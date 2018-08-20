Итак, 17 августа 2018 года на площади Республики в Ереване состоялся митинг, посвященный 100 дням премьерства Никола Пашиняна. Не скрою, что, выслушав выступление премьер-министра, я испытал чувство глубокой тревоги, во-первых, за судьбу Республики Армения и, во-вторых, за состояние голосовых связок оратора (об этом я говорю без какого-либо сарказма). Такая оценка дается отнюдь не ради красного словца. Она обусловлена осознанием той непреложной истины, что правительство Н. Пашиняна живет и работает в ими же придуманном каком-то виртуальном мире, полностью оторванном от суровых геополитических реалий наших дней. Так вот, осмысление этих реалий, озвучивание вызовов и угроз экономической, да и национальной безопасности Армении в целом, определение подходов правительства РА по их преодолению и нейтрализации, к сожалению, так и не стали определяющим лейтмотивом митинга. Об опасных и неприемлемых формулировках, прозвучавших в выступлении Н. Пашиняна, достаточно убедительно и компетентно уже высказались мои коллеги по фракции Республиканской партии Армении в НС РА, вице-спикеры Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов и Арпине Ованнисян, председатель комиссии по внешним связям НС РА Армен Ашотян. Думаю, что заявление Э. Шармазанова от 18 августа т.г. заслуживает внимательного ознакомления со стороны тысяч и тысяч наших соотечественников — участников митинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Вместе с тем считаю необходимым обратить внимание читателей на отдельные опасные, полностью оторванные от решения насущных задач, стоящих перед нашей страной, действия правительства РА за прошедшие 100 дней. Как и следовало ожидать, стоящие перед Арменией вызовы и угрозы так и остались без надлежащего анализа в выступлении премьера. Более того, отдельные пассажи его речи ничего, кроме досады и разочарования, не могли не вызвать у мало-мальски осведомленных слушателей.

Primeminister.am Речь Никола Пашиняна на митинге по случаю 100 дней деятельности его правительства

Что же имеется в виду? Так, в первых числах августа т. г. в Сенат США был внесен законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, которые включают серьезные меры в отношении российского финансового сектора. «Российская валюта может упасть на 15 процентов (примерно до 72−73 рублей за доллар), если США введут санкции в отношении российского госдолга, — заявили эксперты из Citigroup, которые считают, что это может произойти при «худшем сценарии», при котором иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) России». Заметим, что, согласно публикациям «Вестника ЦБ РА» за июнь т. г. (стр. 14), денежные переводы через банковскую систему РА из Российской Федерации в Армению в январе — июне 2018 г. составили 461 млн 97 тыс. дол., при этом чистый приток финансовых средств (финансовые средства, остающиеся за вычетом оттоков от общих притоков денежных переводов) составил 265 млн 879 тыс. дол. Примечательно, что суммарный приток финансовых средств за этот период составил 787 млн 587 тыс. дол, в том числе из России — 461 млн 97 тыс. дол. (или 58,5%), а чистый приток денежных переводов составил 252 млн 44 тыс. дол., в то время когда чистый приток денежных переводов из России составил 265 млн 879 тыс. дол. Таким образом, в первом полугодии т. г. чистые притоки денежных переводов из России превысили баланс чистых притоков финансовых средств в РА в целом. Ни для кого не секрет, что именно эти денежные переводы из России являются основным средством существования для сотен тысяч членов семей трудовых мигрантов из Армении, работающих в Российской Федерации. Между тем из опыта прошлых лет мы помним, что в случае девальвации российской денежной валюты — рубля существенно сокращаются объёмы строительных работ, а также снижаются объёмы торговли и сферы услуг в дружественной нам стране. И именно в этих сферах экономики России в основном заняты трудовые мигранты из Армении со всеми вытекающими из этого обстоятельства финансовыми потерями и, как следствие, существенными сокращениями денежных переводов с их стороны в РА. Читатель вполне справедливо может задаться вопросом: а при чем здесь митинг? Тем более что 17 августа т. г. на митинге Н. Пашинян заявил:

«Одной из наших внешнеполитических задач является углубление добрососедских отношений с Россией и вывод этих отношений на новый уровень».

Kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян рядом с Владимиром Путиным на Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Видимо, достижению этой цели должен был послужить и недавний визит первого вице-премьера РА Арарата Мирзояна в США. Да, да, я не оговорился, в США, где ему был устроен «беспрецедентно высокий приём» на уровне конгрессменов из нижней палаты. Следующим «знаковым достижением» визита, видимо, явилась инициатива по сбору подписей конгрессменов США для организации встречи президента США Дональда Трампа с Николом Пашиняном на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре т. г. Зачем надо было первому вице-премьеру РА так оскорблять чувство достоинства гордых граждан Армении (прямо как по Пашиняну), столь принизить и опустить статус восприятия Армянского государства, Республики Армения? А может, этот визит в США и впрямь послужит успеху ожидаемой «беспрецедентной армяно-российской гуманитарной инициативы», о которой сказал на митинге Н. Пашинян. При этом заметим, что в речи Н. Пашиняна на митинге ни слова не говорится об углублении стратегического партнерства между Россией и Арменией. Здесь уже не приходится говорить о том, как подобные действия высоких правительственных чиновников Армении (имеется в виду хотя бы визит первого вице-премьера в США) будут восприняты в дружественной Исламской Республике Иран. Ведь Иран очень чувствительно реагирует на любое подобострастно-вассальное преклонение перед США, уж тем более со стороны руководства непосредственных соседей. Наши новоявленные эквилибристы от внешней политики в ходе своих бессмысленных вояжей в заморские страны, повторяю, бессмысленных, враждебно настроенные к Ирану, призадумались ли о судьбе Свободной экономической зоны (далее СЭЗ) «Мегри», о перспективах вовлечения в СЭЗ Евразийского экономического союза, впрочем, как и Китая. Речь не идёт о политике самоизоляции Армении, вовсе нет. В сложившейся сложной геополитической ситуации каждый шаг в сфере внешней политики должен быть тщательно продуман до мелочей, определена экономическая и политическая целесообразность зарубежных визитов, их возможное воздействие на национальную безопасность республики. Увы, в действиях правительства все это напрочь отсутствует. Упомянув о Китае, который также подвергся санкционному давлению со стороны США, можно с уверенностью сказать, что у потенциальных китайских инвесторов в экономику Армении отнюдь не прибавится энтузиазма от столь безудержного рвения высших чиновников правительства РА во что бы то ни стало (повторюсь, ценой обнуления восприятия Армянского государства) организовать встречу Трамп — Пашинян. В порядке напоминания отметим и то, что Н. Пашинян оказался единственным руководителем страны — члена ОДКБ, который присутствовал на Саммите НАТО, проходившем в Брюсселе с 11 по 13 июля текущего года. Однако, пока не будем делать окончательных выводов о, мягко выражаясь, ущербности внешней политики правительства Н. Пашиняна. Дорогой читатель, продолжим наши наблюдения.

Primeminister.am Выступление премьер-министра Никола Пашиняна на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО

Итак, на днях небезызвестный проправительственный электронный портал Haqqin. az инициировал общественную дискуссию о возможном вступлении Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (далее ОДКБ). И вот, отвечая на вопросы Haqqin. az, глава азербайджано-российской группы межпарламентского сотрудничества Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил:

«Думаю, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ. Хочу напомнить, что на заре становления этой структуры, в начале 90-х годов прошлого века, Азербайджан присоединился к Договору о коллективной безопасности».

