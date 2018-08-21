



Иван Шилов ИА REGNUM

Засуха, рост цен на топливо и электричество, повышение стоимости зерна и мяса на мировых рынках, и ситуацию не спасет дешевый импорт. Ожидаем ли мы резкого роста цен на основные продукты, которые необходимы для наших столов, задаются вопросом Nowiny (Жешув). «Мы считаем, что цена на буханку хлеба скоро достигнет 8−10 злотых. То же самое будет происходить с мясом птицы, свинины и говядины, которые резко подорожали — на 30−40 процентов», — говорит Марчин Бустовский, глава профсоюза польских фермеров «Солидарность». Уже был скачок цен на масло и яйца. В обоих случаях они были вызваны случайными факторами и подорожание носило временный характер. Хуже, когда цены на основное «сырье» для продовольствия — пшеницу, кукурузу, мясо — растут на рынках. Слабый злотый увеличивает стоимость импортных товаров, растут цены на топливо и, следовательно, дорожают транспортные услуги, что играет ключевую роль в торговле. К сожалению, в ближайшие месяцы все эти плохие тенденции будут накапливаться. Уже известно, что урожай пшеницы в Польше ожидается на 16% меньше, чем в прошлом году. На мировых биржах цены на пшеницу и кукурузу прут — они самые высокие за три года. В Польше второй год подряд мясо становится дороже. Цены на говядину самые высокие в истории. С 2015 года стоимость свинины, говядины и домашней птицы увеличились на 12%. Об этом беспокоятся не только эксперты, но и сами фермеры. Они предупреждают о последствиях засухи в связи с ценами на мясо: дорогие зерна — это дорогой корм. А это значит, что будет меньше запасов свинины, уже потрепанных африканской чумой свиней.

Борьба с засухой продолжается, а фермеры ждут компенсации за понесенные убытки, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Убытки, которые ждут владельцы сельскохозяйственных культур в этом году, огромны. Правительство готово выделить субсидии пострадавшим. Но прежде чем деньги дойдут до фермеров, необходимо соблюсти все процедуры. От засухи пострадали хозяйства по всей стране. Согласно данным, на сегодня жара погубила в Польше более двух миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и вызвала ущерб на сумму в более 560 млн злотых. Власти готовы оказать финансовую поддержку всем жертвам в размере почти 800 млн злотых. Выплачивать будут за гектары и там, где урожай утрачен в размере не менее 30%. Еще обещают помочь с выплатой денег по кредитам. Там, где потери составляют не менее 70% на гектар, за каждый га перечислят тысячу злотых. А там, где потери составляют от 30% до 70%, размер компенсации будет определяться после расчета конкретных потерь.

Луг

Наша армия держится реконструкцией, пишет колумнист Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Военный парад в Варшаве показал, чем мы можем напугать врага. Большая часть вооружения нашего гордого государства — это реконструкция, то есть старое оборудование, но все еще используемое, потому что мы не можем позволить себе новое. Только самолеты F-16 (приобретенные правительством Союза левых демократических сил) и транспортеры «Росомахи» (производство которых также было запущено правительством Союза левых демократических сил) являются полезными. Германские танки «Леопарды» были изготовлены 30 лет назад. Они тоже прошли через реконструкцию, чтобы справиться с требованиями современной войны. Польские танки PT-91 еще старее, советских времен. Вертолеты советского производства неоднократно подвергались реконструкции, и они в принципе больше не подходят для эксплуатации, но летать должны, потому что новых вертолетов нет и не будет в ближайшее время. Армия по-прежнему использует советский самолет МиГ-29 и штурмовой самолет Су, которые, несмотря на реконструкцию, больше не могут противостоять врагу в воздухе и на земле. Старые каски реконструируются и их надевают на головы солдат. Перекрашенные, они выглядят как новые, хотя родом из коммунистической Польши. Наш военный флот — это в основном старые и реконструированные корабли, которые другие страны уже списали в металлолом. Готовятся очередные закупки поломанных кораблей. Правительство постоянно говорит о новых приобретениях, обещает, что вскоре наша армия будет омолаживаться. Но даже это относительно молодое стареет. Ситуация немного напоминает наш автомобильный рынок. Только небольшая часть купленных автомобилей в Польше — это новые автомобили. Подавляющее большинство — старые, привезенные из Германии и реконструированные в Польше. Новые покупки — это виртуальные самолеты, закупленные вместо оружия. На варшавском параде число реконструкторов, представлявших старую армию, соответствовало числу современных солдат. Настоящие солдаты притворяются Войсками территориальной обороны, стоимость которых составляет полмиллиарда злотых в год. Многочисленные группы реконструкторов украшают рождественские вертепы, показывая, насколько давними являются наши храбрые солдаты. Правительство тоже реконструирует Польшу по образцу архаичному, консервативному, страны закрытой на будущее. Старое оружие соответствует этому. Короче говоря, армия и большая часть страны управляется реконструкцией правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

