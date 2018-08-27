Минувшая неделя в Чувашии выдалась эмоциональной. В республике экстренно и по-тихому провели заседание инициативной группы по пенсионному референдуму, в которую вошли более 100 бюджетников, — власти «торпедировали» мероприятия, чтобы не дать шанс выдвинуться другой подгруппе. А ЦИК Чувашии, несмотря на ошибки в представленных материалах, зарегистрировал региональную подгруппу. В выходные Чебоксары отметили 549-летие: несмотря на некруглую дату, праздник прошёл сравнительно масштабно. Акцент был сделан на уличные проекты, которые готовят чебоксарцы для чебоксарцев — «Творческий бульвар», парад колясок, «Город мастеров». Примечательно, что больше внимания стало уделяться Московской набережной, которая постепенно конкурирует с другими площадками и в «которую огромные миллиарды вложили, чтобы получить для себя блага и своё счастье».

ИА REGNUM Коляска

День города под «золотой крышей»

ИА REGNUM Тренировка

ИА REGNUM Городские попрошайки

В минувшие выходные Чебоксары отметили День города. Он примечателен своей некруглой датой — 549-летием, что отпечаталось и на манере организации праздника, и на афише, и на действиях высоких чинов. Последние особо не скрывали, что проводятся «тренировочные заезды», чтобы затем с «особым пристрастием» отметить 550-летие. Поэтому отчаянного организаторского рвения не наблюдалось, что вызвало двойственное впечатление. С одной стороны, в городе настолько поднаторели в организации праздников, что могут из любой некруглой и неблагозвучной при минимуме средств даты организовать запоминающееся, яркое торжество. Было бы желание. В этом году, видимо, желали чего-то другого, поэтому, не мудрствуя, предложили жителям довольствоваться в основном наработками прежних лет, которые апробированы и адаптированы в массы. Наиболее ярким свидетельством несколько легкомысленного подхода стало происходящее на Красной площади в День города: различные церемонии награждения растянулись на три часа, затем сменившись часовым «техническим перерывом». Хотя в целом праздник прошёл массово, живо, масштабно.

Что касается ключевых событий, то бесспорное лидерство занял вечерний «Творческий бульвар», захвативший все центральные улицы и перешедший на уровень народного администрирования, а в этом году неформально получивший международный статус. Локации заняли бродячие музыканты из Эквадора, на плясках зажигали под народную музыку гости из Китая. Словом, «Творческий бульвар» жил своей, народной жизнью. А в качестве «детской» альтернативы на заливе выстроился дневной «Город мастеров».

ИА REGNUM Место для загадывания желаний

ИА REGNUM Чувашские «амазонки»

ИА REGNUM Уроки гимнастики

В этом году на «бульваре» бросилось в глаза обилие техники, которую тут же облюбовали мужчины, рядом крутились дети: были выставлены лодки, катера, большегрузы, легковые машины, ретротехника, парапланы, спасательная и дорожная техника. Усилены «выставочные» посты правоохранителей: женщины разглядывали экспонаты периода Великой Отечественной войны, дети тестировали приборы для высвечивания отпечатков пальцев, мужчины примеряли бронежилеты. Также в этом году стало ещё больше детей и очень много людей пожилого возраста, которые порой давали фору всем: садились на шпагат, устраивали дефиле мод и отплясывали-пели с такой душой так, что у зрителей ещё долго горели ладошки. Ещё больше стало костюмированных персонажей. И ещё больше организаций включились в праздник, конкурируя между собой в оригинальности и эпатажности.

«У меня под окнами, откуда начинается «Творческий бульвар» сегодняшнего Дня города, непрерывно, главным гимном гремит миленький такой старый добрый канкан. Интересно, организаторы-культработники знают, что это такое?» — делится впечатлениями журналист Маргарита Кириллова.

ИА REGNUM Дети-иллюстраторы

Вероятно, в скором времени наиболее выгодные места можно будет на время «бульвара» предоставлять коммерческим организациям на платной основе. Примечательно также, что частью афиши постепенно становится преображающаяся Московская набережная, где в этом году бороздили парусники и прошли всероссийские соревнования по акватлону. По этому поводу не преминул высказаться глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что набережная «будет ещё реконструироваться»:

«Все условия, которые здесь есть, — пляжный волейбол, пляжный футбол, велосипедные дорожки, на роллерах, на скутерах и т. д. — всё для вас практически делаем. Огромные миллиарды мы вложили, чтобы вы получили для себя блага и своё счастье».

