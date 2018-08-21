Клевета западных СМИ в отношении России и русских давно уже вошла в обычай, ей не удивляются, а зачастую и не обращают на неё внимания. Но когда недостоверная и/или недобросовестная информация появляется в российских СМИ, тем более в государственных, особенно по такой болезненной, затрагивающей чувства сотен тысяч людей и государственные интересы России теме, как неграждане Латвии, пройти мимо решительно невозможно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Чужие» в Латвии, сотни тысяч латвийцев, в основном русских, стали «негражданами» в результате развала СССР и не по своей воле. «Неграждане» — это весьма политкорректный перевод с латышского. В английской редакции паспорта латвийских неграждан их правовой статус определён иначе — именно «чужие» (англ. — Aliens).

Такой ущербный статус для представителей местного населения является неведомым международному праву эксклюзивом Латвии и Эстонии. Низведение соотечественников до столь унизительного положения с точки зрения России является категорически неприемлемым. Проблема неграждан — один из наиболее острых и принципиальных вопросов в отношениях России с упомянутыми республиками Прибалтики.

А. Кузьмин Паспорт негражданина Латвии

У многих, особенно в России, существование категории местного населения «негражданин/чужой» вызывает недоумение и закономерный вопрос, по какой причине Европа до сих пор не преодолела это, мягко выражаясь, недоразумение? Среди ответов встречаются и такие:

(1) «Причин того, почему часть из них (неграждан — И. Г.) не хотят получать паспорт латвийского гражданина, довольно много. В том числе это происходит и потому, что в 2008 году Россия предоставила негражданам Латвии право безвизового путешествия в Россию. То же самое после сделала и Белоруссия»;

(2) «Был введен безвизовый режим для неграждан (при въезде в страны Евросоюза — И. Г.). После этого натурализация пошла вниз. Люди думали: «Почему я должен проходить процедуру натурализации, если я могу по своему паспорту ездить и в ЕС, и по России до Владивостока»? Это была, я думаю, медвежья услуга»;

(3) «Сегодня многие «неграждане» не торопятся с натурализацией […] из экономических соображений, ведь в Россию — а у большинства там родственники, друзья, разного рода дела — можно ездить без виз».

Эти примеры ответов ни в чём не противоречат друг другу. И всё в них направлено против России. Где прямо, а где между строк — «медвежья услуга» — читается, что ответственность за сохранение, казалось бы, позорного для стран Евросоюза и НАТО института неграждан несёт Россия. Но что это, как не перекладывание проблемы с больной головы на здоровую? Виновата Латвия, а винят Россию.

И ладно бы все три высказывания исходили от главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича или других официальных представителей государства-ответчика. Подлец всегда юлит и изворачивается. Беда в том, что только первые два принадлежат Ринкевичу*, а третье, вторящее двум первым, опубликовано намедни в качестве факта и вывода в материале одного из ведущих государственных новостных агентств России — РИА Новости.

Что это: глупость или предательство? Налицо как минимум элементарная профнепригодность в редакции российского государственного СМИ, продвигающая в массы образчики антироссийской пропаганды, разработанные латышской этнократией с тем, чтобы отбиваться от упрёков международных правозащитных организаций в нарушении Латвией прав человека.

Здравомыслящий корреспондент и добросовестный выпускающий редактор едва ли могли прийти к выводу о том, что именно безвизовый въезд в Россию для латвийских неграждан тормозит процесс натурализации, и допустить его тиражирование. На самом деле отсутствуют сколько-нибудь веские основания для утверждения, будто бы возможность безвизового въезда в Россию служит решающим доводом в принятии негражданами решения об отказе от натурализации. Кстати, ни один из неграждан — собеседников Константина Севастьянова в критикуемом материале РИА Новости даже не намекнул на подобного рода мотивацию. Гром явно не из тучи.

Выявление внешних факторов консервации института неграждан абсурдно по определению, поскольку проблема массового безгражданства в Латвии коренится в самой природе нынешней латвийской государственности, является её внутренним пороком и запросто выправляется изнутри при желании исправиться, т. е. при наличии доброй политической воли. Нелепо в данном случае искать виноватых вовне. Ещё нелепей брать вину за чужое преступление на себя.

Флаг Латвии

Введением безвизового режима для неграждан Россия облегчила бесправие некоторых жертв этнократии в Прибалтике, тем самым частично компенсируя пострадавшим моральные и материальные потери. Приписывать акту государственного милосердия России некую деструктивную роль, представлять его как палку в колесе процесса натурализации неграждан — это ли не дно для сотрудников российского государственного СМИ?

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* Интервью МИД Латвии Ринкевича изданию «Газета.Ru»: «Отношения Риги и Москвы испортились из-за Крыма» / Глава МИД Латвии рассказал, почему ухудшились отношения с Россией, 05.04.2017; Интервью МИД Латвии Ринкевича «Независимой газете»: Рига хочет, чтобы неграждане влились в латвийское общество / Глава МИД Латвии считает ненужными послабления в закон о натурализации граждан, 21.11.2013, переопубликованное на сайте МИД Латвии.