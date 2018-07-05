Две недели на машинах, лодках и пешком. Мы проделали путь в 1200 км, чтобы добраться до самых удаленных сёл в верховьях Каа-Хема в Туве: Эржей, Верхний Шивей, Ужеп, Чодураалыг, Ок-Чары — туда, где живут староверы.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Малый Енисей. Отсюда стартовала наша двухнедельная экспедиция в верховья реки к староверам

Район Малого Енисея (Каа-Хемский кожуун) — второй по площади в Туве. Он населён преимущественно русскими. Сюда, в верховья реки, в глухую тайгу, во второй половине XIX века бежали от царских и церковных гонений староверы в поисках неведомой страны «Беловодье».

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Малый Енисей. Мы переправились на другой берег на турбазу «Эржей», чтобы посвятить пару дней подготовке к экспедиции

Постоянно преследуемые староверы были вынуждены уходить всё выше по течению Енисея. Новые поселения закладывались в долине реки, где был хоть крошечный клочок земли под распашку. Поэтому исторически все посёлки оказались нанизаны на нитку Каа-Хема. Именно здесь, в верховьях Малого Енисея, сохранились в первозданном виде быт, уклад и традиции русских староверов, с которыми решила познакомиться наша команда путешественников.

Первой остановкой на нашем пути был староверческий посёлок Эржей, а точнее —одноименная туристическая база в паре километрах от него. Владелец турбазы Николай Владимирович Сиорпас перевез нас на другой берег Малого Енисея и разместил с комфортом в деревянных домиках на берегу реки. Здесь мы провели пару дней, дожидаясь, пока закончится дождь и подсохнет дорога, а заодно и отсыпаясь после суточного перегона на машине из аэропорта Абакана через Кызыл, Сарыг-Сеп до Эржея.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Малый Енисей. Хозяин турбазы «Эржей». Наш проводник в мир староверов. Он дал нам первый ключик, контакт, от которого мы начали распутывать клубок сложных взаимосвязей в мире староверов

Чтобы не терять времени даром, наша команда наведалась в поселок, где местные жители после знакомства с нами охотно продали продукцию собственного производства: маринованные грибы, домашнее молоко, хлеб. Скажу честно, половина банки грибов на радость хозяйке была съедена нами тут же на крыльце, уж очень они оказались вкусные.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка староверов Верхний Шивей. Здесь живет одна большая семья Петра Сасина

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Верховья Малого Енисея. Первый поселок староверов на нашем пути — Эржей

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Верховья Малого Енисея. Староверческий поселок Эржей. Он стоит ниже всего по реке, ближе всех к цивилизации, поэтому туристов тут знают и охотно вступают в диалог. Мы пришли за продуктами

На утро третьего дня мы с Николаем переправились обратно на большую землю, погрузились в УАЗ-«буханку» и взяли курс на восток через перевал на встречу с верховскими, так здесь называют староверов в верховьях реки, отличающихся особо строгим укладом жизни. 40 километров раскисшей от дождя лесовозной дороги — и мы на заимке Верхний Шивей.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Здесь живет семейство Петра Сасина. Несколько домов староверов спрятались за перевалом от цивилизации, но продолжают с ней контактировать через детей и внуков, которые живут в городе и приезжают летом погостить и помочь с сенокосом

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Август — период сенокоса. Все жители работают в полях. Разбив лагерь, мы первым делом убрали свои фотокамеры и пошли помогать староверам. Это был лучший способ наладить контакт, и он сработал

Главу заимки, Петра Сасина, крепкого мужчину с окладистой бородой, мы встретили еще на подъезде в поле, где он с односельчанами руководил уборкой сена.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей и ее основатель Петр Сасин. На первый взгляд суровый мужик оказался добряком-великаном, который прятал в бороде улыбку

Здорово живешь! — с ударением на второе «о» крикнул ему из окна Николай. — Помощников тебе привез!

А зарод метать умеют? — ответил Пётр. — Если вилы в руках не держали, то лучше пусть не мешают, нам до захода солнца управиться надо.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Сенокос. Пучки травы, которые не подцепил трактор и не захватили грабли, цепляет специальная расческа, запряженная лошадью

Получив разрешение на участие в общем деле, мы поспешили выгрузить вещи на окраине заимки у реки и вернулись обратно в поле, спрятав фотокамеры в рюкзаки, чтобы не пугать своих новых знакомых.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Сенокос. Зарод, как называют стог сена староверы, собирается всем миром. Скошенную траву поднимают вилами, формируя пирамиду. Наверху зарода стоит самый опытный, как правило пожилой человек, который и верховодит процессом