PT-91

Президент Гданьска Павел Адамович и министр обороны Польши Мариуш Блащак вступили в спор по поводу участия армии в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны на Вестерплатте, информирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). «Я не могу себе представить ситуацию, когда на Вестерплатте не будет польской армии, и я позабочусь о том — хочу это подчеркнуть — чтобы польская армия была на Вестерплатте и чтобы там состоялся полностью воинский церемониал», — заявил министр в эфире TVP1. Но, по его словам, главы крупных городов, принадлежащие к «объединенной оппозиции», в том числе Адамович, вместо того, чтобы заниматься водоснабжением, канализацией и коммунальным хозяйством, увлекаются «идеологией и переписывают историю». Президент города апеллирует, по словам Блащака, к «немецкому прошлому Гданьска и выделяет события времени, когда Гданьск был немецким». Непонятно, получил ли на тот момент министр обороны письмо, в котором Адамович пригласил его на церемонию, отметив, среди прочего, что «торжества на Вестерплатте являются патриотическим торжеством. У него нет ни государственного, ни военного характера. Однако я не могу себе представить, отсутствие на нем польских солдат, наследников тех, чья кровь освятила это место». Переписка принесла конкретный результат: состоится встреча президента с представителями Гданьского гарнизона и Третьей флотилией. Вместе с тем пресс-секретарь мэрии Магдалена Скорупка-Качмарек заявила, что участие польской армии в торжествах не означает, что должен быть соблюден воинский церемониал. Она также сообщила, что под руководством Адамовича бюджет Гданьска растет из года в год, и этот город один из немногих в стране, в которых растет число жителей. «У Гданьска была сложная история, многонациональная и мультикультурная, — сказала пресс-секретарь. — Вы не можете просто так взять и «стереть» 1000-летнюю историю города и людей, которые когда-то жили здесь и они были голландцами, немцами, евреями, протестантами и католиками». Конфликт между мэрией и министерством обороны был вызван заявлением Блащака о том, что ни он, ни польская армия не были приглашены на торжества на Вестерплатте в этом году. В ответ Адамович на пресс-конференции объявил, что участие армии приветствуется, а слова министра «оскорбительны для граждан Гданьска».

Итальянская забастовка и манифестация — сотрудники различных служб не сдаются и обещают, что будут бороться, чтобы выполнили их требования, передают Super Nowości (Жешув). Представители «людей в мундирах» обещают начать итальянскую забастовку и устроить демонстрацию в Варшаве. «Причина такого решения в непонимании профсоюзом отсутствия согласия на требования, предъявляемых министерству внутренних дел, хотя до сих пор обе стороны демонстрировали позыв к тому, чтобы достичь соглашения, но все еще продолжаются переговоры, которые не приближаются к ожидаемому решению», — говорится в их заявлении. В связи с этим профсоюзы пенитенциарной службы, государственной пожарной службы, таможенной службы, пограничной охраны и полиции решили, что все их организации начнут итальянскую забастовку, адаптировав ее к характеру задач, выполняемых конкретными службами. Протест офицеров пограничной и таможенной служб может быть особенно хлопотным. Из-за трудностей, которые могут возникнуть в международном сообщении, профсоюзы решили направить специальное предупреждение всем заинтересованным лицам, включая аэропорты, ассоциации перевозчиков, а также министерство инфраструктуры и министерство морской промышленности и внутреннего судоходства. Итальянская забастовка, заключающаяся в тщательном выполнении обязанностей полицейскими, может стать разрушительной для водителей. И не только. Путешественники тоже должны быть готовы к тщательным проверкам. Пограничная охрана досконально будет проверять паспорта и с использованием всего оборудования, доступного на пунктах проверок, что способно привести к значительным задержкам в аэропортах и длительным очередям на пограничных переходах.

