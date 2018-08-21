



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13—19 августа 2018 года стали: опубликован доклад о злоупотреблениях духовенства в Пенсильвании; Святой престол реагирует на злоупотребления; Иранская группа действий будет только стимулировать войну в Иране; хазарейцев снова преследуют в Афганистане; Турция может остаться без христиан и другое.

Доклад о злоупотреблениях духовенства в Пенсильвании стал шоком для католической среды и гражданского общества в США, передает Vatican News (Ватикан). «Жертвы должны знать, что папа Римский Франциск на их стороне», — это одно из самых сильных заявлений главы Зала печати Святого престола Грега Берка после публикации доклада Большого жюри присяжных Пенсильвании о сексуальном насилии, совершенном 301 представителем духовенства в отношении более чем тысячи лиц. «Святой престол с большой серьезностью рассматривает работу, проделанную Большим жюри по расследованиям из штата Пенсильвания, и опубликованный им многостраничный предварительный отчет. Святой престол безоговорочно осуждает сексуальное насилие над детьми. Злоупотребления, описанные в докладе, преступны и предосудительны с точки зрения морали. Эти поступки предали доверие пострадавших и похитили у них достоинство и веру, — подчеркивается в заявлении пресс-службы Ватикана. — Церковь должна извлечь суровые уроки из прошлого; те, кто совершал насилие над детьми, равно как и те, кто позволял этому случиться, должны понести ответственность. Большинство из фактов, указанных в докладе, касаются злоупотреблений, совершенных до начала 2000-х годов. Почти не обнаружив каких-либо случаев после 2002 года, выводы Большего жюри согласуются с предыдущими расследованиями, которые показали, что реформы, проведенные Католической церковью в США, резко сократили количество злоупотреблений со стороны духовенства. Святой престол поощряет постоянные реформы и бдительность на всех уровнях Католической церкви, дабы гарантировать защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Святой престол также подчеркивает необходимость соблюдения гражданского законодательства, включая обязанность сообщать о случаях жестокого обращения с детьми. Святейший отец понимает, насколько эти преступления могут поколебать веру и дух верующих, и повторяет свой призыв: нужно приложить все усилия для создания безопасного пространства для несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви и во всем обществе. Жертвы должны знать, что папа находится на их стороне. Те, кто пострадал, являются его приоритетом, и Церковь хочет слушать их, дабы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизнь невинных».

(сс) charloisporto Ангел

После публикации доклада о сексуальных преступлениях в шести епархиях Пенсильвании епископы США призвали к обновлению и изменениям перед лицом этих душераздирающих событий, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Архиепископ Хосе Гомес из Лос-Анджелеса сказал, что американская Церковь оказалась в «печальных и сложных временах». По его словам, сейчас настало время для молитв и покаяния, прощения и исцеления, «особенно для тех из нас, кто являются епископами и священниками, и все мы должны молиться за каждого человека, который пострадал от Церкви, должны работать, чтобы помочь им исцелиться». Архиепископ Филадельфийский Чарльз Шапью сказал, что доклад должен разжечь справедливый гнев, который он сравнил его с действиями Христа по отношению к менялам в храме. Епископы Нью-Джерси заявили, что будут «хранить бдительность, чтобы гарантировать, что ни один ребенок никогда не подвергнется насилию», добавив, что епархии штата провели проверку всех сотрудников, которые регулярно контактируют с несовершеннолетними. Кардинал Шона О'Мэлли из Бостона говорит, что хотя многие сексуальные преступники ответили за свои деяния, есть еще что улучшать — «нам предстоит создать четкие и прозрачные системы ответственности церковного руководства и последствий для тех, чьи неудачи позволили этим преступлениям произойти».

