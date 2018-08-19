Трамп одобрил санкции против Турции

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает «Голос Америки», США ввели очередной ряд санкций против Турции. Конгресс США заморозил поставку самолетов F-35 в Турцию, причиной чему стало продолжающееся заключение священника Брансона и покупка Анкарой систем С-400 у российской стороны. Эта поправка была включена в закон об оборонной политике. Президент США Дональд Трамп подписал закон, после чего санкции, касающиеся Турции, официально вступили в силу. Указывается на необходимость внимательной оценки влияния планов Анкары купить С-400 у России на американо-турецкие отношения и совместные с Турцией системы вооружения и платформы. Предлагается рассмотреть возможные шаги по смягчению последствий для американского военного и дипломатического присутствия в Анкаре и американской промышленности в случае исключения Турции из программы F-35. В законе также упоминается, что турецкое правительство продолжает «незаконно и несправедливо» удерживать в тюрьме граждан США — священника Эндрю Брансона, Серкана Гелгедахиля и местных сотрудников американских миссий. Турцию как члена НАТО призывают во имя защиты «демократии, свободы личности и верховенства права» обеспечить немедленное освобождение этих людей, а также справедливым, своевременным и прозрачным образом разрешить их судебные дела.

Турции в Сирии придется нелегко

По сообщению BBC Türkçe, после того, как сирийское правительство в прошлом месяце установило контроль на южном фронте в городах Даръа и Эль-Кунейтра, к оставшимся двум крупным регионам применяются две разные стратегии. На линии Евфрата в фактически автономной курдской области был выбран путь переговоров, а Идлиб представляется в качестве «финальной сцены» войны. Для того, чтобы позволить гражданским лицам в Идлибе эвакуироваться в подконтрольные правительством зоны перед скорым началом операции, был открыт гуманитарный коридор через город Абу-эд-Духур. Пока непонятно, насколько функциональным окажется этот коридор. Параллельно с этим армия начала зажимать в тиски Идлиб на северо-востоке от Лазкие и северо-западе от Хамы. Согласно местным источникам, «Силы тигра» и Четвертая танковая бригада были перенесены в южную часть округа, где располагается турецкая армия. Вероятно всего, Россия, Иран и Турция примут совместное решение в отношении предстоящей операции в Идлибе. Операция, которая будет инициирована сирийской армией до установления общей стратегии, может привести к краху процесса в Астане.

«Кризис повлияет и на нас тоже?»

Согласно TR724, «неизбежное» обесценивание турецкой лиры по отношению к доллару США продолжает обсуждаться в зарубежных СМИ. После того, как новая неделя на азиатских фондовых рынках открылась с курса в 7,06, английская газета The Guardian выразила свое «беспокойство» по поводу возможного негативного влияния падения турецкой лиры на другие рынки. Газета пишет о том, что крупный корпоративный кредит Турции в иностранной валюте вместе с «быстрым обвалом» курса и стремительным ростом инфляции могут создать угрозу «токсичного микса». Главный эксперт по глобальной экономике Capital Economics Эндрю Кеннингем заявляет, что падение лиры толкает Турцию к «рецессии», и предупреждает о возможном начале «банковского кризиса». Guardian также отмечает, что азиатские фондовые индексы открыли неделю с падений (1,6% в Японии, 1,8% в Гонконге, 1,7% в Шанхае, 0,5% в Сиднее и 3% на Тайване), а инвесторы вслед за обвалом турецкой лиры обратились к «безопасным пристанищам» — таким как американский доллар, швейцарский франк и японская иена. С другой стороны, индекс волатильности Vix, известный как «индекс страха», измеряющий турбулентность на рынках, вырос на 16%. Все эти события привели к беспокойству по поводу возможного влияния постоянного падения турецкой лиры на развивающиеся рынки, которые в настоящее время находятся под давлением со стороны доллара.

Анна Рыжкова ИА Красная весна Турецкая лира

Хамам Артуклу переехал на новое место

Как сообщает канал NTV, исторический хамам Артуклу весом в 500 тонн, находящийся в городе Хасанкейф провинции Батман, был перенесен в Новый парк культуры Хасанкейф. Перемещение его при помощи 256-колесного транспортера SPMT заняло немногим менее семи часов. Губернатор Батмана Ахмет Дениз заявил о том, что перенос памятников культуры в рамках строительства плотины Ылысу и проекта HES (гидроэлектростанция) с целью предотвращения их погружения под воду может стать примером для подражания во всём мире.

Турецкий «черный ящик»

Согласно газете BirGün, ежегодные данные о доходах и расходах Управления по делам религии Турции (Диянет), чья сфера деятельности и доходы увеличиваются с каждым днем и не проверяются турецкой Счетной палатой, не были представлены общественности в отчете за 2017 год. Диянет также называют «черным ящиком» в связи с тем, что Счетная палата не имеет права проверять счета министерства по делам религии. Секретность в отношении счетов управления усилилась еще больше в связи с холдинговой структурой и жертвоприношениями председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Государственный совет предложил расследовать некоторые виды деятельности Диянета, который не так давно создал свой собственный частный телевизионный канал.

