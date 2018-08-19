Одна из перспективных стратегических систем вооружения, продемонстрированных президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года, вызвала больше всего вопросов. Речь идёт о боевом лазерном комплексе «Пересвет». О предназначении этой системы говорилось меньше всего — была показана лишь сама система, но речи о решаемых ей задачах не было. С учётом появившихся недавно в сети спутниковых снимков и последней обнародованной Министерством обороны России видеозаписи, мы попробуем сделать выводы о задачах, которые решает «Пересвет».

Twitter rambo54

Оружие Третьей мировой войны?

С самого начала вызывало мало сомнений, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для борьбы с воздушными целями, однако какими именно они являлись (беспилотники, оптика спутников и т.п.), мы могли только предполагать.

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Mil.ru Боевой лазерный комплекс в походном положении

Однако обнаруженные известным в кругах интересующихся блогером rambo54 (на момент публикации статьи его страница с Twitter более недоступна) спутниковые снимки при сопоставлении с последней видеозаписью Министерства обороны России, позволили сказать, что боевая позиция «Пересвета» располагается в Тейково на позиции 2426-й технической ракетной базы 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН. Не секрет, что здесь базируются подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс». Позже тем же rambo54 была выявлена похожая позиция на территории 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН рядом с Новосибирском, где также базируются ПГРК «Ярс».

Расположение комплексов «Пересвет» практически не оставляет сомнений, что они действуют в одной связке с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), причём в первую очередь мобильными. Очевидно, что задачи противовоздушной (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО) мобильным лазером таких габаритов решаться не могут (да и вообще на сегодняшнем этапе не решаемы).

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Решение задачи по защите от малых беспилотников где-то под Новосибирском и вовсе полный нонсенс (им туда никак не долететь). Значит остаётся тот самый вариант, предположения о котором мы высказывали и в предыдущих материалах — задачей «Пересвета» является ослепление оптических систем спутников противника.

Mil.ru Боевой лазерный комплекс на позиции, излучатель в боевом положении

Известно, что США обладают заметно большей по численности и возможностям группировкой спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и спутников системы раннего обнаружения пуска баллистических ракет, чем Россия. Более того, согласно принятому недавно оборонному бюджету США на 2019 год, планируется разработка новых спутников, которые будут обеспечивать более детальное целеуказание для существующих и перспективных систем ПРО.

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Судя по всему, задачей «Пересвета» является как подавление спутников ДЗЗ в угрожаемый период, с целью скрытного рассредоточения ПГРК с мест постоянного базирования, так и, возможно, борьба со спутниками системы раннего обнаружения пуска баллистических ракет (СПРН) SBIRS и вышеуказанными перспективными спутниками. Последнее может заметно «спутать» карты подразделениям ПРО противника, которые не смогут получить целеуказание на активном участке полёта ракеты (в этот момент она наиболее уязвима). Остаётся вопросом, насколько всё это реализуемо в реальных условиях, учитывая множество нерешённых проблем, свойственных лазерам. Насколько система будет эффективна в плохую погоду? Сколько энергии реально дойдёт до цели при прохождении через атмосферу? Эти вопросы очень важны, так как оружие «Третьей мировой», способное работать только в ясную и солнечную погоду — это явно не то, к чему надо стремиться.