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Сенокос

К зароду, стогу сена, нас не пустили, там работа кипела вовсю. Нам «дали добро» собрать в поле остатки сена, которые не смогла подцепить запряженная граблями лошадь. Час работы в полную силу в компании любопытной детворы — и все сухие травинки с земли были собраны. Можно было немного передохнуть в ожидании нового задания. Мы осторожно вынули из рюкзаков фотоаппараты, сделали пару кадров и показали результат малышне. Опыт оказался успешным — мы нашли общий язык с подрастающим поколением.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Для детворы сенокос – любимая пора. Это возможность навестить любимого деда и прокатиться на тракторе

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка староверов Верхний Шивей. Внуки Петра Сасина первыми пришли к нам в лагерь знакомиться, а потом ходили по пятам и даже позировали на камеру

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Дом старовера Петра Сасина. Внуки приехали!

Наутро был праздник Преображения, Сасин пригласил нас в дом, поговорить да бражки ягодной отведать. Посуда для мирских — отдельная. Из своей староверы не потчуют, иначе обмирщает, придется из дома убирать. По календарю — пост, поэтому на столе ничего мясного, только картошка и грибы, да разговоры о жизни.

Пётр с женой Екатериной перебрался в Шивей из райцентра в 1999 году. Он — потомственный старообрядец в четвертом поколении. Его прадед объездил полстраны, от Дальнего Востока до Тувы, в поисках уединенного места для сохранения веры. Сам Пётр в советские годы работал лесничим в Лесхозе, но после развала страны окончательно решил уйти от мира и чиновников. Основал заимку на месте вымершего в середине прошлого века посёлка, оформил землю, завёл хозяйство, разводит собак и лошадей. Даже пытался когда-то вывести редкую породу лошади «золотую». Но дважды во время его отъездов в поселок табуны уводили пришлые люди.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Аленушка – младшая внучка старовера Петра Сасина

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. У старовера Петра Сасина есть золотая мечта о золотом коне. Когда-то он пробовал вырастить породу лошадей золотистой масти. Но стоило отлучиться в город по делам, табун увели конокрады. С тех пор Петр держит лошадей только для себя

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Второй любовью старовера Петра Сасина являются собаки. Он разводит западно-сибирских лаек для охотников. Рыжие шарики иногда просачивались сквозь ограждение вольера, чтобы поприставать к гостям или старому псу

Три дочери Сасиных живут в посёлке, на лето присылают внуков. Детвора суёт нос во все дела, норовит во всём помогать, осваивают инструмент. Несмотря на уход от всего мирского, Сасин, как добрый хозяйственник, хоть и живёт своим трудом, не брезгует пользоваться благами цивилизации. Помимо работавшего вчера в полях трактора и стоящего возле сарая мотоцикла, отмечаем на стене дома солнечные батареи. Их всего четыре, но заряда хватает на сепаратор и видеомагнитофон для внуков. То, что вписывается в концепцию рационального пользования, — разрешено. Отсюда и японские лодочные моторы у всех, чья заимка стоит на берегу. Без хорошего мотора никуда: ни на рыбалку не поехать, ни в поселок за десятки километров. А бывает необходимость. Совсем от мира не уйти.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Верхний Шивей. Мы застали праздник Успения. В это день староверы не работали и пригласили нас в дом отведать ягодной бражки. Мы провели в гостях целый день, пели песни с внуками Петра Сасина, общались с ним и хозяйкой дома

Через несколько дней Сасин с зятем отвезли нас на берег Каа-Хема к переправе у села Ужеп, спрятанного за островом. Нам — 15 километров выше по течению в удаленный поселок Чодураалыг. Туда путь только по воде, поэтому лодку из Ужепа Пётр вызвал тремя выстрелами из ружья в воздух.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Ужеп оказалась на другом берегу Малого Енисея. Петр Сасин подал условный сигнал — трижды выстрелил в воздух. Через некоторое время к берегу пристала лодка. Пара минут переговоров нашего проводника и лодочника – и мы уже грузимся в лодку

Когда-то большой староверческий поселок, Чодураалыг к 70-м годам прошлого века стараниями власти опустел. Лишь в небольшом монастыре оставались жить старые монахини. Но после распада СССР из города и нижних посёлков сюда потянулись старики, желающие сохранить веру, а следом за ними стали перебираться их дети с внуками. Много детворы народилось уже здесь.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг в верховьях Малого Енисея. По тувински Чодураа – женское имя. В переводе оно означает «черемуха». Поселок состоит из двух частей: Большой и Малый Чодураалыг. В нем 12 домов, в которых проживает 4 семьи

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. В августе, когда ночи становятся холоднее, на рассвете от реки поднимается густой туман. Но с первыми лучами солнца он начинает стекать обратно в Малый Енисей

