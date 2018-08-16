



Иван Шилов ИА REGNUM

Видимо, не только у украинцев возникает вопрос: почему Россия под руководством Владимира Путина ведет себя так нагло, самоуверенно в международных делах, рассуждает колумнист портала «За Збручем» (Тернополь). И ответ у него напрашивается «простой до примитивизма: потому что до сих пор ей никто сильно не дал по морде». Сбила Турция несколько лет назад российский военный самолет, залетевший в ее воздушное пространство, — и все. «С учетом того, что «Рассея-матушка» удивительно напоминает какого-то люберецкого или солнцевского неадеквата, который на людной улице кричит и размахивает по сторонам ножом, связываться с монстром с мощным арсеналом ядерного оружия мировому сообществу не очень хочется, — продолжает автор. — Это вам не Саддам Хусейн, который вторгся в Кувейт — и сразу же подвергся «Буре в пустыне» с участием международной коалиции государств. И которого, в конце концов, вытащили, как крысу, из подвала сельского дома и после судилища накинули на шею петлю. Санкции? Они, конечно, действуют, но усиленное создание российской пропагандистской машиной образа крепости, отовсюду окруженной врагами, дает желаемый эффект в плане массового зомбирования собственного народа. Между тем эта российская привычка действовать на международной арене, как медведь-шатун в тайге, возникла не вчера и не с утверждением единовластия Путина. 13 августа исполнилось 98 лет начала так называемой Варшавской битвы, известной еще как «Чудо на Висле». Тогда, в августе 1920 года, Польша сумела остановить наступление Красной армии и добиться перелома в ходе советско-польской войны. Благодаря этому «освободители с востока» пришли к нам только в 1939 году. Пришли и принесли массовый террор, а также свои несравненные культурные достояния в виде одетых в ночные кружевные рубашки, как в вечерние платья, жен советских офицеров, а также привычку смолить водку «стаканами». Конечно, с поляками отношения в украинском обществе складывались не идеально — мой дед, например, частенько вспоминал так называемую пацификацию 1930 года, но все репрессии со стороны поляков все же тускнеют (или бледнеют) по сравнению с массовым и систематическим советским террором, эшелонами высланных в Сибирь, расстрелами в тюремных камерах. Так почему же Россия так нагло самоуверенна в международных делах? Ответ прост до примитивизма: ей уже давно никто сильно не давал по морде».

Отдыхающая в Закарпатье коломунист портала «Збруч» (Галичина) бьет тревогу: «После «революции достоинства» одну из местных усадеб выкупили люди оттуда, с востока, и устроили здесь детский лагерь. Каждое лето сюда приезжают детишки и набираются энергии Карпат, чтобы не высиживать дома перед компьютерами свои каникулы. И это хорошо, я не имею ничего против. Но. Почему столько русскоязычного шума? Зачем раздирать и насиловать покой этого села своими русскоязычными песнями и восклицанием «маладец, давай, выше» или что-то вроде этого? За что мне эти крики на этом языке под моим домом? Почему все остальные могут слушать свою музыку и вести свои разговоры так, чтобы не слышало все село, а русскоязычные — нет? Я не имею ничего против русского, не имею ничего против их образа существования, но почему я должна все день и до позднего вечера вместо щебетания птиц и мычания коров слушать крики на русском языке и эту полную безвкусицы музыку? О какой украинизации может идти речь, о каком взаимопонимании, о каком братстве и единстве? Я не хочу принимать этот язык таким путем, я просто не хочу его слышать здесь, почему не может сохраниться хоть какой-то маленький клочок страны без этого языка? И как назвать таких туристов, которые своим пребыванием нарушают покой всего села и принципиально игнорируют просьбы хоть немного утихомириться? Быдло, просто быдло. Иных слов мне не подобрать. Но что же поделаешь, мы же Единая Страна, быдло нужно уважать! Однако! Имеем ли мы право хоть где-то спрятаться от русского языка? Возможно, основной целью Путина был-таки не Крым и Донбасс, а миллионы переселенцев и беженцев с Востока на Западную Украину, чтобы насилие русским языком не прекращалось ни днем ни ночью? Если так, то браво, Владимир, ваш план сработал даже лучше, чем вы себе представляли».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Украинские активисты боятся вторжения войск НАТО в Закарпатье, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). И требуют немедленно расположить в области соответствующие воинские подразделения для предотвращения агрессии. На пресс-конференции сопредседатель общественного форума «Украинская альтернатива» Николай Голомша заявил: «Мы осуждаем инициативу Виктора Орбана о введении поста уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Украинская власть принципиально и на всех уровнях должна реагировать на грубые выпады со стороны венгерского правительства относительно вмешательства в дела суверенной Украины, а также принять системные меры по усилению защиты незыблемости границ». Председатель «Просвиты» Павел Мовчан добавил, что активисты подготовили обращение к президенту Украины Петру Порошенко. В нем они требуют «немедленно расположить в Закарпатье соответствующие воинские подразделения для предотвращения агрессии Венгрии против Украины, во-вторых, немедленно освободить председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля за явно коллаборационистские действия и полное отсутствие действий, направленных на защиту украинского государства». Издание в свою очередь решило напомнить активистам: Венгрия входит в состав НАТО, соответственно, без решения в Брюсселе она ничего сделать не может. А «такие истерические заявления и обращения только нагнетают и так непростую политическую ситуацию в Закарпатье».

