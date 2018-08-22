В недавнем совместном заявлении министры юстиции Латвии и Эстонии вновь озвучили намерение своих правительств добиваться от нашей страны «компенсаций» за ущерб от «советской оккупации».

Иван Шилов ИА REGNUM

Можно было бы просто отмахнуться от этих «требований» как от старой, давно протухшей и, главное, пустой болтовни: официальная позиция России, сводящаяся к полному неприятию самой подобной постановки вопроса, была за последние двадцать лет озвучена неоднократно. Тем не менее разговоры эти продолжаются, на умы они так или иначе воздействуют, и, значит, необходимо вновь и вновь возвращаться к известным историческим фактам.

В июне 1940 года советские воинские контингенты в Латвии, Литве и Эстонии не появились, а лишь численно увеличились. Наши военные базы там существовали с 1939 года, причём существовали на основе двусторонних международно признанных договоров.

Ввод дополнительных соединений стал необходим в связи с продолжавшимся заигрыванием прибалтийских режимов с гитлеровской Германией. «Договоры о ненападении» с Берлином типа того, что подписала Москва в августе 1939 года, были подписаны Вильнюсом ещё в марте 1939 года, а Ригой и Таллином — в июне 1939 года. Прибалты активно готовились передать свои территории под контроль тТретьего рейха.

Не существует ни одного документа — будь то заявления высшего политического руководства довоенных Латвии, Литвы и Эстонии или приказы их военных командований, — который бы переводил соответствующие страны и армии в состояние войны с Советским Союзом. Наоборот, в выпущенных тогда в этих странах директивах говорилось о том, что дополнительные советские контингенты вводятся на их территорию с согласия их правительств, а военным властям давались указания о дружеском приёме этих контингентов и оказании им всяческого содействия.

К 1940 году латвийский, литовский и эстонский народы предельно устали от своих авторитарных компрадорских буржуазных режимов. Симпатии к СССР, советскому строю были в них широко распространены. В народе была сильна традиционная неприязнь к Германии.

Всё это вместе взятое способствовало приходу к власти в Латвии, Литве и Эстонии просоветских правительств, которые обратились к руководству СССР с просьбой о приёме их стран в Советский Союз. Что и было сделано в августе 1940 года. Советские представители участвовали в происходивших летом 1940 года в прибалтийских странах политических процессах, и не могли не участвовать, но это участие было не более значимым, чем, например, участие западных представителей в политических процессах на Украине в 2013—2014 годах и по настоящее время.

Одним словом, исторический выбор латышами, литовцами и эстонцами тогда был сделан (надо помнить, что эти этносы тогда в составе населения соответствующих стран преобладали абсолютно), и за него надо отвечать.

Добавлю, что это был правильный выбор. Другой вариант — стать абсолютным сателлитом нацистской Германии — привел бы к тому, что Ригу, Вильнюс и Таллин в 1944 году Красная Армия не освобождала бы, а брала. Брала бы так же, как в 1945 году Кёнигсберг. Не буду распространяться на эту тему: разница, уверен, читателю понятна.

Эта разница и привела к сохранению латвийской, литовской и эстонской государственности после войны, исторически невиданному социально-экономическому и культурному расцвету Латвии, Литвы и Эстонии в виде республик СССР.

В истории не найти примера, когда тот или иной государственный выбор был бы полностью поддержан всеми жителями той или иной страны. Так было и в Прибалтике. Противники советского строя быстро перешли на службу к нацистам, запятнали себя военными преступлениями, но упорно вредили советскому строю и после войны, вплоть до 1950-х годов.

Сегодня их последователи одержимы реваншистскими настроениями. Они даже заявляют, что в период Второй мировой войны существовали якобы некие прибалтийские правительства, а сами эти страны воевали — причём не за Гитлера, а против СССР.

Парад латышских легионеров

В этой связи хочу напомнить две статьи из Устава ООН. Статья 107 гласит: «Настоящий устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям». Причем «принудительные действия» в отношении такого «вражеского государства», согласно статье 53, можно предпринять и без получения полномочий от Совета Безопасности ООН.

Таким образом, тезис нынешних властей прибалтийских государств о том, что они не новые государства, а правопреемники старых, довоенных, «де-юре существовавших» и в 1940—1991 годах, и выдвижение в этой связи известных претензий о «возмещении ущерба от оккупации» может обернуться для них серьезными последствиями. Тем более что озвучиваются эти тезисы о «континуитете» в сочетании с оправданием участия в войне против Советского Союза бывших военных, полицейских и чиновников, дававших присягу Гитлеру, прославлением национальных соединений преступных войск СС, установлением памятников нацистским пособникам, социальной заботой о коллаборационистах, сносом мемориалов советским воинам, запретом символики страны-победительницы.

Прибалты, как заявляют их министры юстиции, намерены решать вопрос о возмещении «ущерба» от «оккупации» Советским Союзом на уровне ООН? Сама мысль об этом звучит нелепо, но в условиях современной антироссийской истерии, присущей наиболее рьяным американским вассалам, она вполне может обрести материальное воплощение. Ну что же. В ответ наша страна имеет достаточно оснований, чтобы воспользоваться правом соучредителя ООН и применить к современным Латвии, Литве и Эстонии, вставшим на путь реваншизма, понятие «вражеское государство».

Сталинская внешняя политика была умной и дальновидной. Опираясь на её наследие, наша страна ещё долго сможет переигрывать своих противников в гораздо более важных вопросах, чем претензии по поводу «ущерба от оккупации». Только форы никому давать не надо.