С приближением президентских выборов на Украине, по мере роста в окружении Петра Порошенко понимания «безвариантности» его предстоящего проигрыша любому из потенциальных фаворитов будущей предвыборной гонки, оживляется поиск вариантов выхода из этой предвыборной «квадратуры круга».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Трамп

Свежие новости с Банковой, которые не так чтобы широко, но обсуждаются рядом СМИ как на Украине, так и в России, говорят о проведении в Минске тайных (!) прямых переговоров между Киевом с одной стороны, и Донецком и Луганском с другой. По информации этих источников, с украинской стороны в этих переговорах задействован Владимир Горбулин — экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины времен Леонида Кучмы (оба выходцы из космической отрасли и, конкретно, с «Южмаша»), ныне советник Порошенко и директор Национального института стратегических исследований. В 2015 году Порошенко поручил Горбулину представлять Киев в трехсторонней Контактной группе по донбасскому урегулированию.

Вторым представителем Банковой на этих тайных переговорах является олигарх-аграрий Юрий Косюк, также обладающий удостоверением президентского советника.

В материале, сообщающем эти подробности, также выдвигается версия, что Киев руками Горбулина хочет повторить с Донбассом вариант «урегулирования» в украинском еще Крыму, когда полномочия региональных властей, не вписывавшихся в унитарную концепцию и конституцию украинской «незалежности», были существенно обкорнаны в переговорах с его участием. Правда, при этом забывается, что у Крыма тогда не было своих силовых структур.

Если факт переговоров подтвердится, то это означает, что в преддверие выборов Порошенко готов вступать в альянсы с внешними силами, и настоящим принципом для него является не националистическая упертость, а некие другие вещи, которые он, возможно, способен воспринимать не только «в лоб». И особо примечательно, что на переговорах не упоминается привычная для Киева формулировка «ОРДЛО» («отдельные районы Донецкой и Луганской областей»), а народные республики фигурируют под собственным названием. И неважно, какой вкладывается смысл в термин «республика». Главное, что в Киеве его научились выговаривать, а это, согласимся, уже немало: «любой путь начинается с первого шага».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Конфеты

Почему такой поворот? По ряду причин. И предвыборное «миротворчество», о котором говорят в своем анализе источники информации, — лишь один из факторов, причем далеко не главный. Во-первых, Порошенко, при всей любви к агрессивной риторике, никогда не был отмороженным «военным ястребом», ибо по натуре не политик и не воин, а бизнесмен и всегда думает о судьбе своего бизнеса. В том числе о том, как она сложится в Липецке.

Конечно, у него есть обязательства перед карателями из числа националистов так называемых «добробатов». По этой причине, а также ввиду того, что киевский режим во многом держится на антироссийской военной истерии, открыто за мир, по крайней мере, во внутренней политике, он выступать не может. Однако и у националистов всё не так однозначно.

С одной стороны, Порошенко никогда не являлся их политическим «куратором». Скорее, таковым можно считать олигарха Игоря Коломойского, который, поссорившись с Порошенко из-за попытки рейдерского захвата в марте 2015 года офиса компании «Укртранснафта», покинул пост днепропетровского губернатора.

С другой стороны, после отъезда Коломойского в США у батальонных карателей начались проблемы, вплоть до вооруженных стычек с ВСУ, и часть полевых командиров, переквалифицировавшихся в «народных» депутатов, принялась наводить мосты с Банковой. В частности, последовавшее на днях заявление экс-командира батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мельничука о необходимости переговоров с Москвой, разумеется, «ради остановки ее агрессии», очень точно ложится в контекст усилий Горбулина в Минске.

Во-вторых, Порошенко не мог не почувствовать перемен в отношениях с США, особенно в последнее время. Конкретно после хельсинкской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая всполошила киевские власти настолько, что они «потребовали» от Белого дома разъяснений, что имелось в виду под обсуждением «новых идей урегулирования в Донбассе».

