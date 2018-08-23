Предстоящие президентские выборы обещают рекордное количество претендентов и огромный поток заявлений, «сенсационных» разоблачений, сказочных обещаний и (как без этого!) идиотских призывов, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Впрочем, всё это можно наблюдать уже сегодня — за несколько месяцев до официального старта кампании. «Пока известно о 10−15 «железных» кандидатах, но очевидно, что их будет гораздо больше, — отмечает политический эксперт Андрей Золотарёв. — Вообще же предполагается, что избирательная кампания превратится в фестиваль популизма. Многие кандидаты будут обещать всем всё». Кто же примет участие в кампании? Пока единственный официальный участник — Юлия Тимошенко. Свое намерение побороться за пост главы государства она подтвердила еще 20 июня. Публично выразили интерес к выборам-2019 городской голова Львова Андрей Садовой, экс-депутат Геннадий Балашов, экс-вице-премьер, один из авторов Конституции Украины Роман Безсмертный, действующие депутаты Юрий Деревянко, Виктор Чумак, Олег Ляшко, Сергей Каплин, Андрей Билецкий, Михаил Добкин. Очевидно, что за должность руководителя страны сразятся также лидер партии «Громаданська позицiя» Анатолий Гриценко, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, представитель Оппоблока (Юрий Бойко, Александр Вилкул или кто-то еще). Ну и, разумеется, действующий президент Петр Порошенко. Многие эксперты считают, что именно нынешний гарант, обладая огромным админресурсом, конечно же его использует, как, впрочем, это делали в Украине все «папередники». Каких каверз можно ожидать от Петра Алексеевича? Это прежде всего контроль над СМИ. «Многие телеканалы, которые охватывают около 80% украинского населения, на сегодня очень лояльны к Петру Алексеевичу. А те СМИ, с которыми Банковой не удалось договориться, могут закрывать, прикрывшись решением СНБО, или же, угрожая закрытием, склонять к сотрудничеству», — считает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. По его словам, при желании найти «русский след» можно в любом издании и телеканале. Ведь не так важно, что сказано, как трактовка слов. Всё это, само собой, будет сказано-сделано не самим Порошенко. «Команда Порошенко и чиновники различных уровней и сфер будут раскручивать месседж, что победа на выборах любого другого, кроме Петра Порошенко, кандидата — это победа кандидата, связанного с РФ», — предполагает политтехнолог Алексей Якубин. Но будем надеяться, что этого всё-таки не случится.

Иван Шилов ИА REGNUM

Осенью на Тернопольщине может подорожать ряд продуктов, прогнозирует ассоциация поставщиков торговых сетей. В частности, негативная тенденция коснется прежде всего мяса, молочных продуктов и хлебобулочных изделий, сообщает «За Збручем» (Тернополь). По словам эксперта ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в июле больше всего повысились цены на большинство продуктов во всех регионах Украины. Стоит ждать, что и дальше стоимость свинины может возрасти на 10−15%, говядины — на 16−17%, курятина — на 6−7%. На тернопольских рынках уверяют: летом цена мяса снижалась. Поскольку в это время желающих покупать его немного. Такую тенденцию замечают каждое лето. По поводу осенних цен местные продавцы прогнозировать не берутся. Между тем в департаменте агропромышленного развития области говорят: большинство продуктов дорожает из-за роста стоимости энергоносителей. А на хлебобулочные изделия рост возможен из-за неурожая зерновых культур. Напомним, что на Украине цены на большинство продуктов отпустили в «свободное плавание».

ИА REGNUM

Долги за газ могут оставить херсонцев без центрального отопления, передают «Херсонцы» (Херсон). Подготовку к следующему отопительному сезону работники коммунального предприятия «Херсонтеплоэнерго» ведут, по сути, в долг. Трубы, сварочные элементы и всё прочее, что необходимо, они берут у поставщиков не по предоплате, а с обязательством рассчитаться осенью, после начала отопительного сезона. Таких обязательств у энергетиков уже набралось на полтора миллиона гривен. Но им повезло хотя бы в том, что муниципальные власти нашли средства для погашения задолженности по зарплате: в начале августа с трудовым коллективом предприятия рассчитались за май-июнь. По-прежнему под вопросом остаются и поставки газа для котельных. Задолженность за голубое топливо у «Херсонтеплоэнерго» приближается к шестидесяти миллионам гривен, поскольку потребители (физические лица) задолжали ему в общей сложности сто миллионов гривен. Если ничего не изменится, у предприятия возникнут сложности с предоставлением лимитов на газ, и отопительный сезон из-за этого может «стартовать» позже либо не начнется вообще. Исполняющий обязанности директора КП «Херсонтеплоэнерго» Борис Бурман призывает горожан не ждать вызова в суд, а прийти и заключить договор о реструктуризации задолженности. Его условия достаточно щадящие: возращение долга можно «растянуть» на срок от полугода до трех лет, в зависимости от финансового состояния неплательщика.

