Долгое время исторический центр Москвы выполнял как административную функцию, так и функцию крупнейшего делового центра страны. Экономическая нагрузка на столь небольшой участок территории создавала серьёзное давление на инфраструктуру, а вместе с тем подстёгивала сносы и «уплотнительную» застройку торговыми центрами и офисными зданиями. Неудивительно, что вместе с резко возросшим экономическим значением Москвы при Юрии Лужкове был брошен серьёзный вызов архитектурному стилю центра столицы: рекламные баннеры и хаотичная точечная застройка серьёзно подпортили городской вид, а бесцеремонные сносы важнейших культурных объектов не раз вызывали шквал критики со стороны экспертов и широкой общественности. При Сергее Собянине с подобной практикой было во многом покончено — московские власти попытались сохранить культурно-историческое значение центра города выносом за его пределы административных и деловых объектов. Однако инерция прежних времён сохраняется до сих пор. И проявляется это не только в том, что коммерческий интерес зачастую оказывается в приоритете перед соображениями культурного наследия, но и в том, что городские власти, как и прежде, склонны принимать решения единолично, хотя только в процессе широкой общественной дискуссии возможно всесторонне оценить значимость того или иного памятника архитектуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос здания в Москве

Петр Данилов ИА Красная Весна Москва-Сити и снос здания

Трудности переходного периода?

Деятельность Юрия Лужкова на должности мэра Москвы часто связывается с уничтожением большого числа исторических зданий, а сам центр Москвы при нём стал превращаться в огромный бизнес-центр, заполненный современными постройками, которые плохо вписывались в архитектурный контекст города.

В 2011 году новый мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что за полтора десятка минувших лет комиссия по вопросам сохранения зданий в исторических зонах Москвы разрешила снос более 3 тыс. зданий, таким образом нанеся городу непоправимый архитектурный ущерб. Комиссия, получившая в народе название «сносной», работала с 1995 года.

По итогам деятельности «лужковской» администрации были уничтожены сотни объектов культурно-исторического наследия. Среди них было почти 50 памятников архитектуры, охраняемых государством. Москва потеряла здание центрального Дома Пикарта на Софийской набережной — в ходе расчистки площадей под новое строительство сначала были снесены пристройки к палатам, после чего в ночь на 13 ноября 2000 года произошло самообрушение памятника архитектуры. Исчез и памятник архитектуры «Ректорский дом» на Моховой улице — он был снесен летом 2000 года, чтобы через четыре года на его месте появился «новодел». В ноябре 2001 года ветхие палаты Мещанской слободы были разрушены строительной техникой.

Однако главные трагедии лужковской эпохи произошли в 2003—2004 годы. В 2003 году мэром было подписано постановление правительства Москвы № 439-ПП о реконструкции «Военторга», несмотря на петиции и возмущение общественности и даже вопреки отрицательному решению архитектурного совета о сносе здания от 10 сентября 2003 года. Эксперты указали на серьёзные недостатки в проекте реконструкции, в том числе произвольное увеличение площадей застройки и нарушение законодательства об охране памятников истории и культуры. Однако снос и последовавшая реконструкция всё равно последовали вразрез результатам проведенной в апреле 2003 года экспертизы, которая подтвердила художественную ценность здания «Военторга».

14 марта 2004 года пожар едва не уничтожил Манеж, здание 1817 года с уникальной конструкцией стропил, которое затем «реконструировали» под современный выставочный зал. Аналогичная судьба постигла и яркий образец сталинской архитектуры — гостиницу «Москва». Здание было построено в 1933—1935 годах по проекту великого Алексея Щусева. Впоследствии, что «Москва», что «Военторг» были «воссозданы», но выглядят сегодня как современные постройки. Новое здание «Военторга» эксперты вовсе признали «самым уродливым зданием Москвы».