ИА REGNUM Фотография с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

ИА REGNUM На открытии детской академии искусств

Впрочем, журналисты больше обсуждали историю с освещением — во всех смыслах этого слова.

«Проверил вчера вечером наличие освещения в вечернее время на Московской набережной г. Чебоксары. Как и обещали мне во время утренней поездки, освещение есть. Здорово, что здесь много молодых ребят, которые занимаются физкультурой и спортом!» — появилось сообщение в «инстаграмме» Михаила Игнатьева, запечатлённого на фотографии с двумя парнями в оранжевых футболках.

Тут же заговорили и об «инстаграммах» первых лиц, затронув тему освещения и пиара в соцсетях. В качестве примера приводили главу Татарии Рустама Минниханова, чей аккаунт забит селфи из разных мест, в том числе из Чебоксар, где он побывал в июле. Говорят, селфи — первое, что сделал Минниханов, прилетев в Чувашию на вертолёте. В «инстаграмме» Михаила Игнатьева, который долгое время был напичкан фотографиями с официального портала, стали изредка появляться кадры с телефона. В отличие от Михаила Игнатьева, который на время мероприятий свой сотовый отдаёт помощникам, мэр Чебоксар Алексей Ладыков с телефоном не расстаётся. И даже во время церемонии награждения на чемпионате по акватлону он ухитрялся делать кадры со сцены. Однако, как выяснилось, телефон он использует в основном для фиксации недоработок и категорически отказывается делать селфи. По крайней мере, на публике. Собственно, и сами аккаунты за себя говорят: rusminnikhanov, mihail_ignatiev_chuvashiya и ladykov_official.

ИА REGNUM Тренировочный заезд. VIP-экипаж

ИА REGNUM Юные балерины

Главным подарком республиканских и муниципальных властей стала открытая после масштабной реконструкции детская академия искусств, в которой будут обучаться 1,2 тыс. детей. Раньше это здание занимала служба судебных приставов. Основные направления — художественное, инженерное, музыкальное, танцевальное. Алексей Ладыков подчеркнул, что академия «станет центром взаимодействия выдающихся преподавателей, талантливых детей, центром развития интеллектуального творчества». Обучение здесь будет как на платной, так и бюджетной основе, будут действовать и льготы.

Михаил Игнатьев, который принял участие в открытии академии, своеобразно подчеркнул важность получения дополнительного образования:

«Дети тем самым развивают своё мышление, центральная мозговая система будет отдавать им команду, и они пальцами будут чувствовать, что нужно делать. Это очень важно в наше время, когда идут процессы информационных технологий, цифровизации».

Пожалуй, больше всех удивлял в этот раз глава Чебоксар Евгений Кадышев, для которого нынешний праздник стал первым на этом посту, и которому приходилось публично выступать крайне часто. Выступая на церемонии открытия академии, он заметил, что «дети рождаются уже одарёнными, одухотворёнными, добрыми, потом, правда, вырастают в разных больших взрослых со всякими наклонностями». Но «те дети, которые пройдут эту академию, никогда больше не пойдут просто так стоять в подъезде, они никогда больше не будут в классе убегать с уроков, а будут учиться». И чуть ли не в каждом своём выступлении он говорил о «крыше». На открытии академии искусств — что живём мы «под доброй крышей, этой крыше сегодня 549 лет», на открытии автогонок — что «приятно жить под одной крышей, когда эта крыша называется город Чебоксары», на открытии конкурса лесорубов в заволжском посёлке Сосновка пошла речь о «золотой крыше».

"Жизнь налаживается, жизнь становится краше, жизнь становится лучше. Больше спасибо правительству Чувашской Республики, Михаилу Васильевичу Игнатьеву, что поддерживает наши начинания, что поддерживает город Чебоксары, и мы все вместе под этой золотой крышей живём и радуемся и хотим растить здесь своих детей», — сказал, в частности, Евгений Кадышев.

