Эдельвейс — это не только высокогорный цветок, но и орден сильнейших альпинистов-высотников с постсоветского пространства. А оформленный в холодные цвета снега и камня одиннадцатый номер альманаха «Лед и пламень» — их рупор, выходящий в альпинистском «Издательстве Юрия Балабанова». Нынешний выпуск на 320 страницах рассказывает о: человеческой воле, хроническом недостатке кислорода, лютых морозах, достигнутых вершинах и пройденных стенах, легендах альпинизма и тех, кто погиб в экспедициях.

В альманахе горизонтальный мир и городская рутина остаются далеко, ведь «альпинист — это человек, который старается посложнее перезимовать лето». «Равнина мне скучна», — говорит альпинист-высотник Сергей Ефимов. «Лед и пламень» — это первое прохождение северо-восточной стены Эвереста сибиряками из Красноярска и тянь-шаньский дневник Кирилла Кузьмина о восхождение грузинской команды на Пик Победы (тогда из четырех человек с вершины вернулся живым лишь один). А также семитысячники советского Памира. И строки об альпинистах, которые были убиты сталинским режимом. И десятки имен восходителей, похороненных лавинами, сгинувших в трещинах или скончавшихся от переохлаждения в условиях, когда эвакуация вниз невозможна.

Эверест

Есть на страницах «Льда и пламени» тексты и не об альпинизме. Например — репортаж о легендарной «Морской ледовой автомобильной экспедиции» 2015 года из Барроу (Аляска) в Норильск (Россия): дрейфующие льды, трещины, любопытные белые медведи и белое безмолвие зимней Арктики; «снежный барс» Василий Елагин не замыкается исключительно на альпинизме. И, к сожалению, присутствуют в альманахе и откровенно бессмысленные страницы, как экзальтированные записки монашки о прогулке на Арарат.

Среди авторов или героев альманаха есть ученые, писатели, как Сергей Шибаев, и инженеры. Ведь альпинизм, в отличие от игры в футбол, влечет к себе интеллектуалов или просто талантливых людей. Но об их мужестве и красоте пройденных ими маршрутов узнают далеко не многие, да и одиннадцатый «Лед и пламень» вышел тиражом всего лишь в полтысячи экземпляров. Литература о высотном альпинизме, да и вообще альпинизме, в России живет в глубоком андеграунде.

Jaan Künnap Пик Победы

«Лед и пламень» надо читать, когда непогода в горном цирке час за часом треплет палатку, испытывая ее на прочность. Я так и сделал. Закутался в спальник и перелистывал альманах потрескавшимися пальцами, пытаясь представить себе, каково это — быть там, в тысячах километров южнее полярного круга. Там, где в горах летом стоят морозы, а вершины прячутся среди облаков, а по вертикали поднимаются люди, которые рискуют навсегда остаться среди мира камня, льда и ветра.