Москва не будет сдавать своих православных позиций в бывшей колонии без боя и применит все средства для того, чтобы Украина не получила томос об автокефалии, считает Zaxid.net (Львов). А если даже и получит, то будет пытаться свести результаты его к нулю. Московский патриархат не потерял статуса крупнейшей конфессии страны. А за четыре года войны число прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине уменьшилось лишь на 6%. Зафиксировано около 80 переходов общин из Московского в Киевский патриархат, преимущественно в Тернопольской и Ровенской областях. Крестный ход православных Московского патриархата в Киеве в июле 2018 года подтвердил, что московская Церковь до сих пор способна заставить мобилизоваться десятки тысяч человек. Даже если украинская Церковь получит долгожданный томос об автокефалии, это будет означать лишь изменение названия длительной борьбы между двумя православными Церквями и новую волну эскалации из-за распределения церковной недвижимости.

«Думская» (Одесса): «Группа священников УПЦ МП безуспешно пыталась проникнуть на территорию Военной академии Одессы. По словам адептов МП, они хотели совершить праздничное богослужение в храме Святых Кирилла и Мефодия, расположенном в главном корпусе военного вуза. Естественно, никто на территорию военного объекта их не пустил — в полном соответствии с уставами Вооруженных сил Украины. Визит представителей УПЦ МП в Военную академию объясняется просто: сейчас в учебном заведении проходят базовую подготовку капелланы Вооруженных сил Украины. Представителей Московского патриархата, который поддерживает военную агрессию Российской Федерации против Украины, среди них, само собой, нет. Между тем храм Кирилла и Мефодия сразу же после восстановления в 2005 году использовался только УПЦ МП. Верующие других деноминаций туда не допускались. Ситуация не изменилась даже после начала войны, за что командование вуза неоднократно критиковали. Участники базового курса капелланов, представляющие УПЦ Киевского патриархата, предложили настоятелю храма протоиерею Сергию Дмитриеву открыть помещение и отслужить вместе с ними литургию. Тот наотрез отказался и покинул учебное заведение, чтобы вернуться с группой поддержки. Однако военные усмотрели в этом визите провокацию и не пустили священников дальше КПП. В Одесском экзархате Украинской греко-католической церкви сообщили, что их капелланы в событиях на территории Военной академии не участвовали. «Представители Киевского патриархата предложили нам принять участие в совместной литургии, но мы, опасаясь провокаций, отозвали своих людей. Вместе с тем надо констатировать, что существование храма одной конфессии в военном учебном заведении — это совершенно незаконно. На Украине церковь отделена от государства, а в Вооруженных силах служат представители разных религий и конфессий, и все они должны иметь возможность получить духовную поддержку», — заявил представитель УГКЦ».

Eparhiya.od.ua В храме святых Кирилла и Мефодия при Одесской военной академии

Зарплата выше средней, а еще премии трех видов, бесплатное обучение, дешевое питание и развозка. И это еще не весь перечень преимуществ, которые предлагают украинским работникам заводы, открытые на Украине иностранными инвесторами. Однако, отмечают «Тексти» (Львов), наши соотечественники не спешат туда устраиваться. Журналист издания решил под предлогом трудоустройства на завод поговорить с его рабочими. Вот что он пишет. «Имеешь терпение и прочную спину, устраивайся, — отводя меня в сторону, сказал Александр, мужчина лет 45. — Если нет никаких других идей, где можно заработать 10 тысяч гривен, тогда иди на завод. Но будь готов попасть в ад, потому что все, кто работает здесь на производстве, — рабы». Он рассказал, что на заводе работают в три смены. Простоять смену — не самое простое дело. Ведь отходить от конвейера можно только в туалет и на обед (на полчаса), перекуров нет, разговаривать запрещено. А еще каждую неделю приходится переходить на другую смену, поэтому немало рабочих страдает от хронической усталости и истощения. Вспоминаю свое советское детство. Мои родители тоже работали в три смены, еще и иногда брали дополнительные полставки, потому что денег всегда не хватало. Но тогда такой темп казался нормой. Неужели за годы независимости украинцы стали более капризными в работе? Скорее, нет. Выкурив со мной две сигареты подряд, Александр собирается домой. И напоследок предлагает позвонить его товарищу, который несколько месяцев назад уволился. Мол, ему уже нечего бояться и он расскажет обо всем, что накипело. Конечно же, я воспользовался случаем. И не прогадал: благодаря разговору с 43-летним Сергеем узнал об интересных нюансах работы на заводе, которых не принято разглашать. «Первое, к чему нужно быть готовым, — начал свой разговор бывший работник завода, — это к монотонной работе, из-за чего иногда сдают нервы. Второе — к стоянию в течение целой смены, такое даже здоровой спине трудно выдержать. Сидячая работа не легче». Но это не основная проблема. По словам моего собеседника, хуже стало, когда на должности руководителей производства вместо иностранцев начали назначать украинцев. С тех пор, по его словам, изменилось все: как отношение к работникам, так и нормы производства. Например, если при иностранцах за смену команда должна была изготовить 40—50 единиц продукции, то украинские руководители взяли себе за правило увеличивать норму. И этот показатель достиг 180—190 единиц продукции. Это в три раза больше работы за те же деньги. Еще постоянно ходят и требуют: «Быстрее, быстрее работайте». При этом еще и пояснительные заставляли писать тех, кто не справлялся».

