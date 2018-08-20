Есть в нашей жизни некие грустные парадоксы, настраивающие на философски-меланхолический лад. Например, тот факт, что в наши дни к высокому искусству зачастую причисляют то, что отнюдь не вызывает позитивных эмоций, даже в виде катарсиса. И наоборот, позитивные эмоции, «чувства добрые», всё чаще находят себе прибежище в формах, присущих любительскому самовыражению — в детских рисунках, творчестве душевнобольных или в произведениях самоучек-самородков. В «наивном искусстве». Можно долго и сокрушенно рассуждать про постмодернизм с его разъедающей всё и вся иронией, про власть моды на эту иронию, которую почему-то приравняли к мудрости и свободомыслию, про приближение «последних времен» или Кали-югу — по вкусу. А можно просто впитывать в себя свет, заключенный в, может быть, не слишком совершенном творчестве. Просто впитывать, прикрутив на время регулятор критиканства. Это что-то вроде краткосрочного отпуска, гарантированного неким высшим законодательством. Он необходим, потому что без него будет совсем печально жить на свете.

Арт-центр «Борей» Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Арт-центр «Борей» Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Картины сельской художницы матушки Наталии (Пономаревой) завораживают с первого взгляда. Это со второго заметно то, что можно назвать недочетами и наивностями — и повторяемость, прямолинейность сюжетов, и заимствования-подражания — скорее всего, невольные, и нарушение всех мыслимых законов перспективы, что заставляет вспомнить древнеегипетские пейзажи. Здесь нет абстракций или символизма — всё предельно конкретно: «Вот моя деревня, вот мой дом родной…». По этим пейзажам можно, нагрянув с визитом, без ошибки найти каждый уголок родного села художницы — Погоста Голенково, что в Тверской области на реке Тихвинке, опознать каждый дом и чуть ли не каждое дерево. Такую цель Наталия Пономарева и ставила перед собой — прославить места, ставшие для нее однажды родными.

Арт-центр «Борей» Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Картины Пономаревой безусловно относятся к реализму. Но это реализм особый, магический. Точнее, сказочный. Художнице было кому рассказывать сказки — она вырастила десятерых детей, двое из которых приемные. Может быть, потому связь ее с детством, с детским взглядом на мир не прервалась, она не разучилась видеть чудесное в обыденном. Впрочем, для «матушки» — жены сельского священника, глубоко верующей женщины, — всё вокруг по определению является Божьим чудом, пронизано божественным дыханием, несет на себе отпечаток рук Творца.

Арт-центр «Борей» Работа матушки Наталии (Пономаревой)

На картинах Наталии Пономаревой нет каких-то драматических событий — люди заняты своими обычными делами — собирают урожай, ловят рыбу, наряжают елку на новый год. И пейзажи по большей части мирные, день сменяется ночью, встает солнце, покрывается льдом или вскрывается река. Так было и тысячу лет назад, и сто, и вчера. Как говорит куратор выставки Наталья Звонарева, это напоминает ей средневековые часословы и русский лубок. Какие-то печальные события вроде похорон остаются «за кадром», и даже посещение могил напоминает хождение в гости к дорогим людям. Может быть, кто-то попеняет за статику, за движение по годовому кругу вместо каких-то свершений и устремлений. Но разве нет тут устремления ввысь, к небу, откуда приходит свет — и солнечный, и душевный, и духовный? О последнем, впрочем, матушка Наталия предпочитает не говорить всуе — здесь нет церковных или библейских мотивов, только видимый мир, пропитанный тихим незримым сиянием доброты.

