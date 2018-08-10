В сравнении с беспрецедентным повышением бензиновых цен весной 2018 года заявляемое Росстатом вторую неделю подряд снижение в 0,1% сложно отнести к серьезным переменам на топливном рынке России — лихорадка продолжается.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Итак, с 1 сентября 2018 года изменится пошлина на экспорт нефти из России. Согласно расчётам Минфина РФ, экспортная пошлина на нефть в РФ понизится на $5,4 и составит $130 за тонну. Это на 4% меньше, чем в августе.

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Но почему-то про заявленное ранее повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли речи пока не идёт. Между тем ещё в июле 2018 года правительство вносило в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым предполагалось, что процесс одновременного и равномерного повышения ставок НДПИ на уровень снижения экспортных пошлин (сегодня они составляют 30% от стоимости нефти) начнётся с 2019 года и займет шесть лет. Впрочем, в условиях, когда рубль на фоне угрозы новых антироссийских санкций упал ещё больше, а мировая нефть дорожает, с ранее озвученными заявлениями можно и повременить. Как тут не вспомнить расхожее: «Да, я хозяин своего слова, но не раб: сам дал — сам забрал».

Напомним, доходы от нефтяного экспорта по итогам первого квартала 2018 года выросли на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составили 28,2 млрд долларов.

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Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

Наиболее ярко бензиновый ажиотаж в России проявился весной 2018 года: на фоне рухнувшего рубля и возросшей цены мировой нефти (почти на 70% за последний год, примерно до $76 за баррель) российские компании устремились на внешний рынок, создав некую напряжённость на внутреннем при фактическом бездействии регуляторов — Минтопэнерго и ФАС. И только после того, как стоимость литра бензина на некоторых АЗС почти достигла психологической отметки в 50 рублей, правительство после нескольких совещаний с нефтяниками приняло решение снизить топливные акцизы в обмен на обещания заморозить розничные цены моторного масла.

Точка напряжения в итоге переместилась на мелкий опт: в этой нише (и экспорте) вертикально интегрированные холдинги стали компенсировать выпадающие доходы, тогда как владельцы коммерческих АЗС оказались и в вовсе разорительном положении: цена бензина на АЗС стала меньше закупочной. Разумеется, такая далеко не рыночная мера самым негативным образом сказывается на развитии рынка.

Как следует из данных Росстата, с 6 по 12 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим периодом, нефтяники несколько сократили объемы выпуска нефтепродуктов: бензина произвели 750,1 тысячи тонн (94,1%), а дизельного топлива — 1431,9 тысячи тонн (96,6%).

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 17 столицах российских регионов, но более всего цены на него снизились в Калуге (на 1,8%), Йошкар-Оле (на 1,0%), Назрани (0,9%) и Челябинске (на 0,5%). Тогда как наибольшее увеличение отмечалось в Магадане (на 1,7%), Чите (на 0,3%) и в Ленинградской области (на 0,1%). В Москве бензин на автозаправках продавали в среднем на 0,1% дешевле, чем неделей ранее, а в Санкт-Петербурге цены на топливо остались на прежнем уровне.

Но есть и обнадёживающие новости: «Коммерсанту» стало известно о планах обязать российские нефтекомпании поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5% от своей добычи. Эта меру российскому правительству ещё только поручено проработать по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, но её реализация может оказаться действенным инструментом для насыщения бензином и ГСМ внутреннего нефтяного рынка. Правда то, что предлагается, вновь имеет мало общего с рыночными инструментами.

«Увеличение поставок нефти на НПЗ действительно может привести к снижению цен на бензин, но предлагается довольно топорный метод — в виде обязательных поставок. В других странах это делают за счет биржевых торгов: сначала нефть могут покупать владельцы НПЗ, а потом уж экспортеры», — заявил ИА REGNUM глава аналитического отдела инвесткомпании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

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Ситуацию со взлетевшими ценами на продукцию нефтяников осложняет не только экспортный перекос, но и предстоящее двухпроцентное повышение НДС. Казалось бы, очевидные вещи. Но только не для ФАС. Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин заявил на днях, что для роста в 2019 году цен на топливо в России выше уровня инфляции нет никаких предпосылок.

Хотя, к примеру, в Челябинске и Барнауле транспортники уже заявили, что вынуждены поднять цену проезда в общественном транспорте, так как терпят убытки из-за взлетевшей цены бензина.

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То, что регулятор даёт прогноз, не подкреплённый аналитикой, может свидетельствовать о том, что государевы люди окончательно потеряли контроль над ситуацией либо действуют в интересах конкретных лиц, заинтересованных в извлечении максимальной прибыли от реализации российской нефти на внешнем рынке.

Ну и, конечно, большой вопрос в том, стоило ли закладывать в литр бензина такой большой процент налогов? Напомним, «мытарская» доля в одном литре российского бензина превышает 60 процентов.

Куда же такая «кривая» вывезет?