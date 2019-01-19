Глава города Перми Дмитрий Самойлов выступил с удивительной инициативой — присвоить художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису звание «Почётный гражданин Пермского края». Не менее удивительной была и формулировка, с которой предлагается увековечить работу маэстро: «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края».

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

Абсурдность этой идеи, как мне кажется, не вызывает ни у кого сомнения, разумеется, кроме избранных ценителей творчества живого классика. Поэтому посвящаю эту статью именно этим людям, с надеждой на то, что они рассмотрят её без лишних эмоций, вчитываясь в аргументы.

Как известно, подобная награда есть символ признания выдающихся заслуг человека перед жителями Пермского края. Да-да, именно перед жителями края, не перед городом Зальцбург, не перед посетителями «Альберт-холла» или других приличных заведений, а именно перед жителями нашего региона.

Теодор Курентзис на премии «Золотая маска — 2017»

Если внимательно вчитаться в закон о наградах Пермского края, то можно обнаружить в нём указания насчёт основных принципов, по которым награждаются уважаемые люди края:

«Основными принципами награждения наградами Пермского края являются: поощрение граждан и коллективов предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Пермского края, исключительно за личные или коллективные заслуги и достижения».

Разумеется, искусство интерпретации в руках опытного человека подобно чуду. При желании даже очень точные формулировки можно исказить в нужную для себя сторону. В данном случае и подавно. Осуществляет ли Курентзис свою деятельность на территории Пермского края? Если подходить к вопросу формально — безусловно, да. Но давайте подойдем к вопросу сущностно.

Как известно, Теодор Курентзис появился на Пермской земле в 2011 году, даже если не брать в расчет тот факт, что его творческая деятельность, а также деятельность административная вызывают массу вопросов среди общественности Пермского края, то неужели вручение столь высокой награды человеку, проработавшему в крае всего семь лет, справедливо? Неужели справедливо вручать ее человеку, который в течение сезона появляется в городе реже, чем на одном лишь Зальцбургском фестивале? Неужели справедливо вручать подобную награду, при наличии в городе более достойных людей, отдавших службе родному краю много десятилетий? Людей, также руководящих театрами, также получающих «Золотые маски», а главное, работающих именно в Перми и в крае, а не только за пределами региона и страны?

Интересно, что подготовка к присвоению Курентзису этого звания шла задолго до инициативы Самойлова. Еще в конце мая 2018 года в театре проходило заседание по выдвижению маэстро на звание почётного жителя края. Примечательно, что всё это делалось как-то тихо и незаметно. Даже сейчас, когда многие СМИ написали о выдвижении Курентзиса, его фан-клубы, публикующие слащавые заметки буквально по каждому чиху маэстро, как-то помалкивают об этом событии.

Жан Гранвиль. Дирижирует Гектор Берлиоз. 1846 (шарж)

Более того, очень странно вручать награду «Почётный гражданин Пермского края» человеку, отказавшемуся выполнять поручение губернатора Максима Решетникова, посоветовавшего господину Курентзису посетить со своим оркестром города Пермского края. Руководство театра сослалось на технические сложности в реализации данного задания.

«Сейчас театр представляет в городах края в основном камерные программы, поскольку для выступления симфонического оркестра требуются специальные технические условия», — пояснили в пресс-службе театра.

Но чтобы жители края сильно не расстраивались от того, что вероятный почетный житель путешествует по Зальцбургам и Лондонам, для них организовывали видеотрансляции.

«Мы стараемся использовать все возможности представить наши проекты за пределами Перми. Так, в этом сезоне мы неоднократно организовывали видеотрансляции ключевых событий», — утешают в пресс-службе культурного учреждения.

Безусловно, Теодор Курентзис является человеком слова, а значит, сколь печальным бы это ни было, но он покинет Пермь к 2020 году. Дело в том, что маэстро не раз угрожал краевым властям, что если они к этому сроку не построят для него вторую сцену, то он не будет задерживаться в столь любимом им городе. Сцена, как уже всем очевидно, построена не будет. Так что же получается? Почётный гражданин покинет нас, увезя с собой это почётное звание, а также полагающиеся за него премиальные в размере 450 тыс. рублей годовых? А может быть, этот шаг был задуман с тем, чтобы его здесь удержать? Действительно удивительная инициатива господина Самойлова.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

Награда «Почетный гражданин Пермского края» — это знак высшего признания заслуг, думается, что это прекрасно понимают как депутаты Пермской городской думы, так и Законодательного собрания. Не так давно народные избранники отказали в звании «Почетный гражданин Перми» бывшему градоначальнику Игорю Шубину, данный факт свидетельствует о том, что депутаты серьезно относятся к этому вопросу. Поэтому сохраняется надежда на то, что так будет и впредь.

Смысл звания «Почетный гражданин Пермского края», как мне кажется, несет в себе все-таки не столько социальные и материальные привилегии, сколько символическое значение. Поэтому подобные конъюнктурные награждения весьма дурно пахнут, они выхолащивают всю его суть, обесценивают его в глазах общества, низводят до инструмента реализации непрозрачных намерений.

Более того, что об этом подумают другие почётные граждане? Каково им стоять в одном ряду с господином Курентзисом, который, в отличие от них, в Перми лишь проездом. Действительно, если взглянуть на имена почётных граждан края, то все они прожили здесь долгую жизнь и внесли бесценный вклад в развитие региона. Боюсь, что столь неосмотрительное предложение господина Самойлова может создать очень опасный прецедент, влекущий за собой непредсказуемые последствия. А авторитет народных избранников, в случае утверждения данной инициативы, будет серьезно подорван.