Sejm RP Польская таможня

Силезская региональная партия хочет понизить порог на выборах в Европейский парламент, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Президент Польши Анджей Дуда в соответствии с ожиданием значительной части общественного мнения наложил вето на поправки в Избирательный кодекс, которые вносят изменения в закон о выборах в Европарламент. Решения, предложенные «Правом и Справедливостью», укрепляют преимущество крупнейших партий, фактически устранив конкуренцию в лице маленьких партий. Дуда отметил, что в такой ситуации «огромное число граждан не будут иметь представительства в ЕП». Однако, по мнению Силезской региональной партии (ŚPR), есть и более важная проблема. По словам главы ŚPR Хенрика Мерчика, чтобы увеличить представительство небольших партий в Европейском парламенте, необходимо отменить избирательный порог в 5% в Польше. Он говорит, что это самый высокий допустимый процент в свете норм Европейского союза, а в 13 государствах-членах ЕС избирательный порог не применяется вообще. Например, в Германии, где несколько лет назад Конституционный суд распорядился об отмене ценза, что позволило мелким партиям получить мандаты и, таким образом, добиться более полного политического представительства. «Организация выборов в Европарламент на основе принципа, который отдает предпочтение крупным партиям, означает, что Польша относится к странам, в которых значительная часть избирателей остается без представительства, — заявил Мерчик. — Мы убеждены, что по этой причине президент должен отменить избирательный порог».

Почта Польши становится ближе украинцам, пишет Kurier Lubelski (Люблин). Более 325 тысяч иностранцев имеют право на проживание в Польше. Половина из них — граждане Украины. Польская почта облегчает их жизнь. Доставка бандероли в руки получателя, промо-акции и кириллица на наклейке с адресом — так польская почта поощряет граждан нашего восточного соседа пользоваться пакетом «Украина плюс». По словам директора отдела продаж Почты Польши Артура Венцковского, наблюдается планомерный рост объемов «Украина плюс». В период с января по май 2018 года зафиксирован рост на 16% количества отправленных бандеролей по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Следует ждать, что такая тенденция сохранится. Это не единственное удобство для иностранцев. С марта почтовые отделения могут пересылать деньги в более чем 200 стран и регионов мира, в том числе в 11 бывших советских республик. Сотрудник отделения принимает сумму в злотых от клиента и конвертирует ее в евро в соответствии с обменным курсом. Средства, отправленные таким образом, можно получить в конце первого рабочего дня, следующего за днем отправки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Группа Alarm Smogowy протестует против правительственного проекта постановления о стандартах качества угля, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). По мнению экологов, его внедрение не улучшит качество воздуха и не воспрепятствует продажам плохого угля. Совет воеводства Малопольского обратился к премьер-министру Матеушу Моравецкому и министру энергетики Кшиштофу Тхужевскому с призывом ввести строгие стандарты для твердого топлива. «Предлагаемое решение ясно показывает, что для министерства энергетики уголь с высоким содержанием серы является более важным, чем чистый воздух, — говорит глава Alarm Smogowy Анджей Гула. — Предлагаемые стандарты будут препятствовать проведению эффективной политики борьбы со смогом, реализации программ по защите воздуха и снижению уровня выбросов от систем отопления. Предложение министерства находится в противоречии с правительственной программой «Чистый воздух». Если конкретно, то правительственный проект позволяет сжигать уголь с очень высоким содержанием влаги (до 24%), серой (до 1,8%), зольностью (до 28%) и низкой теплотворной способностью (18 МДж/кг). Более того, на коммерческом рынке можно будет продавать угольные отходы, то есть флотоконцентрат, путем смешивания их с угольной пылью. Для сравнения, регламент 2015 года допускал зольность не более 12%. «Это скандал, — утверждает Гула. — Министерство идет наперекор нынешним социальным ожиданиям. Трудно понять такое, зная что правительство официально заявляет об активизации борьбы с смогом». Совет воеводства Малопольского присоединился к протестам экологам. «Общественность ждет постановления, которое должно привести к устранению недостатков качества угля и угольных отходов на рынке. Предлагаемый проект не дает реальных шансов улучшить состояние воздуха», — отмечает маршал Яцек Крупа.