произошла дискуссия между сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и должностными лицами администрации Трампа.

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Кеннеди спросил у представителей американской администрации, что они бы предприняли, если бы президент США Дональд Трамп приказал им «поставить на колени» российскую экономику? Они отметили, что не смогли бы дать прямого ответа, поскольку предварительно потребовалось бы просчитать последствия и что нынешний режим санкций уже является достаточно агрессивным. Раздраженный Кеннеди всё же настоял: «Но ведь экономика так и не была «поставлена на колени»!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессия

Разочарование сенатора можно понять. США ввели антироссийские санкции в ответ на ряд действий со стороны Москвы, включая воссоединение Крыма с Россией, поддержку пророссийских сил на востоке Украины, «попытку отравления» российского экс-шпиона в Великобритании и серию кибератак. Список можно было бы продолжить. Тем не менее ничего не смогло остановить президента России Владимира Путина.

Заместитель директора департамента казначейства США Сигал Манделькер заявил, что он уверен в том, что «авантюризм» России действительно испытал на себе боль от экономических санкций. Это больше похоже на проявление веры, чем отражение реальной действительности. Нет никаких доказательств того, что санкции повлияли на ход мыслей Путина или его планы. То, что он, возможно, хотел бы, чтобы их отменили, не является таким доказательством.

Очевидно, что меры США наносят удар по нескольким сферам. Например, антироссийские санкции привели к падению прямых иностранных инвестиций в экономику России. Несмотря на экономический рост, Россия так и не оправилась от последствий падения прямых иностранных инвестиций. Некоторые крупные энергетические проекты всё же удалось восстановить, по крайней мере, на несколько лет. Ущерб также был нанесен состоятельным россиянам и их компаниям. Неясно, какой объем их активов был заморожен, но согласно отчету министерства финансов США, который был представлен Конгрессу в августе 2018 года, Вашингтону удалось заморозить на счетах «сотни миллионов долларов» только в США.

Блокировка счетов

Конечно, в России хотят избавиться от проблем, связанных с санкциями. Но непримиримая позиция России и отсутствие признаков того, что Путин готов искупить свои действия, свидетельствуют о том, что Кремль не даст Вашингтону повода для отмены санкций. У Вашингтона может возникнуть соблазн к введению всеобъемлющего давления на Россию. Даже если администрация Трампа не хочет двигаться в данном направлении, многие законодатели желают этого.

Кеннеди не единственный, кто хотел бы «поставить на колени» российскую экономику. Еще шесть сенаторов подготовили законопроект, который нанесет удар по инвестициям в российские энергетические проекты, государственные облигации, а также, по сути, по любым сделкам, связанным с технологической отраслью, которые могут способствовать организации «злонамеренной кибердеятельности». Эти санкции также угрожают европейским компаниям, участвующим в проекте по созданию газопровода «Северный поток — 2».

В самом крайнем случае Вашингтон мог бы ввести такое же эмбарго, как и в отношении Ирана. Любой компании, имеющей связи с США, было бы запрещено иметь какие-либо отношения с Россией. Вашингтон мог бы заблокировать доступ российским банкам к долларовой системе и ввести санкции против покупателей российского газа и нефти.

Даже самые ярые ястребы не готовы рассматривать блокирование нефтегазового сектора России, которая является крупнейшим экспортером природного газа в мире и производит в три раза больше сырой нефти, чем Иран. Блокирование продаж российской нефти приведет к глобальному энергетическому кризису. Взыскание всех внешних долгов России приведет к глубоким потерям для инвесторов — в том числе в США. Сенатский законопроект предусматривает настолько суровые санкции, насколько это возможно, что не вызвать таких катаклизмов.

Abnews.ru Нефть

Дальнейшие ограничения в отношении энергетических и технических отраслей России, скорее всего, будут связаны с санкционными репрессиями в отношении американских компаний, действующих в России. По данным Forbes Russia, продажи 50 крупнейших американских компаний в России, включая Philip Morris International, PepsiCo и Procter & Gamble, приносят около $16 млрд. Кремль также не решился объявить войну этим предприятиям.

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Прежде чем начинать тотальную экономическую войну, США должны ответить на два стратегических вопроса: что они готовы заплатить за то, чтобы вообще получить хоть какие-то уступки от правительства Путина, и как долго они готовы ждать?

Учитывая, что макроэкономика России характеризуется рекордно низким уровнем безработицы и скромным уровнем инфляции, а также наличие $400 млрд. международных резервов, маловероятно, что Россия успеет рухнуть до того, как разразится глобальный энергетический или долговой кризис. Если США не станут применять радикальных санкционных мер против России, она сможет выстоять на протяжении многих лет. На этом и строится расчет Путина. С другой стороны, если США задействуют только допустимые антироссийские санкции, которые так ничего и не изменят, американская сверхдержава потерпит болезненный провал.