В Афганистане снова бои. Впрочем, там они никогда толком и не прекращались на протяжении вот уже более полутора десятков лет. Ежегодно обостряясь примерно в апреле-мае по мере освобождения горных перевалов от снега и затихая к концу октября, когда новая зима снова закрывает перевалы и общая активность в стране останавливается. Однако сезон текущего года имеет все шансы если не стать решающим, то вплотную к нему приблизиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Неделю назад полевые формированиядвижения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после трехсуточных штурмовых боев взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции к юго-западу от Кабула. Тем самым оказалась перерезана одна из ключевых магистралей, связывающих весь юго-запад со столицей. Четырьмя днями позднее, 13 августа, пала военная база правительственных сил «Китайский лагерь» в провинции Фарьяб на севере страны.

Важными тут являются два факта. Во-первых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали высокий уровень координации по местным меркам крупной «войсковой» операции, задействовав одновременно до двух тысяч человек. Во-вторых, гарнизон базы держался больше десяти дней в надежде получить если не подкрепление, то хотя бы боеприпасы и поддержку огнем авиации. Ни того, ни другого центральные власти страны вместе с американцами обеспечить не смогли.

Причем долгосрочная тенденция такова, что, формально имея вооруженные силы численностью свыше 250 тыс. человек, в том числе более 15 тыс. очень хорошо обученного спецназа да еще опираясь на 22 тыс. западного, прежде всего, американского, воинского контингента, Кабул тем не менее контроль над страной утрачивает.

Афганистан

Еще в феврале текущего года центральное правительство, как говорилось официально, «прочно контролировало» 57% территории страны и 61% населения. Еще 20% территории и 18% населения находилось под «оппозицией» (талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и радикальными исламистами вместе). Остальное являлось «серой зоной», где обе стороны «властвовали» одновременно, часто даже не особо скрываясь друг от друга. В ряде мест власть вообще переходила из одних рук в другие в зависимости от времени суток.

К началу августа правительство утратило контроль еще над 20% территории и 15% населения. Хотя власть полностью повстанцы взяли лишь на 5−8% площади страны, основной прирост пришелся на «серые зоны». Правительству в Кабуле это дает основания сохранять лицо и делать вид, что происходящее является лишь некоторыми временными трудностями. Ведь армия и полицейские силы там по-прежнему еще формально остаются. Однако история с «Китайским лагерем» показывает, что федеральный центр не в состоянии оказать периферии действенную помощь даже в откровенно пиковой ситуации.

В результате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезно укрепились на севере и окончательно взяли под полный контроль всю протяженность границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Сейчас их вооруженные отряды ведут наступление на ключевые перевалы, соединяющие эти северные провинции со столицей. Падение Газни указывает на явно успешное развитие операции.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против Кабула ведут свою собственную войну. Как, впрочем, и против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С той лишь разницей, что бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) носят переменный характер, а с правительственными войсками — преимущественно успешный.

Так как в информационном отношении Афганистан является страной еще более закрытой, чем Северная Корея или Китай, точных данных о потерях правительственных сил нет. Но если судить по косвенным, ситуация приближается к критической. Бадахшан (северо-восток), Бадгис (север) и Газни центральным властям практически не принадлежат.

Попытка если не отбить Бадахшан, то хотя бы нанести инфраструктуре «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там серьезный ущерб с помощью ударов американской авиации по целеуказаниям спецназа провалилась. Американский спецназ понес существенные потери (по разным источникам до 40 человек убитыми и ранеными), в ряде случаев не сумев к объектам удара даже пробраться. Обученный американскими и британскими инструкторами афганский спецназ проявил себя, мягко говоря, неоднозначно.

Штурмовик ВВС США

Как отметило потом командование сил США в Афганистане, непосредственно по запланированным целям пришлось менее трети авиаударов. Остальные накрыли гражданских и даже позиции самой афганской армии или полиции. «Сопутствующий ущерб» оценивается в 64 гражданских лица. Потери в армии и полиции не разглашаются.

Однако в целом даже из официальных отчетов ясно, что численность силовых подразделений афганского правительства за последние три месяца сильно упала. В течение относительно спокойной зимы в армии «пропало» 2,8% личного состава, в полиции — 17,7% (или 23 тыс. человек). После начала боев в текущем году, по американским данным, «неясной» называется судьба еще 28 тыс. человек. С учетом потерь в Фарьябе, Газни и ряде других мест, указанную цифру можно увеличить до 32−33 тысяч человек.

Иными словами, всего за одно полугодие Афганистан лишился пятой части личного состава своих силовых подразделений, основная доля которых приходится на полицию. В этой связи примечательна реакция Германии, на протяжении тринадцати лет отвечавшей за обучение и подготовку «новой афганской полиции», как в рамках двусторонней программы GPPT (German Police Projekt Team), так и координируя деятельность двадцати стран Европы по линии миссии Europol.

Если раньше ежегодный доклад о положении дел строго назывался «Отчетом о прогрессе» (Forschrittsbericht) и содержал только положительные факты (которых, однако, было с каждым годом все меньше), то уже в марте 2018-го он внезапно стал «Отчетом о перспективах» (Perspektivbericht). И приводил к однозначно негативному заключению: создать надежные и стабильные местные полицейские силы по европейскому образцу в Афганистане не удалось. Правительству рекомендовано свернуть программы ввиду их очевидной бесперспективности.