Комментируя скандал в Пенсильвании, епископ Роберт Морлино (штат Висконсин), сказал, что Католическая церковь должна признать, что гомосексуальная культура среди некоторых священнослужителей причинила большой вред Церкви, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Слишком долго мы принижали факт греха — мы отказывались называть грех грехом — и мы оправдывали грех во имя ошибочного представления о милосердии», — подчеркнул епископ в пастырском послании. Он отметил, что было больно читать истории сексуального насилия, содержащиеся в докладе Большого жюри Пенсильвании. Морлино был особенно откровенен в оценке причин этих проблем: «В конкретных ситуациях мы говорим о девиантных сексуальных — почти исключительно гомосексуальных — действиях священнослужителей. Мы также говорим о гомосексуальных злоупотреблениях в отношении семинаристов и молодых священников со стороны влиятельных священников, епископов и кардиналов. Речь идет о деяниях, которые не только нарушают священные обеты, о кощунстве, но и являются нарушением естественного нравственного закона. Назвать это иначе было бы нечестным и лишь игнорированием проблемы». Монсеньор призвал семинаристов своей епархии немедленно ставить его в известность «о любом сексуальном насилии, принуждении или сексуальной безнравственности», которые они могут встретить в своих семинариях, пообещав действовать «быстро и энергично». Он также попросил уведомлять его о таких случаях священников и мирян-католиков.

Цитата из видео «Bishop Robert C. Morlino 1st Anniversary of Pope Francis» Pontificate». youtube.com Роберт Морлино

Более 140 теологов, педагогов и мирян призвали всех епископов США подать в отставку, как это сделали 34 епископа Чили в мае сего года после публичного скандала с обвинениями в сексуальном насилии и коррупции, в качестве публичного акта покаяния и «добровольного отречения от земного статуса», пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Только тогда может начаться мучительная работа по исцелению, — говорится в заявлении. — Нас тошнит от заговора молчания епископов, которые использовали раны жертв в качестве самозащиты и сохранения власти. Ясно, что именно соучастие сильных мира сего позволило этому радикальному злу безнаказанно процветать». Признавая, что некоторые епископы являются «смиренными слугами и пастырями с благими намерениями», авторы послания всё же призвали всех епископов подать в отставку из-за «системного характера этого зла».

Новая организация, Иранская группа действий (IAG), о которой объявил государственный секретарь США Майк Помпео, будет стимулировать войну с Ираном, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Такого мнения придерживается Трита Парси, президент Национального иранского американского совета (NIAC). В свое статье Парси утверждает, что IAG скорее активизирует усилия по разжиганию беспорядков в Иране, что еще больше создаст напряженность в отношениях с ЕС, который рассматривает дестабилизацию Ирана как прямую угрозу национальной безопасности Европы. В конечном счете шаг Помпео «приближает США к войне с Ираном», отмечает президент NIAC. Говоря о создании Иранской группы действий, Помпео заявил, что она призвана оказать «максимальное давление» на Тегеран и другие страны, которые ведут с ним бизнес. Ее возглавил Брайан Хук, ответственный за неудавшиеся попытки заручиться поддержкой союзников США после того, как Вашингтон в мае решил выйти из иранской ядерной сделки. По мнению аналитиков, позиция госсекретаря совпадает с интересами Израиля и Саудовской Аравии, которые опасаются растущего политического и экономического влияния Ирана на Ближнем Востоке. Со своей стороны Китай, Индия и Турция, похоже, намерены продолжать покупать иранскую нефть. ЕС пытается найти возможности продолжения торговли с Тегераном, избегая при этом американских санкций. По словам Парси, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Помпео и Хук — это «ястребы» в администрации Дональда Трампа. В то время как сам президент более склонен к дипломатическому решению. Между тем экономическая ситуация в Иране становится всё сложнее. Глава NIAC отмечает, что заявление Помпео приходится на годовщину государственного переворота 1953 года, организованного американскими и британскими спецслужбами, которые сместили тогдашнего иранского премьера Мохаммеда Моссадыка, национализировавшего нефтяную промышленность страны в ущерб иностранным инвесторам. Впрочем, Хук видит в этом «чистое совпадение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Очередной террористический акт в Афганистане унес жизни 15 человек, сообщает La Croix (Париж, Франция). Большинство из них были учениками школы, которая принадлежит общине хазарейцев в шиитском районе Кабула. Правительство подозревает в нападении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), двух «экстремистских суннитских групп, которые на протяжении многих лет угрожают стране». Исторически «репрессированные и подвергнутые остракизму в афганском обществе хазарейцы являются третьей по величине этнической общиной в стране после пуштун и суннитских таджиков. Хазарейцы имеют монгольское происхождение и поддерживаются Ираном, «великой шиитской державой». В Афганистане, преимущественно суннитской стране, хазарейцы были главной мишенью для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 1990-х годов. Но в 2000-х годах их община стала крупнейшим бенефициаром вмешательства международной коалиции. Политики хазарейского происхождения даже вошли в парламент и правительство. Они тогда же сосредоточились на том, чтобы дать образование своей молодежи — и мальчикам, и девочкам. После непродолжительного периода спокойствия хазарейцы снова стали целью нападений джихадистов с прибытием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан в 2014 году. В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделились на два крыла. Умеренные хотят вести переговоры с государством о политическом признании, но радикалы предлагают оказать материально-техническую поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а некоторые из них даже присоединились к этой террористической организации. Исследователи видят в подобном давнюю стратегию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое разжигает конфликт между общинами в Афганистане, «разделяй и властвуй». Хазарейцы начинают задумываться о том, чтобы вооружиться, но в большинстве своем они всё же знают, что у них нет военного потенциала, и потому им остается прибегать к диалогу и просить политического признания.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