«Если с «Москвой» еще можно как-то смириться, хотя аутентичных стен и интерьеров уже никак не вернешь, то «Военторг» стал химерой — это просто безликая, современная, уродливая постройка. Особого внимания заслуживает уничтожение Остоженки: многие тихие московские улочки в этом районе за время правления Лужкова были полностью изничтожены, из них ушел дух старой Москвы; Зачатьевский монастырь оказался окружен пустыми и бездушными современными кварталами, куда заходят только резиденты и редкие случайные прохожие», — отмечает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Wikipedia.org Гостиница «Москва». Архитектор Щусев

По его словам, Лужков имел имидж крепкого хозяйственника, однако отсутствие у него художественного вкуса, а также трудности «переходного периода» в стране вызывали уничтожение целого ряда важнейших памятников и появления уродливых построек в центре — помимо нового «Военторга», можно вспомнить ТЦ «Наутилус», который также представляет собой яркую доминанту «лужковского стиля». Главная же трагедия случилась с Манежной площадью, которую превратили в безликий торговый центр.

«Эта тенденция — превращать всё в торговые центры, и, в частности, бывшие заводы — продолжается и сегодня. При том, что наша промышленность находится «в загоне», — добавил Андриевский.

Частично проблему «лужковского» периода можно было бы списать на специфику 1990-х годов. Однако и при предыдущем градоначальнике существовало немало примеров удачной застройки: например, Римский дом Михаила Филиппова в Замоскворечье, Фабрика Станиславского на Таганке, Art House Сергея Скуратова в Тессинском переулке, Помпейский дом Михаила Белова в Филипповском переулке.

При этом сносы и реконструкции зданий нередко сопровождались скандальными деталями взаимоотношений московских властей с девелоперами. Показательной стала история гостиницы «Россия», которая в 1990-х годах стала приносить московскому правительству одни убытки. Согласно постановлению столичного правительства от 2004 года, на её месте планировалось построить новый многофункциональный комплекс. Был проведен конкурс, в котором победила компания «СТ Девелопмент», предложившая вложить 830 млн рублей в проект — несмотря на то, что конкуренты Bauholding Strabag AG вместе с Dubai Investments и «Монаб» предложили 2 и 1,45 млрд долларов соответственно.

В 2007 году в ходе разбирательства «Монаб» смогла отстоять признание сделки недействительной, однако расторгли московские власти контракт только в 2008 году, когда глава «СТ Девелопмент» был обвинён в неуплате налогов и сбежал в Лондон. Тогда гостиницу уже демонтировали, но новый проект для этой территории возник лишь в 2012 году, когда Сергеем Собяниным было объявлено о планах обустроить территорию под парк «Зарядье».

Новая градостроительная политика

С приходом на должность градоначальника Сергея Собянина администрация Москвы приняла несколько ключевых решений, которые резко изменили «правила игры» в центре Москвы. В 2011 году на заседании правительства принято решение о формировании новой комиссии при правительстве по осуществлению градостроительной деятельности в достопримечательных местах, в зонах отдыха и объектах культурного наследия. В мае того же года после незаконного сноса компанией Capital Group дома Кольбе на Большой Якиманке был введён мораторий на снос зданий — Собянин поручил провести ревизию всех ранее выданных разрешений на строительство в центре столицы для проверки их законности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Надо отметить, что мораторий вызвал неслыханный накал страстей — в течение месяца, пока он действовал, не прекращались попытки уничтожить исторические здания. Как указывали в Москомнаследии, например, три раза горел исторический дом на Садовнической улице, продолжались попытки сноса флигеля усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских на Большой Никитской и здания на Большой Ордынке — совместными усилиями общественного движения «Архнадзор» и Москомнаследия эти попытки были пресечены. Впрочем, в итоге после окончания действия моратория флигель авторства Шехтеля на Большой Никитской и особняк Феоктистовых на Большой Ордынке всё-таки были снесены.

На этом останавливаться мэрия, однако, не стала. Осенью 2011 года по итогам пересмотра 800 инвестиционных контрактов, заключенных администрацией Лужкова, было принято решение прекратить реализацию 344 из них — таким образом, было пресечено возведение 560 зданий общей площадью 7,5 млн кв. м и более 2,5 млн кв. м новых торгово-офисных комплексов в центральной части города.

В 2013 году были утверждены градостроительные регламенты 128 кварталов в пределах Бульварного кольца, которые законодательно закрепили облик исторического центра. Затем соответствующая документация распространилась на другие кварталы, в том числе и за Садовым кольцом. В 2012 году почти во всем Центральном административном округе запретили возводить здания выше 75 метров — под запрет на высотное строительство попали 87 тыс. гектаров, которые занимают 862 городских квартала в пределах Третьего транспортного кольца.