В Чодураалыге люди живут по уставу старообрядцев, без паспорта, прописки, школы и всего остального «диавольского». Знания в виде сводов правил старого, дониконовского Писания получают в воскресной школе и у смотрителя монашеской кельи на заимке Ок-Чары — у Павла Бжитских. Многие не умеют читать и писать. Да им это и не нужно. Единственные из детей, имеющие за плечами три класса, оказались 23-летний Григорий Плетенев и его младшая сестра Наталья, дети Панфила, отца самого многочисленного семейства в округе.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Григорий Плетенев, старший сын Панфила Плетенева, помог нам перевезти вещи с берега, где мы высадились, до огорода бабушки Марфы, где мы поставили лагерь

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. На следующий после прибытия день мы традиционно вызвались помогать. Семья Плетеневых строила новый дом. Для утепления был нужен мох. За ним мы и отправились со старшим сыном на другой берег реки

У Панфила 12 детей. Одна старшая дочь вышла замуж в соседний район, вторая ушла в монастырь. Гриша — последний из детей, кто выезжал с заимки в город. А его пять младших сестер и четыре брата с большим миром никогда не соприкасались, если не считать туристов-сплавщиков, которых летом за день проходит до двадцати групп.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Малый Чодураалыг. По воскресеньям нарядная детвора с заимок Чодураалыг и Ок-Чары собирается на поляне поиграть в волейбол. На мероприятие приходят пешком или приезжают кто на чем: на лошади или мотоцикле, по одному или сколько влезет зараз

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Постоянно преследуемые староверы были вынуждены уходить все выше по течению Енисея. Новые поселения закладывались в долине реки, где был хоть крошечный клочок земли под распашку

С туристами у староверов случается небольшой бизнес в виде продажи молочки, целебных трав, бражки, хлеба, яиц и другой продукции. Но основная торговля идет с Кызылом, куда летом на лодке, а по осени —как встанет лед вывозят товар и охотничьи заготовки. Обратно везут лодочные моторы, ружья для охоты, патроны. То, без чего и староверам не обойтись.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Ок-Чары. Здесь находится старая монашеская келья. Монахини давно ушли вверх по реке – слишком часто, по их мнению, здесь стали появляться туристы. За кельей и книгами остался присматривать послушник Павел Бжитских

В Чодураалыг мы приехали без рекомендаций. Нам повезло встретить добрую бабушку Марфу, которая разрешила разбить лагерь у неё в огороде. Гриша помог переправить вещи к её огороду, а потом отвёз нас на поляну, куда по воскресеньям со всех заимок пешком, на конях, на мотоциклах съезжаются нарядные дети поиграть в волейбол.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. В Чодураалыг мы приехали без рекомендаций, не считая наставлений Петра Сасина. Нам повезло встретить добрую бабушку Марфу, которая разрешила разбить лагерь у нее в огороде

От детворы молва о пришлых мирских людях за считанные часы разлетелась по всем заимкам. О нас уже знали и встречали кто с неприкрытым интересом, кто с особой осторожностью.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Пока братья Плетеневы работают на крыше, сестренки охотно позируют нам на камеру

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Дочка Панфила Плетенева Ксения

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. На всех заимках, что мы проехали за время экспедиции, дети были нашими помощниками и спутниками. Прятались они только по уважительным причинам – если родителям нужно было их отмыть или оказать нехитрую первую помощь

За время экспедиции мы познакомились с шестью семьями староверов, жили бок о бок с ними и активно участвовали в их повседневной нелегкой работе: помогали на уборке сена, ловили рыбу, караулили скотину, доили коров, собирали ягоды, хворост, мох, участвовали в постройке дома.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Семья Плетеневых строит новый дом. Один из сыновей выполняет функции прораба и руководит процессом

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Поселок Чодураалыг. Братья Плетеневы промазывают глиной и мхом крышу строящего дома

В силу особенностей веры и культуры исторически всегда гонимые хозяева тайги не сразу шли на контакт. Не всегда удавалось растопить лед недоверия, но когда это получалось, горожан принимали тепло и радушно. Две недели пролетели незаметно. И когда пришло время ехать домой, мы с удивлением обнаружили, что недоверчивые поначалу староверы провожали нас с грустью, снабдив в дорогу гостинцами и добрыми пожеланиями.

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Заимка Ок-Чары. Смотритель монашеской кельи Павел Бжитских знает старославянский язык и охотно прочел нам несколько страниц Писания

Наталия Судец ИА REGNUM Республика Тыва. Каа-Хемский район. Сюда, в верховья реки, в глухую тайгу, во второй половине XIX века бежали от царских и церковных гонений староверы в поисках неведомой страны «Беловодье». Здесь до сих пор сохранились в первозданном виде быт, уклад и традиции русских староверов