Кампания по сбору подписей для заключенных матерей

По сообщению SamanyoluHaber, после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года тысячи женщин в Турции были арестованы и отправлены в тюрьмы. Несмотря на запреты в законодательстве, беременные женщины и только что родившие матери вместе со своими младенцам всё еще находятся за железными решетками. Для того, чтобы положить конец этому беззаконию, была запущена кампания по сбору подписей на сайте Change.org, призывающая отпустить на свободу более 700 младенцев и детей, а также беременных и только что родивших матерей, которую только за один день подписало более 4 тысяч человек. Правозащитник и депутат от Демократической партии народов в Коджаэли Омер Фарук Гергерлиоглу, который и написал эту петицию, призвал обратить внимание на то, что матерей и детей незаконно содержат за решеткой, что категорически противоречит Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам Турции, а также является нарушением конституционных и общечеловеческих свобод. Кампания призывает прокуроров, судей, руководство тюрем, министерство юстиции и правительство ПСР действовать в соответствии с законом и предоставить этим невинным страдающим детям и взрослым свободу.

Расследование «угрозы экономической безопасности»

Согласно статье в газете BirGün, Главные управления прокуратуры в Стамбуле и Анкаре инициировали расследование в отношении человека или группы лиц, которые «совершают действия, ставящие под угрозу экономическую безопасность» страны. Министерство внутренних дел также объявило, что оно начало расследование в отношении 346 профилей в социальных сетях на основании «провокационных публикаций на тему роста курса валют». В заявлении министерства говорится о том, что начиная с 7 августа «было установлено 346 страниц в социальных сетях, от имени которых осуществлялись провокационные публикации в отношении роста курса доллара».

Призыв к бойкоту американской электроники

Как сообщает газета Sözcü, Эрдоган выступил на симпозиуме, организованном Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) с заявлением: «Мы будем бойкотировать электронную продукцию из США. Пускай у них есть iPhone, а по другую сторону есть Samsung. У нас в нашей стране есть Venüs Vestel. Их мы и будем реализовывать». На фотографиях президента, опубликованных в прессе, есть два примечательных момента. Первый момент — телефон в его руках, и второй — компьютер. Оба как раз от бойкотируемой Эрдоганом фирмы Apple. Интересно, откажется ли он от компьютера Mac c президентской подписью и гербом и от специально оборудованного iPhone? Кроме того, компьютер, который использует он сам и его правительство, работает на американском программном обеспечении, в первую очередь Microsoft, откажутся ли они и от всего этого?

(сс) JESHOOTScom Айфон

«Эрдоган не должен удивляться потере доверия»

Резкое обесценивание турецкой лиры и рискованное положение турецкой экономики стали темой для обсуждения в немецкой прессе. Об этом сообщает газета BirGün. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет следующее: «С каждым днем становится всё более ясно, что президент Эрдоган в финансовых вопросах является циничным самодержцем. В то время, как водоворот из инфляции, паники среди инвесторов и долгового кризиса засасывает страну всё больше и больше, единственным выходом из сложившейся ситуации скоро станет обращение в Международный валютный фонд (МВФ). Эрдоган с гордостью выступает против этого, он считает унизительным идти с протянутой рукой в МВФ. Но в скором времени этот шаг, скорее всего, будет неизбежен». Газета Badisches Tagblatt обращает внимание: «Единственное, на что способна Турция, это напасть на союзников США в Сирии — курдов, поставив американцев в смешное положение. Теперь шаги предпринимаются против «императора», давя на турецкую рану. «Султан» находится в сложном положении. И то, что система, выстроенная Эрдоганом, уже не поддается починке, тоже играет здесь свою роль. Критике нет места ни в правительстве, ни на административном уровне. К власти приходят родственники, а должности раздаются не по заслугам, а по верности и преданности. Правы те, кто сомневается, что Эрдоган сможет реанимировать турецкую систему экономики». Passauer Neue Presse отмечает, что «на примере возрастающей напряженности между Турцией и США можно увидеть, что происходит, когда вместо политической логики используется политика «Рэмбо». Эрдоган играет в «султана», пытаясь произвести впечатление на публику и настроить ее на определенный лад путем националистической риторики и с помощью крупных проектов. Как и Эрдоган, президент Трамп, применяя давление, не преследует определенной цели. Они оба просто хотят выплеснуть свой гнев. Оба Рэмбо, отбросив достигнутые отношения в сфере сотрудничества в сторону, рискуют дестабилизировать региональные и международные установленные системы. Итогом этого может стать не только риск разрастания торговой войны, но и возможное возникновение горячих конфликтов. В период политики «Рэмбо» война стала вполне реальным вариантом развития событий».