В сентябре 2015 года вступило в силу постановление правительства о возможности сдавать в аренду за 1 рубль на 49 лет федеральные объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. После этого московские власти стали сдавать ветхие памятники в аренду при условии, что арендатор за свой счёт отреставрирует здание в течение семи лет.

Марина Каширская ИА REGNUM Стены здания

Конечно, проблема требовала не только сугубо административного реагирования, но и более глобальных стратегических решений, которые бы позволили ослабить предпринимательский интерес к центру Москвы, «экономическую нагрузку» на административный округ.

С приходом Собянина мэрия Москвы начала придерживаться новой, более сбалансированной градостроительной политики с комплексным подходом в отношении объектов производственного, торгового, офисного и другого назначения. В первую очередь это отразилось на новой застройке: баланс жилья и рабочих мест попытались более рационально сочетать с опережающим строительством объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Такое равномерное и «контролируемое» размещение объектов инфраструктуры и центров приложения труда должно было косвенно отразиться и на других районах, создав условия для переноса новых рабочих мест ближе к окраинам города или на новые территории Москвы.

Тогда, в начале 2010-х годов, подобные планы выглядели гораздо амбициознее, чем получились на практике, — например, предполагали распространение малоэтажной застройки в различных районах столицы, хотя на практике всё получилось наоборот. Тем не менее определённый эффект усилия московских властей возымели. В 2013 году московская мэрия отчиталась об остановке бесконтрольной застройки городского центра офисными и торговыми зданиями, поставив это в заслугу политике строительства нового жилья в сложившихся спальных районах в сочетании с разгрузкой исторического центра от административных и деловых функций.

В 2017 году мэр Москвы Собянин заявил о завершении благоустройства в историческом центре города. С 2011 года в Москве благоустроили на новом качественном уровне 329 проспектов, улиц, набережных, переулков и площадей. Были реконструированы Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, куда вернулся монумент Максиму Горькому, был отреставрирован памятник Александру Пушкину.

Непосредственно в 2017 году площадь благоустройства составила 308 гектаров. Среди них: Тверская улица, Бульварное, Садовое и Кремлевское кольцо, площадь Тверской Заставы, Славянская и Хохловская площади, а также территория, прилегающая к парку «Зарядье», Якиманская, Краснопресненская, Пречистенская и другие набережные и исторические улицы Москвы. Одним из самых масштабных в этом году стало обустройство парка «Зарядье».

Историческое наследие и благоустройство городской среды

Сам столичный градоначальник отмечал, что реставрация десятков и сотен объектов стала своего рода «уникальным мегапроектом по созданию исторической среды всего города».

«Можно говорить о новом возрождении всего исторического центра Москвы, единого исторического комплекса, уникального города, по которому можно пешком ходить часами и любоваться памятниками Москвы. По сути, это новое рождение исторического центра», — заявлял он.

Марина Каширская ИА REGNUM Москва

По словам гендиректора аналитического центра PolitGeneration Ярослава Игнатовского, восстановление зон отдыха стало одной из главных инициатив московской мэрии.

«Раньше, ещё в советское время, Москва восхищала обилием зелени. При Лужкове город не только был «разукрашен» рекламой, палатками и вездесущими торговыми центрами, но и подвергся значительной вырубке — как, например, аллея на Тверской. Общественные же пространства в принципе не вызывали интереса у городских властей. Сейчас зелень возвращается в Москву. Нынешние парки — Парк Горького и ВДНХ — вновь вызывают гордость любого москвича, также идёт и районная программа «Народные парки», чтобы дышать можно было и в спальных районах города», — отметил Игнатовский.

Он отметил, что доля расходов на благоустройство Москвы выросла в два раза с лужковских времен — с 5% от общего бюджета до 10%. В настоящее время более 50 центральных улиц в процессе облагораживания после произвола 1990-х годов.

