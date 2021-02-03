Предложения использовать Транссибирскую железнодорожную магистраль для перевозки товаров стран Восточной Азии в Европу делались еще в советское время. Японской стороне предлагалось принять активное участие в модернизации Транссиба. Средства, которые японские компании потратили бы на такую модернизацию, можно компенсировать из выплат за транзит грузов через нашу территорию. При этом, конечно же, речь не шла и не идет сейчас о создании на почти 10 000-километровой самой протяженной железной дороге мира аналога японской скоростной дороги «Синкансэн», по которой «поезда-пули» мчаться со скоростью 300—320 км в час. Если это и возможно, то в весьма отдаленном будущем. А пока необходимо значительно повысить среднюю скорость движения пассажирских и товарных поездов. Кстати, выяснить, какова нынешняя «средняя» или, как еще говорят, «крейсерская» скорость (наиболее выгодная скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива) товарных составов по Транссибу, оказалось непросто.

Медаль СССР «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1976)

Из публикации газеты «Гудок» следует, что «сегодня средняя маршрутная скорость обычного контейнерного поезда в границах ДВЖД составляет 980 км в сутки, тогда как 10 лет назад была 650 км в сутки». Однако бывший глава Якутии, а ныне сенатор Вячеслав Штыров в интервью так объясняет реальное положение: «Сейчас скорость движения грузов по Транссибу примерно 9 километров в час. Вагон несется быстро, но пока он отстоится на станции, перегруппируется, весь эффект скорости уходит»… Известно и мнение принимавшего участие во Владивостокском экономическом форуме 2017 года генерального директора Mitsui & Co Moscow LLC Хироси Мэгуро, который, рассуждая о перспективах транспортного моста между Европой и Азией, заявил: «Мы посмотрели, средняя скорость на отдельных участках (Транссиба — А.К.) составляет 30 километров в час. Этого мало».

И, тем не менее, даже при таких невысоких скоростях возить грузы, в первую очередь готовую продукцию, по железной дороге гораздо рентабельнее, чем кружным путем по морю. Так, например, железная дорога даёт почти двукратный выигрыш в доставке грузов из Кореи в Европу по времени. Если привычный морской путь занимает 43 дня, то по железной дороге — 22.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

А посему практичные корейцы приняли решение на постоянной основе направлять свои грузы через территорию России. Для этого грузы на данном этапе доставляются во Владивосток, откуда по Транссибу прибудут в европейскую часть Российской Федерации. Конечной точкой маршрута на данном этапе является Санкт-Петербург. Компания Hyundai Glovis сообщила РИА Новости, что по российской железной дороге корейцы направили груз в виде запасных частей и комплектующих для автомобилей марки Hyundai. Эти запчасти и комплектующие уже 26 августа должны прибыть на завод корейской фирмы, расположенный в РФ. При этом рассматривается вариант и продления маршрута до стран Евросоюза.

Не отказываются в Республике Корея и от давно существующего проекта строительства транскорейской железнодорожной магистрали, которая объединила бы сеть железных дорог Корейского полуострова с сетями России и Европы. Ранее этот вопрос уже поднимали на встречах с северокорейскими политиками.

Обновленная с помощью Республики Корея, Японии и, возможно, других стран Восточной Азии Транссибирская магистраль могла бы стать основным звеном называемого по аналогии с Великим шелковым путем соединяющим Японские острова с Великобританией Великого железного пути, мечты о котором существуют с начала прошлого века. Для того чтобы поездом можно было добраться из Токио до Лондона, остается лишь соорудить подводные туннели с японского острова Кюсю через остров Цусима до корейского порта Пусан, а затем организовать движение по корейскому полуострову в Сибирь, а далее — в Европу. Технология осуществления такого проекта есть. Достаточно привести пример построенного подводного туннеля, соединяющего основной японский остров Хонсю с Хоккайдо. Так что дело за политической волей стран-участниц. Не приходится говорить, что реализация такого грандиозного проекта окажет позитивное влияние не только на экономическое положение, но и будет способствовать снижению политической и военной напряженности в Северо-Восточной Азии.