Напомним читателям, что в 1999 году все тот же Азербайджан не подписал соглашение о продлении Договора о коллективной безопасности. Говоря такое, неужели муаллим Гусейнли не знает Устава ОДКБ, в Статье 12 которого четко прописано, что решения Совета (Совета коллективной безопасности — А.Г.) по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом. А в Статье 19 все того же Устава записано: «Решение о приеме в Организацию принимается Советом». Конечно, он обо всем этом прекрасно знает и в том же интервью Эльнуру Мамедову замечает, что «надо учитывать и то, что любая страна в любое время может покинуть эту организацию, а решения в ней принимаются консенсусом». Так, если обо всем этом он знает, тогда к чему вся эта пропагандистская затея? Может, ему кажется достаточным обоснованием членства Азербайджана в ОДКБ заявления типа: «Для того, чтобы иметь возможность разоблачать оккупационную позицию этой страны-агрессора (то бишь Армении — А.Г.) на всех мировых трибунах, мы просто должны быть там, где представлена она». Быть может, он надеется, что его сии слова окажут магическое воздействие на принятие положительного решения со стороны Армении при рассмотрении вопроса о приёме Азербайджана в ОДКБ? А может, цель его суфлеров куда примитивнее, но от этого не менее коварная, как то: посеять семена раздора среди членов ОДКБ. Ведь далеко не случайно, отвечая на надуманный вопрос корреспондента: «Не таит ли сотрудничество в ОДКБ опасность для нашего суверенитета?», сколь льстиво, столь же лукаво он заявляет: «Разве такие дружественные нам страны, как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Беларусь, за долгие годы нахождения в этой организации потеряли свой суверенитет? Напротив, они только укрепили свою независимость». Что же, видимо, апшеронских политиков вдохновила на подобные действия недавняя враждебная национальным интересам Армении провокация с арестом Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова? Заметим, что она породила массированный информационный прессинг (как в азербайджанских, так и в ангажированных ими СМИ) о ненадежности Армении в качестве стратегического партнера, в первую очередь России и других государств — членов ОДКБ.

Можно было и далее продолжить перечисление, мягко выражаясь, крайне необдуманных действий правительства Н. Пашиняна, однако, важен напрашивающийся в итоге их деятельности безальтернативный вывод: благодаря «стараниям» правительства РА под угрозой оказалась национальная безопасность Республики Армения. При этом нам не приходится сомневаться, что и впредь спекуляции на тему несовместимости Армении и ОДКБ будут продолжаться как со стороны внешних сил, так и армянскими воспитанниками Джорджа Сороса, дорвавшимися до властных структур в Республике Армения.

Джордж Сорос

В этих условиях, если Н. Пашинян искренен в своём желании вывести отношения Армении и России на новый уровень стратегического партнерства, а не ограничится установлением лишь добрососедских отношений, то пусть заявит о готовности правительства Армении подписать новое соглашение о военно-политическом союзе с Российской Федерацией. Ведь еще в 2010 году Азербайджан и Турция заключили Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи. Более того, в апреле 2014 года заключили новое соглашение Баку и Анкара, в котором предусматривается обязательство оказания прямой военной помощи в случае обращения одной из стран к другой. В октябре же 2017 года было подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между правительствами Азербайджана и Турции». Если страна — член НАТО Турция заключает с «нейтральным» Азербайджаном договоры и соглашения, которые в своей совокупности являются правовой базой полноценного военно-политического союза, и к этому свершившемуся факту с пониманием относятся государства — члены Североатлантического альянса, то заключение военно-политического союза России и Армении — тем паче объективно востребовано и будет с пониманием воспринято остальными членами ОДКБ. Ведь изначально это пресечёт любые попытки наших недоброжелателей вбить клин раздора в ОДКБ спекуляциями насчет цивилизационной общности тюркоязычных государств — членов ОДКБ. Оговорюсь, что идею подписания соглашения о военно-политическом союзе между Арменией и Россией я с полным одобрением перенял у авторитетного российского политолога, патриота-державника Модеста Колерова.

Вместо послесловия. В 1999 году ученые Корнеллского университета (США) Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг разработали теорию, известную и под названием «Гора глупости». Согласно определению в словаре Urban Dictionary, «Гора глупости» — это место, где у вас имеется достаточно знаний о предмете, чтобы о нем говорить, но не хватает мудрости для сбора научной информации или чтения дополнительной литературы по теме. По своей сути, эта теория показывает, что люди с низкой профессиональной квалификацией не умеют критически мыслить и неспособны понять, насколько их квалификация является низкой. Это приводит к появлению у них ошибочного чувства полноты своих знаний и высокой компетентности. Это искажение реальности известно также под названием Эффект Даннинга — Крюгера. Опасность заключается в том, что зачастую это незнание преподносится как сила, и все потому, что, повторюсь, некомпетентные люди не понимают своей некомпетентности. Весьма тревожно, что 100 дней работы правительства Армении можно охарактеризовать как воплощение в жизнь эффекта Даннинга — Крюгера в масштабах Республики Армения.

Арташес Гегамян — депутат парламента от Республиканской партии Армении, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА, руководитель делегации парламента РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, председатель партии «Национальное Eдинение». www.amiab.am