ИА REGNUM Финиш

Открывая автогонки, глава столицы говорил о том, что здесь собрался «цвет автомобильной нации Чебоксар», который «понимает, что такое двигатель, чем он отличается просто от человека». А в Сосновке запутался, сколько городу лет, но сразу поправился и попросил прощения, пояснив, что «под солнцем накалился».

Надо отметить, что Заволжье накануне главных городских событий стало эпицентром праздника. Здесь прошли автогонки «Золотые пески Заволжья», собрав большое количество зрителей и участников, вместо бензинового призового фонда были деньги — 300 тыс. рублей. Первыми трассу опробовали в тренировочном заезде чиновники: помимо Ладыкова и Кадышева, экипаж дополнил министр транспорта Владимир Иванов с малолетним сыном на руках! Зрители заволновались: но не за гонщиков, а за малыша, которому на такой опасной трассе явно было не место.

ИА REGNUM Финиширует VIP-экипаж, за рулём Алексей Ладыков

Заволжье стало тем местом, где и для чиновников наступил праздник. При этом в состав официальной столичной делегации были приглашены представители оппозиции — руководители фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Дмитрий Евсеев и Сергей Муравьём, которые смешались с рядами чиновников и парламентариев-единороссов. Алексей Ладыков попробовал себя в роли гонщика на авторалли, а затем с бензопилой в руках осваивал новые навыки. Евгений Кадышев на время выполнял другую часть задания — собирал фрагмент бензопилы. Другим чиновникам никак не давал покоя тяжеленный топор, силу которого могли попробовать все желающие — но «на слабо» взяли только руководителя аппарата столичной мэрии Алексея Маклыгина, который с одного удара расколол полено так, что оно не ударило по носу отдельных зевак.

ИА REGNUM Алексей Ладыков с бензопилой

ИА REGNUM Алексей Маклыгин колет дрова

«В этом году проводятся тренировочные заезды. В следующем году город отмечает 550-летие, и к нему мы готовимся с особым пристрастием», — резюмировал Алексей Ладыков.

Инвесторы покидают Чувашию

Ещё один инвестор уходит из Чувашии. Японская Fujikura, которая производит жгуты кабелей для автомобилей, не проработав и трёх лет, уведомила о закрытии производственного участка в Чебоксарах. Инвестор сослался на нерентабельность производства из-за валютных скачков и снижения покупательской способности на автомобильном рынке. В создание участка было вложено 260 млн рублей, на момент запуска здесь трудились 125 человек. Сколько человек останется безработными, не сообщается, но известно, планировалось число сотрудников довести до 400.

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И это уже не первый пример, когда инвесторы предпочитают закрывать филиалы или участки именно в Чувашии. В прошлом году в Канаше связи с уходом самого крупного инвестора (холдинга «КиПиАй) федеральный «Фонд развития моногородов» принял решение сократить объем федеральной поддержки моногороду с 700 млн до 459 млн рублей. Агрокомпания собиралась открыть в Канаше производство лизина и кормовых добавок, но затем приняла решение сменить локацию. В 2016 году свой завод в Чебоксарах закрыл «Данон», на долю которого приходилось 12% молочной товарной продукции в Чувашии. В 2013 году закрыла производство в Новочебоксарске пивоваренная компания «Сан ИнБев», в результате республика потеряла 600 млн рублей налоговых доходов.

«Чувашия имеет великолепные возможности, чтобы конкурировать практически с любыми регионом и привлекать инвестиции для развития. Проблемой остаётся низкое качество менеджмента: руководство республики не имеет чёткой стратегии действия. Это выливается в то, что инвесторы либо отказываются от своих намерений, либо сворачивают деятельность. Могу привести много фактов, когда даже успешные предприятия свои новые проекты разворачивают в соседних регионах. И это происходит в том числе благодаря тому, что на различных площадках коллеги из других регионов (тут наиболее активна Татария), можно сказать, «окучивают» чувашских инвесторов, предоставляя определённые преференции. Наиболее ярким примером является фирма «Август». А недавно очень удивила небольшая организация в Козловке, которая занимается лазерными технологиями: они уходят в Казань, так как в Чувашии три года пытались получить землю под новый цех, но тщетно», — говорит депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновской области развивается ветроэнергетика, в проект включились ВЭБ, «Роснано», финская и датская компании Fortum и Vestas. Сегодня регион считают столицей ветроэнергетики. Говорят, что этот статус могла получить Чувашия: якобы к чувашским властям с инициативой о строительстве ветропарков вышли чувашские энтузиасты-проектанты, но не получив поддержку, ушли в Ульяновскую область.

