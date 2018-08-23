Принцесса — как и полагается принцессам — юна. Хотя в ее случае было бы уместнее сказать: «Из молодых да ранняя». При всяком удобном и неудобном случае она сбегает из дому, чтобы напиваться до положения риз, играть в карты, посещать наркопритоны и воровать — в общем жить на всю катушку. По мнению пожилого королевского волшебника, все это всего лишь означает, что принцесса Тибини (или попросту Бин) — типичный подросток. Ее отец — король Зог — уже и не надеется справиться с чадом, хотя то и дело предпринимает такие попытки. Он то пытается выдать Бин замуж (женихам приходится плохо), то ссылает в монастырь, то выгоняет из дому, но она всегда возвращается, как надоевший кот из популярной песенки. Почему-то среди ее пороков начисто отсутствует страсть к бродяжничеству и побегам из дома больше чем на сутки — отсыпаться после загулов она предпочитает в своей комнате. Вот вроде бы и компания подобралась для того, чтобы отправиться в путешествие — крошка-эльф по имени Эльфо, сваливший из волшебной страны, где все распевают идиотски веселые песенки и делают сласти, и самый настоящий бесенок Люци, подосланный каким-то тайным обществом. Чем не партия для квеста? Но нет, Бин, похоже, слишком сильно привязана к родным пенатам.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Берегись

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Расслабляются

Новый сериал Мэтта Грэйнинга называется «Разочарование» (Disenchantment). Увы, это главное чувство, которое испытываешь, посмотрев первые десять выложенных Netflix серий — если, конечно, ждал чего-то, что хотя бы немого напоминало по остроумию, динамике и смысловой наполненности «Симпсонов» и «Футураму». Герои этого «антифэнтези» на редкость скучны и плохо проявлены. Весь сериал проникнут ощущением какой-то тотальной усталости и депрессивности — несмотря на множество вроде бы неплохих шуток в духе «черного юмора». Родное королевство Бин выглядит сущей дырой: по утрам с улиц собирают трупы и сваливают их в «чумной ров», главным развлечением для детей и взрослых являются казни, дети без конца рожающих матерей вынуждены работать чуть ли не с младенчества, а утренний туалет короля заключается в том, что его вылизывают собаки. Это почти полное собрание «страшилок» о Средневековье, которыми любят осаживать романтиков. Сами герои тоже исключительно неприятны на вид — у принцессы белесые патлы, веснушки и торчащие зубы, король толст, как бочка, и женат вторым браком на женщине-лягушке, у главного министра по непонятной причине третий глаз на лбу. Но хуже того — во всех них нет жизни, они словно бы отбывают номер на давно задолбавшей работе.

Самые большая претензия к сюжетам — они вялы и не слишком остроумны. Жанр «антисказки» позволяет выворачивать наизнанку классические сказочные мотивы (хорошо это или плохо — отдельный вопрос), но за все десять серий это случилось лишь однажды, в истории о пряничном домике. Эта история торчит, словно одинокий золотой зуб в челюсти покойной бабушки Бин — непонятно, зачем она введена в сериал. Но даже если бы в каждой серии пародировались известные сказки, было бы не слишком понятно, зачем это сделано — после «Ведьмака» Сапковского, книг Пратчетта, мультиков о Шреке и целого ряда других «сказочных» фильмов для взрослых это уже продукт третьей свежести.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Разделала

Но даже если пародирование сказок не было задачей авторов, практически каждая ситуация оказывается лишь намеченной, но нераскрытой. Например, болотный народец, с визитом к которому отправляется королевская семья, интересен разве что тем, что ест живую рыбу. Они — люди-амфибии, чем-то напоминающие жителей лавкрафтовского Иннсмута, но это никак не «играет». Автор сценария никак не может решить, что ему интереснее — не вполне человеческая природа этих существ или то, что они по этикету похожи на японцев (сырая и даже живая рыба сразу вызывает мысль о Японии, не правда ли?). В итоге получилось что-то межеумочное и скучноватое. И это лишь один из примеров.

Точно так же у Грэйнинга и его команды не выходит определиться, как им выстраивать сериал в целом — по принципу «одна серия — одна история» или как многосерийный фильм. Мы то настраиваемся на знакомство со сборником анекдотов, то начинаем следить за сквозным сюжетом. Это тоже создает изрядную сумятицу в голове у зрителя.

Неособо понято, кто будет смотреть мультфильм. Не дети (и в общем слава Богу) — его рейтинг PG-13. Не подростки — думаю, им приятнее видеть на экране более реальные вещи или жесткую фантастику. Разве что родители, сходящие с ума от выходок своих подрастающих чад? Но какую радость они из всего этого извлекут? Их отпрыск напивается каждый день, курит наркоту, дерется, способен обокрасть семейные могилы, но сердечко у него на самом деле золотое, и в душе он благородный герой? Слабое какое-то утешение. Понятно, что от довольно циничного юмористического сериала ждать какого-то позитивного морализаторства было бы нелепо. Но, может быть, в сериале содержится какая-то острая сатира? И снова мимо. Почти весь сатирический элемент сводится к нескольким более или менее удачным шуткам на тему секс-меньшинств, гендера, феминизма, бодипозитива и толерантности вообще (негр в команде викингов — это узнаваемо и забавно), но и только. Это точно не «Южный парк», но и не «Симпсоны» и даже не «Футурама».

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Свинья

Считать новый сериал Мэтта Грэйнинга полным провалом все же не стоит. Он смотрится без особого отвращения и местами даже с некоторым интересом. Возможно, создатели еще нащупают какой-то живой нерв, и все завертится. Но если задача была именно лишить сказку и фэнтези всяческого очарования, то вряд ли мы увидим что-то кроме преднамеренной унылости. У антисказки должен быть и антисюжет, где вместо увлекательности, резких поворотов и острых конфликтов между добром и злом — депрессивные блуждания по кругу, мелкие страстишки и моральная неразбериха, где негодяй в следующую минуту может оказаться героем, а любимый человек — отравителем. Все в общем-то логично. Непонятно только, чем так провинились старые добрые сказки о принцессах и рыцарях? После того, как авторы современного фэнтэзи предлагают нам в основном мрачную грызню вокруг престола (Железный Трон в «Разочаровании» тоже мелькает, как же без него), немного странно последовательно добивать именно Страну Мечты (Dreamland). Хотя опять же — поглядим. Вдруг да вопреки названию и первой части нас все же ждет впереди нечто доброе и светлое — пусть и щедро приправленное фирменной грэйнинговской иронией? Вдруг сериал направлен как раз против укоренившейся в литературе и кино моды развенчивать сказки и выискивать в прошлом только чернуху? Ведь это уже стало порядком надоедать.