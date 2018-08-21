Хибины — это наиболее востребованный горный регион русского Заполярья у туристов из средней полосы. Каждое лето толпы с рюкзаками наводняют здешние тропы и идут навстречу бесконечным дождям, окутанным туманами перевалам и медвежьим следам; начало этому положил плановый советский туризм. Индустриализация Мурманского края превратила часть этого горного массива в зону экологического бедствия, но и сделала Хибины доступными. Третий выпуск исторического альманаха «Земля Tre» посвящен пионерам экскурсий по Хибинам.

Михаил Пустовой Перевал Западный Петрелиус

«Земля Tre» реконструирует туристическую атмосферу в Хибинах методом сокращенных перепечаток из ставших уже раритетными путеводителей 1920−1930 годов. Путеводители в те годы создавались в условиях государственного терроризма, а создатель ряда из них — талантливый художник и краевед Евгений Бартольд, был вскоре убит. Вообще по риторике статей заметно, в какие абсурдные рамки сталинский режим загонял туризм: походы проходили под лозунгом содействия уничтожающей природу горно-перерабатывающей индустрии Кировска и Апатитов или оказания морального давления на саамов, которые придерживались своих традиций.

В 1920—1930-е годы поток туристов, а многие из них были из числа пресловутых партийных активистов, только начал проникать в Хибины. Горный массив был еще посредственно изученный — его считали выше на сто метров, чем он оказался в реальности (1200 метров). Саамы тогда жили на берегах Имандры и Умбозера, еще не отправленные в Ловозерское гетто или лагеря Гулага. Но в Хибинах, как и ныне, жара чередовалась с промозглой непогодой, а густая тайга в долинах Тульйока и Каскаснюнйока в течение часа набора высоты сменялась тундрой и царством камня. И только комаров, кажется, было больше, а мусора от туристов — поменьше.

В центре внимания этого номера «Земля Tre» содержательная подборка статей расстрелянного в 1938 году Е. Бартольда — автора классических путеводителей по Лапландии и Карелии. Любителям Крайнего Севера будет интересен обзор биолога Владимира Фридолина «Животный мир горной части Кольского полуострова»; ныне многое в фауне региона изменилось в худшую сторону. Но некоторые страницы, содержащие монотонные описания пеших и лыжных троп тех лет, едва ли заинтересуют даже сугубо туристическую аудиторию.

Тре — так в давние века новгородцы называли Кольский полуостров. Выходящий под редакцией Вадима Лихачёва примерно раз в год исторический сборник «Земля Tre» издается в глубинке Мурманской области — в городке Ревда. Анонсированный на нынешнюю осень четвертый выпуск расскажет о верованиях российских саамов.