Пенсионная реформа: провластный рывок

20 августа ЦИК Чувашии принял решение о регистрации республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе. Предложенный на референдум вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

ИА REGNUM День города Чебоксары. Нищенка в центре столицы

Как сообщил ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член Центризбиркома республики Владислав Солдатов, этому предшествовал экстренный сбор более 100 бюджетников, инициированный региональными властями.

«Закон определяет, что в одном субъекте можно регистрировать только одну подгруппу. Соответственно, кто успел первым подать ходатайство при соблюдении процедуры, тот и сможет пройти процедуру регистрации региональной подгруппы. Из пяти инициативных групп в Чувашии эту процедуру могли бы точно пройти КПРФ или СР. Но их опередили республиканские власти. Процедура регистрации подгруппы предусматривает проведение собрания не менее чем из 100 человек и нотариальное заверение подписей участников. Вместе Владиславом Солдатовым лично наблюдали, как бюджетники группами по 3−4 человека приходили и заверяли подписи у нотариуса. Удивительную активную гражданскую позицию проявляют чувашские бюджетники при грамотном управлении. Выборов в этом году нет, а вся выстроенная за прошлые годы система работает как часы», — пишет в «Фейсбуке» член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов (выдвинут от «Справедливой России»).

Первоначально планировалось зарегистрировать подгруппу на прошлой неделе, но из-за «нестыковок в документах» отложили на 20 августа.

«Нарушения были, к примеру, в указании места жительства: писали «Канашский район, город Канаш», хотя это два разных муниципалитета. Видно, что сильно спешили, хотя работали с заранее составленными списками и подготовленными юристами. Пытались торпедировать и ускориться, чтобы не дать шанс выдвинуться другой подгруппе. Это также показатель того, что в региональных структурах расслабились, раз стали допускать такие ошибки в документах. В результате ЦИК Чувашии признал ряд нарушений, но большинством голосов зарегистрировал подгруппу, ссылаясь на то, что собранных подписей достаточно», — сказал Владислав Солдатов.

По его словам, восемь человек проголосовали «за», один (представитель ЦИК от отделения КПРФ Олег Павлов) воздержался, двое были «против» (Владислав Солдатов и Игорь Михайлов).

Между тем 22 августа планирует провести заседание реготделение КПРФ по пенсионной реформе и формированию инициативной группы. Наблюдатели полагают, что это больше формальность, нежели реальная попытка побороться за право представлять Чувашию по вопросу проведения референдума.

Обращение к патриарху

История с участком на набережной Чебоксар, где ранее располагалась Геронтьевская пустынь, получила продолжение. Коллективное обращение «с просьбой о поддержке и оказании возможного содействия» по возрождению пустыни в исторической части города переправлено от первого вице-спикера, экс-президента Чувашии Николая Федорова патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье), вокруг которого объединились общественники и горожане, выступил с инициативой возродить историческое место, поставить небольшую часовню в память о насельниках монастыря, обустроить святой источник, оборудовать купели для омовения и сделать место «для духовного отдыха и очищения».

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Напомним, Спасо-Преображенская Геронтьевская подгородная мужская пустынь возникла в Чебоксарах в XVII веке по многочисленным просьбам жителей. Она стала форпостом, где молились о задержании эпидемии чумы, которая бушевала в городе. В одной из рукописей отмечается, что монастырь был основан во исполнение обещания о постройке пустыни в благодарность за избавление от «морового поветрия». На средства горожан была построена деревянная церковь с приделом в честь Богоматери Одигитрии, затем был пристроен придел во имя св. Алексия человека Божьего и церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской, в которой находились святыни монастыря, в том числе Тихвинская икона Богоматери «с чудесами» большого размера, принесённая из Великого Новгорода и Великих Лук. Достопримечательностью пустыни был родник с деревянной часовней над ним.