Достоверной информации о содержании американского ответа на этот истерический запрос не поступало, но если Киев его получил, и этот ответ его не устроил, то не исключено, что ему пришлось играть на опережение. Тем более что «равнодушным» Порошенко не могли оставить не только переговоры в Хельсинки, но и поездка по столицам стран-участниц нормандского формата главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова, очень похожая в своей украинской части на согласования конкретных шагов в сфере миротворчества.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Трамп

И потом, не было ли ответом на киевский запрос Вашингтону обвинение Украины в поставке авиационных двигателей Китаю? Тем более что сам украинский «бомонд» воспринял его как «игру» американцев в пользу интересов российских конкурентов. Трудно придумать нечто более «асимметричное», равно как и красноречивое, чем такой ход, ставящий Киев перед перспективой санкций, особенно если учесть, что это уже второй такой эпизод после нашумевшей истории с подлинными истоками северокорейского ракетного технологического триумфа.

В-третьих, очень похоже на то, что падение интереса к Украине на Западе, и прежде всего в США, связано с израильской тематикой. Проект «небесного Иерусалима» («нового Израиля» на юге Украины), который Коломойский как один из тогда еще предводителей иудейского лобби в европейских структурах продвигал, стараясь, в том числе и с помощью финансирования националистических карателей, не допустить утраты вслед за Крымом еще и Новороссии, приказал долго жить.

Действительность всплыла только недавно, опять-таки после встречи Путина и Трампа, когда поступила информация о предстоящем открытии военных баз США в Аргентине. И поскольку о тесной связи Трампа с влиятельными хасидскими кругами в США через своего зятя Джареда Кушнера хорошо известно всем, кто этим интересуется, постольку логичен вывод о «запасном аэродроме» для еврейского государства не на Украине, а на юге Латинской Америки.

Да и знаменитое зарубежное турне Лаврова и Герасимова началось ведь именно с Израиля; в Берлине и Париже оно лишь продолжилось. И трудно отделаться от представлений о том, что этот маршрут, как и очередность посещения соответствующих столиц, в том турне не были импровизацией, а объединялись логикой общего замысла. То, что о нём не сообщили «широкой общественности», не рассказав ей вообще ничего, что хотя бы тянуло на информационное прикрытие, не просто показательно, но и демонстрирует прямую связь с переговорами в Хельсинки, в итоги которых «тех, кому не положено», тоже не посвящают.

И, наконец, в-четвертых. Когда год назад лидер ДНР Александр Захарченко заговорил о замене «проекта Украина» «проектом Малороссия», возмущениям разнообразных комментаторов, в том числе высокопоставленных, не было предела. Особенно болезненно отреагировали в Киеве. Что сказал тогда Порошенко? Как следует из материала, приведенного в ссылке, он заклеймил лично Захарченко, обвинив его в трансляции «кремлевских проектов» и пообещав восстановить суверенитет Украины над Донбассом. Но план создания Малороссии украинский «типа президент» тогда комментировать не стал.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

Случайно? Тогда, может быть, и случайно. А сегодня? Кто возьмется утверждать со 100-процентной уверенностью, что в ответ на тот внутренний вызов, с которым Банковая сталкивается сегодня в контексте предстоящих выборов, не могут рассматриваться самые различные варианты, в том числе и нетривиальные? И просто нелинейные. Такие, как переучреждение государственности ввиду открывшихся «новых» обстоятельств…

Да и информация о переговорах, которые ведет советник Горбулин в Минске, — она ведь тоже может фильтроваться. И наверняка фильтруется с поправкой на природный прагматизм отправленного в Минск переговорщика, который давно обучен чувствовать себя рыбой в воде при всех политических режимах.

Собственно, вот этот нетонущий «прагматизм» — он в крови не только у киевского «первого лица» и его посланцев. Он присущ всему украинскому политикуму как никакому другому, в этом мы убеждались неоднократно. А риторика — она многое может прикрывать, но не всё. Главное, чего она не скроет — той «движухи», которая охватила формат «Россия-Запад» после саммита в Хельсинки. Через его призму и следует рассматривать всё происходящее ныне. В конце концов, кто будет возражать, что чистосердечное раскаяние вкупе с плодотворным сотрудничеством не должны облегчать участи фигурантов определенных историй? Ведь как учил легендарный советский и украинский тренер Валерий Лобановский, «самое красивое в футболе — это счет на табло». Разве только в футболе?