Важно, что проект объединения транскорейской железнодорожной магистрали с Транссибом — это не умозрительные прожекты и не «замок на песке». Как сообщал ТАСС, в рамках встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Москве генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент корпорации «Корейские железные дороги» О Ёнг Сик подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея — Россия — Европа, включая трёхсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием Республики Корея, КНДР и РФ.

Владислав Фальшивомонетчик Транссиб в Екатеринбурге

Уже произведена калькуляция затрат. Стоимость соединения Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги может составить 3−4 млрд долларов, отметил Олег Белозёров по итогам переговоров. Он сообщил: «На сегодняшний момент у нас есть исследования 2000-х годов, поэтому нам нужно уточнить, что произошло за последнее время. Построить всё можно быстро, в течение трёх — пяти лет это возможно было бы сделать. Может быть, даже быстрее. Мы предлагаем нашим коллегам провести трёхстороннюю встречу, начать, может быть, со сквозных пока перевозок».

Не желают «опоздать на автобус», как говорят японцы, и бизнесмены Страны восходящего солнца. «Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого «третьего канала поставок» товаров между двумя странами после воздушного и морского сообщения», — информирует японская газета «Иомиури». По данным источника издания, пробная доставка по Транссибирской магистрали пройдет в районе 11−13 сентября, когда в российском Владивостоке состоится Восточный экономический форум, в котором примут участие лидеры России и Японии.

Ожидается, что в пробных поставках будут участвовать от пяти до десяти компаний, в основном японских. В ходе эксперимента будет оценены стоимость и время доставки, процедура таможенного оформления и другие факторы, которые могут повлиять на качество и конечную стоимость перевозимого товара. Согласно данным японского министерства транспорта, сроки доставки грузов по морю сейчас составляют от 53 до 62 дней. По мнению специалистов, доставка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40%, а срок поставки составит около 20−27 дней.

Как известно, в европейской части России существует целый ряд японских сборочных автомобильных заводов. Эффективное использование российской железнодорожной сети позволяет экономить время и значительные средства при доставке на эти заводы комплектующих деталей и необходимого оборудования.

Toen96 Километровый железнодорожный столб во Владивостоке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявляет о стремлении активно сотрудничать с Россией в экономической области, выдвинул с этой целью «план из восьми пунктов», дал согласие вести совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах. Однако то, что удалось сделать на этом направлении с мая 2016 года, никак нельзя назвать реализацией масштабных проектов, достойных такого высокотехнологичного государства, как Япония. К сожалению, то ли по внутриполитическим соображениям, то ли оглядываясь на ужесточающий в отношении нашей страны режим экономических и финансовых санкций Вашингтон, Токио избегает крупных инвестиций и организации совместных предприятий с нашей страной. А ведь бывали времена, например, в 70-е годы прошлого столетия, когда Япония делила с ФРГ первое — второе места среди торгово-экономических партнеров СССР из числа капиталистических государств.

Ныне же уровень взаимодействия не столь высок. Лидеры двух стран при перечислении достижений говорят в основном о поставках в Японию энергоносителей да об «умных светофорах» в Воронеже и агрофирме по выращиванию огурцов и помидоров в Хабаровском крае. Теперь вот хотят строить теплицы на Курилах. А где же «планов громадье»? Где внедрение в экономику России новых японских технологий, прогрессивных методов производства?

А вот участие ведущих японских концернов в модернизации Транссиба как раз и было бы большим реальным вкладом не только во взаимовыгодное сотрудничество, но и в добрососедство, укрепление доверия, что непременно позитивно сказалось бы и на политических отношениях, способствовало бы устранению всё еще бытующих в обеих странах чувств подозрительности и отчужденности. Ибо дружба завоевывается не красивыми словами, а делами и поступками.

Так что, уважаемые японцы, как говорил Путин, «помидорами не отделаетесь». Правда, он это говорил совершенно по другому адресу и совершенно по другому поводу…