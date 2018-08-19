Рабочий визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Анкару оказался хоть и кратким, но чрезвычайно насыщенным. И специфическим. Специфика заключалась в том, что российская сторона была приглашена для участия в работе шестого большого съезда правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), основателем и главой которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Duma.gov.ru Два спикера – Володин и Йылдырым

Шестой съезд проходил в условиях, когда только-только Турция стала президентской республикой. Если размышлять категориями протокола, то Володин в Анкаре должен был представлять по идее партию «Единая Россия», а не парламент. В таком статусе выступали многие из приглашенных на съезд представителей зарубежных стран. Например, азербайджанскую делегацию возглавлял исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», вице-премьер Али Ахмедов. Такой нюанс наложил отпечаток на организационную работу принимающей стороны. МИД Турции все перекладывал на администрацию президента, та, в свою очередь, заявляла, что всем должен заниматься парламент, который возлагал ответственность на аппарат Партии справедливости и развития. К тому же выяснилось, что в турецком Великом национальном собрании (ВНС) до сих пор не сформирована пресс-служба, а в самой ПСР еще только формируется новая модель управления.

Akparti.org.tr Эрдоган на шестом съезде правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР)

Всё это затрудняло работу журналистов, которых одна служба допускала на «свое» мероприятие с участием Володина, зато другая почему-то считала их присутствие «нецелесообразным». Протокол впервые заработал лишь тогда, когда в начале визита делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела часть здания ВНС, куда во время июльской попытки переворота в Турции в 2016 году попала бомба. Между прочим, как выяснилось из разговоров корреспондента ИА REGNUM с работниками службы охраны парламента Турции, российская делегация, из числа приглашенных на съезд, была единственной, которая выполнила это ритуальное действие. Но после протокол с формальной точки зрения стал нарушаться. Так, журналистам сообщили, что Володина примет спикер парламента Бинали Йылдрим, «но в своей частной резиденции и проведет с ним рабочий завтрак в Чанкая».

Всё дело в том, что дворец Чанкая до недавнего времени являлся резиденцией премьер-министра, а до 2014 года — официальной резиденцией президента Турецкой Республики. Однако сейчас в стране должность премьер-министра упразднена. Йылдырым переместился в кресло главы парламента и, по логике, оказавшись без резиденции, должен был принимать российского коллегу в собственном кабинете в ВНС. Но Йылдырым визиту Володина именно в Чанкая придал особое значение. На обратном пути в Москву после сам российский спикер рассказывал нам, что так состоялась его первая встреча и знакомство с председателем парламента Турции, в ходе которой они обсуждали — главным образом — перспективы сотрудничества между законодателями двух стран, а не только «успехи солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении», о чём было первоначально сообщено допущенным в Чанкая российским журналистам. Речь шла о создании группы дружбы между российскими и турецкими парламентариями и о возможности создания комиссии высокого уровня.

(сс) Ex13 Дворец Чанкая

Председателям комитетов Госдумы и ВНС по международным делам дано поручение отработать рабочие вопросы. Если такое состоится, то можно будет считать, что Володину удается переводить российско-турецкое сотрудничество из партнерского в союзническое. Достигнуть быстро этого, конечно, вряд ли удастся. Хотя бы потому, что по итогам состоявшего съезда руководство правящей партии поменялось почти наполовину, что может повлечь за собой период временных неопределенностей, причем не только технического характера. Анкара намерена решать существующие экономические, политические проблемы и угрозы безопасности через предложенную министром финансов Бератом Албайраком «новую экономическую модель», которая должна быть сопряжена с «новой демократической моделью», в которой заметная роль будет отведена и деятельности парламента. Турция находится в фазе внутриполитической трансформации, которая, по замыслу «анкарских перестройщиков», должна придать устойчивость внутриполитической ситуации в этой стране в условиях экономического кризиса, нерешенной курдской проблемы, усиления в противовес светской тенденции религиозного фактора и сохраняющегося фактора террористической угрозы.

И, конечно, Турция будет иначе позиционировать себя на международной арене. В таком контексте нынешний визит Володина в Анкару — это еще и своеобразная «пристрелка», попытка дополнительно придать взаимоотношениям между Россией и Турции еще и парламентское измерение. Поэтому снова о протоколе. Когда некоторые издания сообщают, что председатель Госдумы, кроме встречи с Йылдырымом, «провел двухсторонние переговоры с другими руководителями Турции», это не совсем так. У него действительно были встречи, но в определенном формате мероприятий, связанных со съездом ПСР. По словам Володина, «глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поднялся в ложу российской делегации» и у них «состоялась беседа накоротке». При этом российский спикер пригласил Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Государственную думу, чтобы обсудить перспективы развития двусторонних отношений. Ход нестандартный и перспективный, дополняющий взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран еще и парламентской площадкой.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

Принял Володина по завершении работы съезда и Эрдоган (его как раз переизбрали на пост председателя партии). Подробности состоявшейся беседы неизвестны. Сам председатель Госдумы дал понять, что таким образом турецкий президент подчеркнул особый уровень своих отношений с президентом России Владимиром Путиным, по поручению которого Володин летал на съезд Партии справедливости и развития. Таким образом, конструктивное и позитивное позиционирование Москвы на международной арене, наряду с деятельностью ведомств МИД России и подразделений правительства, начинает укрепляться и дополняться парламентской дипломатией. Визит Володина в Анкару это еще раз подтверждает.

Анкара — Москва