В 100-летнюю годовщину Гражданской войны 1918−1920 годов никто не вспоминает гражданскую войну на Двине XV века — между новгородцами и москвичами. По всей Архангельской области разбросаны следы этой войны. На юге области это Вельское городище — в 5 километрах от шоссе М8 на север от Вельска, за деревней Аргуновская. Здесь поросшие лесом холмы, и один, плоская вершина которого от деревьев свободна. Эта площадка на холме и есть место Вельского городища. Ему повезло — почти вся его площадь изучена археологами. Городище защищено крутыми обрывами 12−15 метров, с напольной стороны рвом глубиной 5, шириной 12 метров и валом длиной 32, шириной 13 и высотой 3 метра.

Владимир Станулевич В остатках вала Вельского городища какой-то зверь устроил свою большую нору

К счастью, хотя солнечная поляна на холме столетиями распахивалась, в засыпанных ямах неизвестного происхождения сохранился культурный слой и во время раскопок 1978 и в 1983—1986 годов обнаружены находки. Найдены посуда, инструмент, остатки жилищ и укреплений — самыми интересными стала шпора всадника XIV—XV веков с восемью лучами, принадлежавшая высокопоставленному военачальнику, бронзовый крест-энколпион XIV—XV веков размерами 7 на 5,8 сантиметров с изображением распятого Христа и двумя коленопреклоненными фигурами, костяная шахматная фигура-пешка. Находкой, позволившей более точно установить принадлежность крепости, стала вислая печать новгородского «владычного наместника» Артемия Дементьевича, датируемая второй половиной XV века.

Первоначально площадку на холме занимали жилища, и лишь в конце существования он был укреплен деревянной стеной из бревен до 25 сантиметров в диаметре, которую с внутренней стороны подпирали срубы-тарасы, используемые как казармы, склады зерна и снаряжения. Укрепления ставились прямо на месте жилых построек, что говорит о постепенном нарастании конфликта Новгорода и его противников на Севере.

Крепость плохо закончила — деревянные конструкции, запасы зерна найдены обгоревшими, после пожара на этом месте ничего, кроме пашни, не было. Находки позволили археологам определить Вельское городище как новгородскую владельческую, скорее всего, «владычную» (принадлежащую новгородскому митрополиту, в XV веке имевшего высшую власть в Новгороде) укрепленную усадьбу.

В 1471 году разгорелась последняя битва Новгорода с Москвой — за независимость, против складывания Большой России. Сначала, захватив владения ростовских князей и Великого князя Московского на Двине, новгородские бояре проиграли битвы с москвичами на реке Шелони у Ильмень-озера и на реке Шиленьге у нынешнего Двинского Березника, на другом берегу Двины. После этого войска Ивана III прошлись по всему Подвинью, Пинеге и Ваге, разоряя новгородские боярские усадьбы. О событиях тех лет, которые, по сути, являлись гражданской войной русских с русскими, столичные и северные историки не любят писать. Археологи тщательно уходят от упоминаний войны при описании раскопок Вельского, Емецкого, Ваймушского городищ, погибших в то время. При социализме это хорошо вписывалось в «бесконфликтную» историю складывания Русского государства. Но сейчас так уже не получается — информационные шлюзы открылись, и противостоять потоку информации и ее осмыслению невозможно. Даже вредно — неисследованные «белые пятна» приводят к тому, что роль олигархического Новгорода идеализируется и получает на Севере незаслуженные симпатии.

За настойчивым поглощением Москвой Новгорода надо видеть начало Большой страны, в которой живем, и благодаря размерам которой Россия выдержала нашествие 1941 года, когда под угрозу стало физическое существование народа. Для северян вхождение в Великое княжество Московское открыло новые возможности — уничтоженные новгородские боярские владения были розданы крестьянским общинам, а жители стали свободными «черносошными» крестьянами с правом продажи земли. В отличии от Вологды, Русский Север так и не узнал помещичьего землевладения.

Исторический и туристический потенциал городища не востребован — даже вельчане не знают, что там было и где это. В 2017 году группа предпринимателей-энтузиастов туризма решила разработать проект включения городища в культурное пространство Русского Севера. По словам одного из инициаторов, Валерия Привалова, был разработан проект создания висячей дороги от шоссе М8 Москва — Архангельск к холму, решающей проблему доступности, проект деревянной крепости, гостиничной и туристической инфраструктуры места. Все вместе потянуло на 156 миллионов рублей, которые, согласно бизнес-плану, должны окупиться за 9 лет. Вероятность успеха повышают находящийся поблизости источник, из которого по легенде пил на пути в Архангельск Петр Первый, и проходящий рядом участок древнего московского тракта, по которому в 1730 году в Москву шел с рыбным обозом Михайло Ломоносов. План был поддержан и директором Вельского краеведческого музея Галиной Веревкиной.

Проект был предложен Корпорации развития Архангельской области для поиска инвестора, и пока корпорация после выезда на место и совещаний с инициаторами проекта не дала окончательного ответа. Осторожность объяснима — большие проекты на пустом месте, требующие больших вложений, несут значительные риски. Но необходимость задействовать такое интересное место, ставшее примером преимущества Большой страны над раздробленностью, бесспорна. Выходом из положения могло бы стать постепенное — шаг за шагом — освоение городища и окрестностей. Первым из них могло бы стать оборудование туристической тропы — с мостками через сырые места, лестницей для подъема, информационными стендами и минимальным благоустройством территории — как это сделано в Кенозерском национальном парке на тропе к руинам Кирило-Челмогорского монастыря. На это у районных и областных властей, корпорации развития Архангельской области точно есть ресурсы.