Христиане в Турции сталкиваются с растущим преследованием, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Турция является членом НАТО, занимает стратегическую позицию между Европой и Ближним Востоком, обладает потенциалом выступать в качестве моста между Западом и исламским миром, ее часто хвалят как светское и демократическое государство с мусульманским большинством. В течение многих лет США ухаживали за Анкарой, а сама Турция была кандидатом в члены Евросоюза. Но сегодня ситуация изменилась. Несмотря на американское давление, продвинуть Турцию в ЕС не удалось. Более того, благодаря турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану его страна выглядит всё менее демократичной и соответственно менее светской. Конечно, внешняя политика Анкары — это дело самих турок. Однако положение христиан в Турции представляет для нас большой интерес, как и мусульмане заботятся о благополучии своих собратьев на христианских землях. Турецкие христиане страдают от бесконечной мелкой и не такой уж мелкой дискриминации со стороны государства, они подвергаются насилию за то, что просто являются христианами. В настоящее время внимание мировой общественности приковано к делу пастора Эндрю Брансона, который почти два года содержится в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже, хотя в настоящее время переведен под домашний арест. Этот вопрос теперь в поле зрения Трампа. Турция, таким образом, перестает быть популярной в США. Однако арестованный пастор — плюс для Эрдогана в контексте его главных избирателей во Внутренней Анатолии. Дело Брансона и экономическая война заставляют христианское меньшинство Турции сильно нервничать. Итак, что же можно сделать? Трамп вряд ли отступит, хотя, если честно, понижение градуса риторики даст пастору больше шансов быть освобожденным. Как и предсказывалось, многие из христиан Турции предпочтут эмигрировать. Что касается тех из католиков, кто хочет хороших отношений с Анкарой — и это в том числе Ватикан, который ухаживал за Турцией в течение многих лет — то они могут почувствовать себя близкими к отчаянию. Пустые церкви в Турции говорят о христианах, которые жили там, но больше их нет. Печально то, что турецкое правительство, похоже, не считает это проблемой. В Турции осталось очень мало христиан, скоро их может вообще не быть. Что это скажет нам о турецкой нации?

(сс) A. Fabbretti Влахернская церковь Богородицы в Стамбуле

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.