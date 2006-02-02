Оренбургская область, 2 февраля, 2006, 11:44 — ИА Регнум. В Законодательном Собрании Оренбургской области 1 февраля депутаты обсуждали вопросы санаторно-курортного оздоровления льготных категорий граждан Оренбуржья.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания области, в 2005 году с санаториями, выигравшими федеральный конкурс, были заключены государственные контракты на закупку 11 840 льготных путевок. Однако в соответствии с поступающими заявками граждан возникла необходимость увеличить количество путевок. На неоднократные обращения Оренбургского регионального отделения Фонда социального страхования России ему были увеличены квоты до 17 657 путевок. Поэтому специалистами Оренбургского регионального отделения постоянно велась работа по поиску свободных мест в санаториях, готовых принять льготников.

По сравнению с прошлыми годами количество оренбургских льготников, получивших санаторно-курортные путевки, увеличилось в 15,6 раза. 83 процента льготников поправили здоровье в местных здравницах. Расходы на санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий составят по Оренбургскому региональному отделению Фонда социального страхования более 122 миллионов рублей.