Марина Александрова ИА REGNUM Куратор выставки Наталья Звонарёва

Марина Александрова ИА REGNUM «Тихий вечер». Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка «Погост Голенково. Картины матушки Наталии» в Арт-центре «Борей»

Наталия Пономарева не приехала на открытие своей выставки. Говорят, из скромности. Не считает она свои работы чем-то достойным внимания и очень удивляется, когда их покупают. Вместо нее приехали две дочери — Лиза и Варя, одна из них работает в Москве, она по образованию дирижер, поет в хоре, другая учится в художественном училище в Твери. Вся семья Пономаревых — творческие люди. Отец и мать — художники, как и дочери Варя и Аня. Лиза, еще несколько сестер и один брат — музыканты, еще один брат — резчик по дереву. Лиза считает, что всем детям очень много в художественном плане, в плане вкуса, дала именно мама.

«Она в детстве очень много с нами занималась. Она занималась с нами лепкой, мы рисовали, мы делали всякие игрушки, мы шили. Сейчас, оглядываясь назад, когда я что-то делаю, я чувствую, что это всё благодаря тому, что нам привила мама. Может, были какие-то маленькие способности, но именно это стало решающим. А вот что касается музыки — это у нас папа, он очень любит музыку, у него очень редкий голос — бас профундо, он очень музыкальный, но не учился, и, наверное, потому он заставлял учиться нас. А еще он тоже художник. А мама, кроме того что она живописец, работает по камню и по дереву. Еще она одежду шила на всех детей. Мне кажется, она вообще всё умеет!».

Марина Александрова ИА REGNUM Лиза, дочь художницы

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка «Погост Голенково. Картины матушки Наталии» в Арт-центре «Борей»

Марина Александрова ИА REGNUM «У калитки». Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Наталию Пономареву, строго говоря, нельзя назвать самоучкой, она закончила Калининское художественное училище имени Венецианова, но после этого долгое время ей было не до кистей и красок. Только когда все дети выросли, творчество вернулось к ней, словно прорвало какую-то запруду.

«Буквально шесть лет назад мама начала писать картины, — рассказывает Лиза, — потому что жизнь в деревне и десять детей — это совсем непросто, и мало кто может себе представить, насколько это большой труд. И у мамы не было совершено сил и времени, чтобы писать картины, и я прекрасно помню, что мама от этого очень страдала. И вот я помню, что шесть лет назад мама стала счастливым человеком, она пишет картины каждый день, уделяет этому много времени, и она пишет их, наверное, своей душой, в этих картинах наша мама такая, какая она в своей душе».

Марина Александрова ИА REGNUM Дочери художницы Лиза и Варя

Выступая на открытии выставки, один из ее гостей, коллекционер современной живописи Николай Благодатов сказал о Наталии Пономаревой:

«Художник приближается к той чистоте, какую имели некоторые художники, особенно предыдущей эпохи, их называли «художники чистого сердца». Мне кажется, она тоже приближается к этому стилю. Конечно, она работает как реалист — пишет, что видит. Но то, что она видит, она видит таким поэтическим взором, и всё у нее преображается из реальности в такие вот собственные видения. При сохранении реалистической основы там есть поэзия, которая преображает пейзаж и в то же время сохраняет теплоту конкретной ситуации и одновременно возвышает ее почти до эпоса. Конгломерат таких чувствований очень привлекателен и интересен, он возвышает душу зрителя».

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка «Погост Голенково. Картины матушки Наталии» в Арт-центре «Борей»

Марина Александрова ИА REGNUM «Вечер у реки Голенково». Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Марина Александрова ИА REGNUM «Селижарово». Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Даже для тех, кто искушен в виртуальных красотах фантастических миров, погружение в мир обычной русской природы, преображенной взглядом художницы, станет прикосновением к чуду. Здесь нет инопланетных джунглей, зато обычные деревья, елки да сосны, словно бы вышли из волшебного сна, с крыш обычных домов взлетают огромные птицы, а по забору на фоне заката степенно вышагивает кот, который вот-вот расскажет сказку или споет песню. Нужно только немного присмотреться и прислушаться — искренне и доверчиво. Как в детстве.

Арт-центр «Борей» «Уборка урожая». Работа матушки Наталии (Пономаревой)

Выставка работ матушки Наталии ждет посетителей до 1 сентября.