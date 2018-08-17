13 августа 2018 года президент США Дональд Трампподписал закон об оборонном бюджете на 2019 финансовый год, получивший имя сенатора Джона Маккейна. Согласно документу, США потратят $716 млрд на военные цели в течение следующего года. Во что вложит страна эти средства и насколько велик рост оборонного бюджета?

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

Возвращение к уровню 2010−2011 годов

Приход к власти Дональда Трампа заметно изменил подход к формированию военного бюджета. Если при Бараке Обаме шёл процесс сокращения средств, выделяемых на оборону (особенно, во время второго президентского срока), то теперь наметился активнейший рост — в 2019 году затраты приблизились к таковым в 2010—2011 годах (рекордные со времён Второй мировой войны). По сравнению с 2018 годом в 2019 году американские военные получат почти на 10% больше средств — из них 617 млрд являются базовой частью, 67 млрд идут на военные операции за рубежом, ещё 30 млрд выделяются для министерства энергетики США, которое занимается ядерными технологиями (в том числе и военными).

Надо отметить, что, несмотря на такой выраженный рост, оборонный бюджет США составит примерно 3,1% от ВВП, тогда как в 2010 году этот показатель достигал 4,5% (абсолютная сумма была незначительно выше, чем в 2019 году, но с тех пор заметно «поработала» инфляция, таким образом до рекордных значений пока довольно далеко). Для примера: в России военный бюджет равен примерно $46 млн, что составляет 2,8% от ВВП — несмотря на колоссальную разницу, общая финансовая нагрузка кардинально не отличается.

(сс) geralt На военные расходы

Главные акценты

Ожидаемо главными вызовами для безопасности США называются России и Китай, в несколько меньшей степени акцентируется внимание на КНДР, Иране и международном терроризме. Дополнительные средства выделены как на повышение присутствия в Европе (с целью сдерживания России), так и на развитие вооружения, предназначенного для сдерживания Китая и России. Здесь и гиперзвуковые технологии, и развитие системы противоракетной обороны (тенденция ещё с прошлого года — выделены средства на развёртывание ещё 20 противоракет системы GBI, являющейся единственной американской стратегической ПРО, кроме того, рассматриваются возможности по ускорению работ на год). Помимо этого, в полной мере профинансирована разработка новейшего стратегического бомбардировщика B-21 ($2,3 млрд), новой стратегической атомной подводной лодки класса Columbia ($3,7 млрд) и новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования ($0,3 млрд). Что касается этой работы над ядерной триадой США, то даже если в её продвижении и используется фактор России и Китая, на деле имеется проблема реального физического устаревания имеющихся подлодок класса Ohio, МБР Minuteman III и бомбардировщиков B-1b и B-52H — пришло время планового обновления этих типов вооружения.

Отдельно стоит выделить и вопрос создания нового вида войск — Космических сил. Несмотря на активные попытки президента США Дональда Трампа провести эту идею в жизнь, пока удалось создать космическое командование в рамках стратегического командования вооружённых сил США. Команда Трампа планирует создать отдельный вид войск в 2020 году, однако удастся это или нет, пока не совсем ясно. Интересно, что в России такой род войск давно существует и с 2015 года находится в составе Воздушно-космических сил (ВКС). В любом случае на космос в США обратили отдельное внимание — опять-таки во многом дискурс был связан с развитием возможностей России и Китая в том, что касается противоспутникового и гиперзвукового оружия. Выделены средства на развитие космических элементов противоракетной обороны — новых спутников раннего обнаружения пусков баллистических ракет, затребован доклад о возможных способах борьбы с гиперзвуковыми вооружениями и борьбе с ракетами на активном участке полёта.

Немалый акцент был сделан и на социальный фактор — на 2,6% было увеличено жалованье военнослужащих, что является лучшим показателем за девять лет, планируется улучшение системы льгот для семей военных. На развитие различной инфраструктуры также пойдёт больше средств ($10,5 млрд — рост 7%). Сама численность вооружённых сил вырастет на 24 100 человек, ещё на 1800 человек увеличится резерв.