Впрочем, в армии ситуация не лучше. По американским данным, уровень дезертирства в вооруженных силах Афганистана подскочил до 16%. Более того, «из рядов» бежит каждый четвертый новобранец сразу после окончания учебного цикла в базовых лагерях в тылу.

Словом, можно констатировать, что программа строительства в Афганистане западной модели демократического государства провалилась. Для раннефеодального менталитета местного населения все эти игры в демократические принципы, функциональное разделение ветвей власти, систему разграничения и взаимного уравновешивания полномочий на основе писаного права, оказались непонятны и чужды.

Даже «демократически избранные» под западным (читай, американским) контролем президент Ашраф Гани и премьер Абдулла Абдулла прямо блокируют действия друг друга, не скрывая цели добиться единоличной власти в стране. Причем власти, опирающейся в подавляющем большинстве в первую очередь на иностранную военную силу. Непосредственно сами они могут рассчитывать на поддержку едва ли четверти Афганистана на двоих. Половина страны по сей день фактически находится во власти племенных вождей и этнических группировок. За остальное конкурируют религиозные лидеры, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

Если еще три года назад американскому командованию еще как-то удавалось демонстрировать если не позитивную тенденцию, то хотя бы видимость стабильного контроля над ситуацией, то в этом году не осталось даже ее. Успехи правительственных войск в Сирии привели к возврату в Афганистан существенного количества боевиков, имеющих боевой опыт. Отмечено появление как у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и у радикальных исламистов целых сплоченных отрядов численностью от взвода до роты с явным «сирийским прошлым».

Что еще важнее, вместе с пополнением пришли связи и деньги. Во всяком случае разведка отмечает факт увеличения числа талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формирований, облаченных в однообразную форму и уже неплохую обувь явно заводского серийного производства. Кроме того, в наступательных боях нынешнего года, особенно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вдруг перестали испытывать дефицит боеприпасов. Хотя вооружение, вплоть до стрелкового, у них остается все еще старым.

Против всего этого ни у афганского правительства в Кабуле, ни у американского военного командования в Афганистане, ни у его политического руководства в Вашингтоне никакой внятной стратегии нет. Вообще совсем.

Афганская армия воевать особым желанием не горит. Тем более, что любые, даже отдельные локальные успехи, тут же сильно обостряют многочисленные внутренние противоречия между властными группировками. Участились случаи прямых боевых столкновений между подразделениями разного подчинения. Говорить о каком-либо существенном укреплении центральной власти, даже на уровне института, явно не приходится.

Возможности иностранного военного контингента при всем американском техническом превосходстве оказались еще более ограничены. Во всяком случае, кроме нескольких авиаударов, ничем более существенным они помочь окруженным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере армейским и полицейским гарнизонам не смогли. Фактически, их положение в Афганистане еще хуже иракского. И там, и там солдаты откровенно заперты на своих базах, напоминающих осажденные крепости. Вот только в Ираке между базами существует относительно надежная логистическая связь не только по воздуху (вертолеты), но и по земле (охраняемые конвои), тогда как география Афганистана делает прерывистым даже воздушное снабжение.

Хотя пока Пентагон с Белым домом еще делают хорошую мину при плохой игре, в целом наступление «начала конца» уже очевидно. Наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом году проходит со значительно меньшим уровнем сопротивления. И это не какие-то отдельные набеговые операции в отдельных точках на глухой периферии. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очевидно нацелился за захват и удержание ключевых точек, обеспечивающих сухопутную связь провинций со столицей. В случае успеха, а сомнений в нем остается все меньше, к концу компании 2018 года Афганистан станет очень сильно смахивать на Вьетнам «за неделю до падения Ханоя».

Пейзаж

Нельзя сказать, что в США данную перспективу не понимают. Наоборот, пока еще есть что обменивать, американцы пытаются организовать некий новый переговорный процесс в расчете если не создать новую устойчивую политическую конструкцию, то хотя бы «достойно уйти с развернутыми знаменами» под его прикрытием. Ради благого дела они даже готовы сотрудничать с Россией и поддерживать наши дипломатические усилия по выстраиванию отношений с Афганистаном. Однако на мартовскую конференцию в Ташкенте приглашенная туда делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто не приехала.

На данном этапе они положение очевидно выигрывают, потому надобности в каких-то переговорах не видят. Американцы, как сразу после 2001 года, двести тысяч своих штыков уже не приведут. Без качественного наземного обеспечения их авиация уже совсем не такая грозная. Армия их ставленников в Кабуле по всем фронтам, пусть не массово бежит, то стабильно отступает с потерями. Россия свой контингент не введет тоже. Нам там решительно не на кого опереться, а воевать вместо самих афганцев — смысла нет изначально. Тогда зачем садиться за какой-то стол для каких-то переговоров самим талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Словом, можно заключить, что до конца нынешнего, а, учитывая американский политический цикл, и до итогов выборов следующего президента в США в ноябре 2020 общая тенденция развития событий в Афганистане сформировала четкий тренд. Под вопросом остаются лишь мелкие детали. Американские войска уйдут торжественно и с видимостью порядка и выполненной задачи или, как это случилось в Сайгоне в апреле 1975-го, со всех ног в большой панике. Но что это случится в течение ближайших лет уже определенно. США проиграли войну афганцам и бесславно вынуждены будут покинуть эту страну, которая, как показывает вся ее история, захватчиков не любит.