«На них вернули липовые аллеи, убрали бесконечную вязь проводов и добавили малые архитектурные формы для отдыха москвичей и гостей города. То, что пешеход становится главным субъектом города, — это не прихоть нынешнего градоначальника — это мировая практика. Нью-Йорк, Париж, Мадрид — города для прогулок. В Европе во многих городах в историческом центре в принципе нельзя проехать на автомобиле, и, мне кажется, своя логика в этом есть. Возможность дойти пешком до нужного места, а не стоять в пробке или трястись в общественном транспорте с четырьмя пересадками, увеличивает привлекательность мегаполиса. Тут главное сохранить баланс и интермодальность перевозок. Вышел из метро и там же сел на автобус. Это уже уровень настоящей современной столицы», — подчеркнул он.

В целом эксперты отмечают, что за последние годы правительство Москвы смогло выработать цельный архитектурный подход к историческому центру города — здесь создаётся больше число удобных пешеходных зон, модернизация улиц и внедрение новой схемы транспорта.

Меры московской администрации вызывали, конечно, и немалое возмущение — например, москвичей удивил немотивированный отказ от троллейбусов, крайне высокие и просто нерациональные расходы на многие объекты этого самого благоустройства — например, на парк «Зарядье» было потрачено 14 млрд рублей, при этом все растения для него были завезены из Германии. Однако подобные эксцессы присущи по большому счёту для всего российского административного аппарата.

Zaryadyepark.ru Парк «Зарядье»

С другой стороны, удалось до известной степени обуздать и аппетиты девелоперов — варварских сносов стало меньше, а важнейшие памятники проходят серьёзную реставрацию. Однако потворство строительным компаниям по-прежнему сохраняется, что и не удивительно, учитывая очевидный прагматический интерес, — земля в центре Москвы дорогая, стройки всегда дают хороший доход городскому бюджету и реконструкция ветхих или плохо пригодных для современной жизни зданий периодически признаётся «нецелесообразной».

"Можно, конечно, пошутить, что после Юрия Лужкова домов для сноса осталось намного меньше, поэтому Собянин выигрывает здесь естественным образом, но тем не менее снос продолжается, хотя и в несколько замедленном темпе. Если при Лужкове за 10 лет уничтожили около 700 исторических зданий, то при Собянине, согласно «Чёрной книге» «Архнадзора», за 7 лет в Москве снесено 159 памятников и зданий, заслуживающих этот статус», — указал первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

В числе досадных «собянинских» сносов оказались шедевры конструктивизма, такие как квартал «Погодинская», имевший охранный статус, а также здание Таганской АТС, которая не получила статус памятника по недосмотру властей. И мэр Москвы, к сожалению, никак не отреагировал на бурную кампанию против сноса этого важного здания.

«Когда поднимается такой серьёзный шум, то дело лучше тщательно изучить. Понятно также, что оставлять все ветхие исторические дома — нереально, архитектурное обновление необходимо любому городу. Но очень желательно более плотно взаимодействовать с общественными движениями, которые дают по-настоящему объективную оценку тому или иному зданию. В конечном счёте важны не только торговые центры и офисы, доходные дома и пешеходные улицы, но и уникальное лицо города, то, зачем приезжают миллионы туристов в Москву», — констатировал эксперт.

По его словам, в Москве огромную ценность представляет архитектура конструктивизма, в городе существуют специальные туристические маршруты и гиды — это «тот стиль, который нужно особо охранять, однако довольно часто этого не происходит».

«Благоустройство, в котором сохраняется мало исторической постройки и духа города, очень многое теряет. К счастью, при нынешнем мэре департамент культурного наследия реально работает, поэтому общественным организациям и неравнодушным архитекторам не раз удавалось за последние годы отстоять важные постройки», — указал Андриевский.

Wikimedia Commons Дом Наркомфина

Таким образом, тема сохранения исторического наследия города, при всех существующих недостатках, становится всё более важной для властей. Одним из ярких доказательств этому является знаменитый Дом Наркомфина, которому спустя десятилетия нищенского существования на грани полного развала вернут исторический облик, сохранив историческую планировку с учетом всех деталей. Здание Наркомзема также обещают тщательно и качественно отреставрировать по историческим чертежам. Это даёт основания полагать, что по крайней мере знаковые московские постройки конструктивизма в скором будущем получат вторую жизнь.