(сс) Official U.S. Navy Page Моряк встречается со семьёй

Отмечен рост и в области закупок военной техники. Наиболее щедрое финансирование получила программа истребителя пятого поколения F-35 — в 2019 году будут закуплены 77 машин за $10,7 млрд (в 2018 году было приобретено 70 самолётов этого типа). Вдвое увеличены и закупки проверенного временем палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet — до 24 единиц ($2 млрд), что положительно скажется на боеготовности авиационных групп авианосцев. Военно-морские силы США получат 13 новых кораблей, из них три ракетных эсминца класса Arleigh Burke ($6 млрд) и две многоцелевые атомные подводные лодки класса Virginia ($7,4 млрд). Планируется и продолжение постройки серии новых авианосцев класса Gerald R. Ford. Закупки сухопутной техники также выросли, причём по некоторым позициям вдвое. Например, в 2019 году будет закуплено 135 модернизированных танков M1 Abrams за $2,7 млрд (против 56 в 2018 году) и 5113 бронеавтомобилей JLTV за $2 млрд (против 2777 в прошлом году).

В целом $152,9 млрд (22%) выделено на содержание военнослужащих, $283,5 млрд (41%) — на эксплуатацию имеющейся в вооружённых силах техники и инфраструктуры, $144,3 млрд (21%) — на закупки нового вооружения и $92,4 млрд (14%) — на исследования, разработку и испытания нового оружия.

Помощь иностранным государствам — Украина и Израиль в «фаворе»

В рамках американского оборонного бюджета на помощь Украине выделено $250 млн — сумма немалая, но и не очень большая, учитывая достаточно серьёзную численность украинской армии. Что касается ближайшего союзника США на Ближнем Востоке — Израиля, то на совместные работы в области ПРО выделено $380 млн — этим в немалой степени можно объяснить успех этой небольшой страны в том, что касается разработки систем противоракетной обороны.

Наказания для непослушных

Оборонный бюджет стал для американского руководства ещё одним инструментом санкционной политики. Так, согласно документу, министерству обороны США запрещено поставлять Турции истребители пятого поколения F-35A в течение 90 дней (за них уже внесена предоплата, а две машины уже построены). В этот срок должен быть представлен доклад об американо-турецкий отношениях, в том числе в свете поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400, после чего будет решено, разрешить поставки или нет.

F-35A

Удостоился своих санкций и Китай — они коснулись закупок телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei государственными структурами США — теперь это запрещено. Причиной этому стало подозрение, что эта аппаратура может использоваться Китаем в разведывательных целях.

Что касается России, то самые неприятные пункты, которые могли коснуться международных соглашений — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договора СНВ-3, в своём наиболее «ястребином» варианте приняты не были (были даже обсуждения о выходе из ДРСМД). В подписанном президентом документе пока лишь требуется подготовить доклады о том, соблюдает ли эти договоры Россия.

Реальным фактором понижения уровня американо-российских отношений могут стать ограничения по участию США в Договоре об открытом небе. Здесь Вашингтон имеет претензии к России в том, что касается полётов над Москвой, у границ Южной Осетии и Абхазии, а также над Калининградской областью (все они ограничены). С целью оказать давление на Москву в оборонном бюджете на 2019 год запрещено выделять средства на участие в работе консультативной комиссии в рамках договора. Это не позволит России завершить сертификацию нового самолета-разведчика Ту-214ОН, который создан специально для полётов в рамках Договора об открытом небе. На модернизацию американской техники средств также выделяться не будет. Более того, ещё одним пунктом стало изучение вопроса по замене формата разведывательных полётов на обмен спутниковыми снимками (к нему предлагается перейти с 2023 года). Интересно, что Москву в этом новом формате видеть не хотят.