Национальных гвардейцев в Ровенской области станет больше, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Новую военную часть нацгвардии торжественно откроют на улице Степана Бандеры, где базируются нацгвардейцы, для которых, правда, практически ничего не изменится, кроме таблички с названием и новых должностей для командиров. Однако нацгвардейцев станет больше, потому что область беспокойная. До сих пор в Ровно размещался только третий батальон второй Галицкой бригады национальной гвардии Украины. Кроме Ровенской области, бригаде подчинялись батальоны в Ужгороде и Тернополе. Однако сейчас от размещенного во Львове командования ровенчан отделяют. Приказ о создании военной части уже есть. Руководить ею будет подполковник Сергей Гайдук, который до сих пор возглавлял ровенский батальон. Его заместители также остаются на своих должностях.

На Прикарпатье выпускники училищ и колледжей показали позорные результаты ВНО (украинский аналог ЕГЭ — ИА REGNUM ), рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Почти 50% выпускников учреждений профессионально-технического образования не преодолели проходной порог, и ни один из них не набрал высший балл (от 180 до 200). В этом году выпускники колледжей и профессионально-технических училищ впервые проходили государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Обязательным для них было тестирование знаний украинского языка. Через год они будут сдавать ВНО также по математике или истории Украины на выбор, а еще через год — все предметы итоговой аттестации. В целом по всей области ВНО сдавали 3452 выпускника высших учебных заведений (преимущественно колледжей). Из них 12,25% не преодолели проходной порог. Самый высокий балл (от 180 до 200 баллов) набрали лишь 1,9%. Еще печальнее картина с выпускниками учреждений профессионально-технического образования. Из 2012 учащихся, которые сдавали ВНО, ни один не набрал более 180 баллов. Проходной порог не преодолели почти половина — 49,30%.

Министерство иностранных дел Польши отказывается предоставлять субсидии на закладку плантаций малины на Украине, несмотря на то, что украинский садоводческий кооператив ранее выиграл грант, пишет Zaxid.net (Львов) со ссылкой на польский сайт Sadyogrody. Отмечается, что информация об отказе от финансирования украинского проекта появилась в ответ на заявление председателя Независимого профсоюза польских фермеров «Солидарность» Весы Халас о возможных негативных последствиях такого шага для ягодного бизнеса Польши. Ранее Западноукраинский садово-огороднический кооператив выиграл грант в 61 тысячу евро на конкурсу, проведенному МИД Польши, под названием «Польская помощь», который координирует ООН. Он предусматривал создание в Волынской области 10 га малиновых плантаций, где должны были посадить 70 тысяч саженцев урожайных сортов малины, предоставление технического оборудования и комплексной экспертной поддержки. Также проект предусматривал заключение долгосрочных контрактов с садоводами и перерабатывающими предприятиями Польши. «Солидарность» выступает против такой деятельности. Эта деятельность может только ухудшить сложную ситуацию, в которой оказались польские производители плодово-ягодной продукции из-за критически низких цен в этом году. «Я хотела бы подчеркнуть, что бесплатная комплексная помощь для создания плантаций малины на Украине (в частности, предоставление саженцев лучшего качества, бесплатной профессиональной консультационной помощи) приводит к ухудшению ценовой ситуации на рынке и ставит украинских фермеров в привилегированное положение по сравнению с польскими фермерами», — написала Халас в письме в министерство, требуя подробного объяснения ситуации. С ответом в МИД Польши не замедлили. «Принимая во внимание ситуацию и сомнения, которые были высказаны сразу несколькими организациями, я решил прекратить действие договора о субсидировании проекта Западноукраинского садово-огороднического кооператива. Поэтому дальнейшая деятельность по нему, в частности передача саженцев малины украинской стороне, не будет реализована», — ответил помощник секретаря МИД Польши Анджей Папежа. В Польше и Сербии фермеры возмущены увеличением импорта украинской малины. В июне 2018 года сербские производители малины перекрывали автодороги в стране с требованиями увеличить закупочные цены, а польские ягодники подозревали переработчиков страны в заговоре и требовали от правительства ограничить импорт дешевой малины с Украины.