Сумские пенсионеры не смогли вовремя оплатить коммуналку и погасить кредиты из-за задержки выплат, рассказывает «Панорама» (Сумы). После того как были выплачены деньги за 18-е число, перечисления резко прекратились. При этом никаких заявлений от Пенсионного фонда не поступало. Естественно, люди начали волноваться, поскольку, несмотря на задержки выплат, коммунальные платежи и кредиты нужно оплачивать вовремя. Многие, в том числе и пенсионеры, сейчас вынуждены брать кредиты, чтобы закрыть свои бытовые потребности. А в банк платежи нужно вносить вовремя. И коммуналка тоже требует своевременных платежей, тем более в контексте ужесточившихся условий получения субсидий. Почему бы Пенсионному фонду не сделать официальное заявление и не объяснить людям причину задержек? Ведь одним из главных показателей стабильности в стране является своевременность социальных выплат. Раз денег нет, значит, в стране что-то нехорошее происходит, думают люди. Такое заявление появилось лишь после того, как пенсионеры подняли шум, атакуя кассы банков и почты: «На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме». Кроме того, пенсионерам пообещали выдать справки, подтверждающие задержку выплаты пенсии. Эти документы можно будет предъявить при оформлении субсидии, дабы органы соцзащиты не могли отказать в получении льгот из-за несвоевременных коммунальных платежей.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

В следующем году холодная вода в квартирах харьковчан станет поистине «золотой», информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). «Харьковводоканал» планирует повысить тарифы на 60%. Кстати, подорожание начнется уже в этом году. Коммунальщики считают нынешние тарифы убыточными и повышение обосновывают традиционно — подорожание электроэнергии, затраты на банковские услуги и так далее. По мнению экспертов, чтобы не терроризировать население постоянным повышением тарифов, коммунальному предприятию нужно переходить от метода «расходы плюс» на новый — метод «стимулирующего тарифного регулирования». И тогда не придется все время зависеть от стоимости электроэнергии, повышения минимальной заработной платы, растущих затрат на горюче-смазочные материалы. При таком методе тариф утверждается на 3−5 лет, он достаточно высокий, но в течение этого периода повышаться уже не может. При этом все, что экономит предприятие, забирает себе на обновление инфраструктуры и развитие.

На днях 80-летие отметил Леонид Кучма, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Сегодня представляется, что именно второй президент Украины был лучшим руководителем страны. Ведь, несмотря на многочисленные скандалы и неоднозначную политику Леонида Даниловича, именно при нем зафиксирован рекордный рост ВВП — 13%. Никогда ни до, ни после украинская экономика такими темпами не росла. Самое же главное, что во время первого майдана Кучме удалось сохранить в стране мир. Сработали знаменитые принципы его политики: «многовекторность» и «большой компромисс». Заметим, что как раз «большой компромисс» поспособствовал тому, что в 2005 году на Украине не произошло глобальных потрясений. Тогда сторонники Кучмы и Януковича согласились «слить» третий тур выборов в пользу Ющенко (для чего переформировалась ЦИК). В ответ «Наша Украина» согласилась проголосовать за изменения Конституции, которые с 1 января 2006 года уменьшали полномочия будущего президента. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но, быть может, подобный компромисс во время второго Майдана не допустил бы войны. Кучма был последним после Кравчука президентом, который пытался заниматься государственной политикой всей Украины. Можно долго спорить по поводу эффективности «кучмовской многовекторности», но, как показало будущее, пока никто ничего лучшего не придумал. Боле того, большинство нынешних политиков вообще не признают никаких компромиссов. Ну, а призывы соцсетей тоже известны заранее: «обезвредить коллаборантов и сепаров», «отобрать у несознательных бабушек и дедушек на голосовании паспорта», «отстоять завоевания «революции достоинства» и прочее. Впрочем, многие будущие избиратели не обращают внимания на бесплодную риторику и ищут счастья в ближайшем зарубежье. Увы, вряд ли такая ситуация изменится в ближайшем будущем, если, конечно, министр инфраструктуры Владимир Омелян не перекроет транспортное сообщение и отток трудовых мигрантов не только на Восток, но и на Запад.