Лавров в Анкаре

Согласно газете Hürriyet, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкару в рамках 10-й конференции послов. В первую очередь Лавров встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. После закрытых для СМИ переговоров оба министра провели совместную пресс-конференцию. Вот выдержки из речи министра Чавушоглу: «Сейчас мы пытаемся воплотить в жизнь много важных проектов. Мы очень рады, что граждане России могут в безвизовом режиме посещать нашу страну. Мы также надеемся, что и наши граждане смогут беспрепятственно посещать Россию, минуя визовые проблемы. Мы работаем над этим вопросом. Дай Бог, он скоро разрешится». Основные моменты из заявления Лаврова: «Мы будем предпринимать шаги в отношении нашего стратегического партнерства с Турцией. Сейчас мы переживаем переломный момент в мире. В настоящий момент мир меняется от биполярного к многополярному. Недавно мы обсуждали, каким образом мы сможем противостоять террористическим группировкам и как мы можем возвратить отказавшихся от террора к обычной гражданской жизни. Мы находимся в поисках мирного урегулирования».

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Анкаре

Заявление Англии

Как сообщает газета Hürriyet, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступила с заявлением по поводу проблем, которые в последнее время переживают Турция и США. «И Турция, и США являются нашими союзниками по НАТО, и мы ценим наши отношения с каждой из этих стран, — сказала Пирс. — Возможно, я знаю, что сейчас в отношениях присутствуют и другие проблемы. Я считаю, что Турция представляет собой современную демократию, и мы надеемся, что она будет соблюдать верховенство закона и следовать нормам права. В прошлом мы призывали к независимости заключения под стражу и суда. Я думаю, что мы должны продолжать работу по некоторым правовым вопросам с Турцией».

ПСР о санкциях против США

Министр торговли Турции Пекджан, оценивая решение о введении дополнительного налога на американскую продукцию, заявил следующее: «США являются нашим важным торговым партнером, но в то же время это не единственный наш партнер. У нас также есть и другие компаньоны, другие альтернативные рынки». Об этом пишет Samanyolu. «Мы никогда не перестанем защищать права турецких компаний в ответ на несправедливые действия США и сделаем всё необходимое, — добавил Пекджан. — Мы удвоили ставку налога на товары, импортируемые из США, на 22 пункта. В ответ на санкции мы ввели налог размером в 533 миллиона долларов».

Эмир Катара прибыл в Турцию

Согласно CNN Turk, Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Переговоры прошли в президентском дворце. Во время встречи были затронуты все аспекты двусторонних отношений, а также прошли обсуждения по другим важным вопросам на повестке дня. Согласно заявлению, Катар собирается инвестировать в Турцию 16 миллиардов долларов.

ByLock не является достаточной причиной для ареста

По сообщению AktifHaber, в Турции после 435 дней предварительного заключения освободили главу регионального отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) Танера Кылыча в связи с тем, что обвинения в использовании им программы ByLock были признаны необоснованными. После попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции решением указов с силой закона были уволены сотни тысяч людей. Более 150 тысяч человек были арестованы и оказались за решеткой. Одной из самых распространенных причин для арестов было использование телефонной программы для обмена сообщениями ByLock, которая работает по принципу WhatsApp. По обвинению в использовании этого приложения были арестованы десятки тысяч человек. Однако чуть позже часть задержанных была отпущена на свободу, после того, как было установлено, что они не пользовались ByLock. Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям опубликовала важный доклад по поводу того, что десятки тысяч людей по-прежнему находятся в заключении из-за этой программы.

Турция должна провести независимое расследование переворота

Как сообщает TR724, новый генеральный секретарь международной неправительственной организации Amnesty International (AI) Куми Найду в первый день на своем новом посту поделился радостью от освобождения главы турецкого отделения Кылыча. Выступая перед прессой в своей родной Южной Африке, Найду, который ранее возглавлял Greenpeace, отметил: «Очень важно провести углубленное расследование государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Я наблюдал за тем, как после попытки путча огромное количество людей было без каких-либо доказательств и улик арестовано и заключено в тюрьмы. Если президент Турции выступит с инициативой провести независимое международное расследование дня переворота и последующих событий, то тем самым он продемонстрирует справедливость своих действий после переворота, что было бы очень разумно и мудро с его стороны».

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

Коротко, но важно

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что их совместное с Турцией патрулирование сирийского Манбиджа начнется в течение 72 часов. Не так давно Пентагон сообщил, что на границе Манбиджа продолжается «успешное скоординированное патрулирование турецкими войсками», а совместные патрули появятся в самое ближайшее время.

На этой неделе в Турции продолжалась «охота на ведьм», проводимая ПСР. Департамент полиции по борьбе с контрабандой в Стамбуле и управление департамента по борьбе с организованной преступностью задержали 33 человек. Как выяснилось, среди арестованных значатся отстраненные с занимаемых должностей полицейские, преподаватели, стоматологи и налоговые инспекторы.

Высокие температуры воздуха и халатность увеличивают количество лесных пожаров в летние месяцы. По данным Главного управления лесов, только с начала августа в Турции было зафиксировано 98 лесных возгораний. Больше всего пожаров произошло в провинциях Мугла и Анталия. Третьим в этом списке регионом стал Стамбул. По мере увеличения количества и охвата пожаров в обществе стали подниматься такие вопросы, как будут ли снова озеленяться сгоревшие места или же их отдадут под застройку.