Житель села Жабче Коростенского района Житомирской области в июле этого года поехал на работу в Польшу и почти сразу же исчез, рассказывает «Житомир.info» (Житомир). «И, кажется, в эту Польшу едут и оттуда возвращаются. А у меня как уехал, так и с концами. Что мне делать…», — со слезами говорит жена пропавшего работника Зоя Ткаченко. Ее муж Виталий вместе с дочерью уехал на заработки в польский Пщин еще в конце июля. Прибыв на место, он вместе с другими работниками начал оформлять бумаги. По дороге домой зашел в супермаркет, чтобы пополнить счет мобильного и позвонить домой. После этого его больше никто не видел. Поиски не дали результатов, как и обращение к польским правоохранителям. «Никто не видел, никто не слышал, полиция всё, что сказала, так то, что есть такое предположение, будто он уехал на Украину. Но в том месте, где я ему советовала покупать билеты на Украину, мне пробили паспортные данные, там не было его данных», — отмечает дочь Лилия Ткаченко. Не смогли помочь украинцам и в консульстве Украины в Польше. Сказали, что этим должна заниматься полиция, а консульство может помочь, когда человек умер. И это несмотря на легальный статус Виталия в Польше.

Motorsich.com

Американские эксперты подвергли критике решение запорожской компании «Мотор Сич» поставлять Китаю двигатели для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму в 380 млн долларов, информирует «Новый день» (Запорожье). В 2016 году предприятие заключило договор на поставку 250 таких двигателей, однако к настоящему моменту поставлено только 20. При этом предполагается, что на этих самолетах будет отрабатываться посадка на авианосцы, что прежде Китай осуществлять не мог. Отмечается, что сегодня для оборонно-промышленного комплекса Китая двигатели для самолетов являются одним из слабых мест, поэтому их Пекин закупает у России и Украины. Между тем в Вашингтоне уже нашлось немало критиков таких действий Киева. Как полагает экс-советник комитета Сената США по иностранным делам и эксперт по Китаю Уильям Триплетт, тем самым Украина помогает китайской военной отрасли развиваться быстрее. «Фактически украинцы, с одной стороны, получают деньги американских налогоплательщиков, но в то же время наносят удар в спину американскому флоту», — утверждал Триплетт. При этом он заявил, что США явно не хотят, чтобы китайцы «ускоренными темпами учились сажать истребители на авианосцы». Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер выразил мнение, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать выполнение украинской компанией сделки по поставкам двигателей.

Архиепископ Черниговский и Нежинский (Украинская православная церковь Киевского патриархата) Евстратий (Зоря) назвал неприемлемыми высказывания иеромонаха Нестора (Назарова) по поводу открытия прихода Украинской греко-католической церкви в городе Мена на Черниговщине, сообщает «Збруч» (Галичина). «Эмоциональность, тон и выражения, использованные им при этом, являются неприемлемыми, особенно когда речь идет о священнике и монахе», — подчеркнул Евстратий. 16 августа Нестор Назаров написал на своей странице в социальной сети: «Как в старые недобрые времена. Наши предки казаки загнали их обратно на запад, но они возвращаются. Ересь латинствующих уже в Мене». Назаров не удержался на этом и продолжил высказывать оскорбительные высказывания в адрес УГКЦ и в дискуссии с комментаторами. В частности, батюшка считает, что униаты «продались католикам и распространились на Галичине за деньги диаспоры» и «хотят распространить эту духовную заразу на всю Украину». Назаров также обвинил выходцев из Галичины в том, что в его крае они служат Украинской православной церкви Московского патриархата. Киевская архиепархия УГКЦ в своем комментарии по поводу высказываний Назарова заявила, что трактует их как угрозы в адрес греко-католиков, «открыто сеет ненависть». Впоследствии отец Нестор попросил прощения за свои высказывания и заверил, что ничем не грозит униатам.