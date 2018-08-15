Непредсказуемый односторонний подход президента США Дональда Трампа представляет собой не что иное, как отречение от глобального экономического и политического лидерства. Выход Трампа из Парижского соглашения по климату, его отказ от ядерной сделки с Ираном, американские пошлины на импорт, частые нападки на союзников и благоволение противникам быстро превратили Соединенные Штаты в ненадежного партнера в отстаивании международного порядка, пишет Барри Эйхенгрин в статье для издания Asia Times.

Флаг КНР

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Однако политика администрации Трампа «Америка прежде всего» не просто подорвала глобальное лидерство США, она создала пространство возможностей для других стран, которые стремятся изменить международную систему по своему усмотрению. Влияние Китая, в частности, скорее всего, будет усилено.

Например, предположим, что Европейский союз рассматривает США как ненадежного торгового партнера. Соответственно, у ЕС появится более сильный стимул для начала переговоров по торговому соглашению с Китаем на условиях, приемлемых для правительства председателя КНР Си Цзиньпина. Если США откажутся поддерживать существующий мировой порядок, Китай может взять на себя инициативу по реформированию правил международной торговли и инвестиций.

Си Цзиньпин

В этой связи мир может интересовать лишь один вопрос: чего хочет Китай? Какой именно международный экономический порядок хотят создать его лидеры?

Для начала Китай, скорее всего, останется сторонником экспортноориентированной модели роста. Как заявил председатель КНР на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в 2017 году, Китай привержен «росту открытой глобальной экономики». Китайское руководство, очевидно, не стремится разрушить глобальную торговую систему. Однако в остальном китайское представление о глобализации будет отличаться от глобализации, которую мы знаем.

После Второй мировой войны Китай сделал акцент на двусторонние и региональные торговые соглашения, он меньше ориентировался на многосторонние торговые переговоры. В 2002 году Китай подписал рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Впоследствии Пекин заключил дополнительные двусторонние соглашения о свободной торговле с 12 странами. Поскольку Китай продолжает предпочитать двусторонние соглашения многосторонним торговым переговорам, данный подход может привести к уменьшению роли Всемирной торговой организации (ВТО).

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Государственный совет КНР призвал к разработке торговой стратегии, основанной на развитии периферии Китая вдоль маршрутов прохождения «Одного пояса и одного пути». Это говорит о том, что китайское руководство намерено создать звездообразную сеть: в центре будет находиться Китай, окруженный странами, ориентированными на Пекин. Другие предвидят появление разветвленных торговых систем с центром в Китае, а также, возможно, с центром в Европе и США. Такой сценарий развития событий становится всё более вероятным, поскольку Китай уже начинает менять глобальную торговую систему.

Затем правительство может разработать другие институциональные механизмы, ориентированные на Китай, в дополнение к своей торговой стратегии. Этот процесс уже начался. Китайские власти создали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в качестве региональной альтернативы Всемирному банку. Народный банк Китая выделил $500 млрд в рамках соглашений о свопах с более чем 30 центральными банками, что, в свою очередь, бросает вызов роли Международного валютного фонда (МВФ).

Junjiewu99 Китайские юани

Вот еще одна иллюстрация рычагов влияния КНР. В 2016 году Государственный банк развития Китая и Промышленный и коммерческий банк Китая предоставили Пакистану чрезвычайную помощь в размере $900 млн, что позволило Пакистану избежать или, по крайней мере, отсрочить его обращение в МВФ.

В рамках китайской международной системы меньше внимания будет уделяться защите прав на интеллектуальную собственность. Хотя некоторые могут предположить, что отношение китайского правительства к интеллектуальной собственности изменится, поскольку Китай становится разработчиком новых технологий. Однако в рамках государственной социалистической системы святость частной собственности чтят меньше, чем на Западе. Следовательно, защита интеллектуальной собственности, вероятно, будет слабее, чем в рамках международной системы под руководством США.

Правительство Китая стремится сформировать свою экономику за счет субсидий и директив, направляемых государственным предприятиям. Его стратегия «Made in China 2025» направлена на развитие высокотехнологичных секторов экономики. В рамках ВТО действуют правила, ограничивающие государственные субсидии. Следовательно, китайская торговая система приведет как минимум к ослаблению правил ВТО, ограничивающих субсидии.

Michael Mandiberg Made in China

Китайский международный режим также будет менее открытым для притока прямых иностранных инвестиций. Правительство КНР, по-видимому, выступает за систему, которая разрешает другим странам использовать такую политику.

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Наконец, Китай продолжает осуществлять жесткий контроль над своей финансовой системой, он также установил ограничения на приток и отток капитала. Результатом станут дополнительные барьеры для финансовых институтов США, стремящихся вести бизнес на международном уровне. В новом мире американские транснациональные корпорации, стремящиеся работать за границей, столкнутся с новыми препятствиями.

Если говорить в целом, то мировая торговая система под руководством КНР останется открытой для торговли, однако интеллектуальная собственность США станет менее защищенной. Данная торговая система станет менее восприимчива к иностранным инвестициям, американские экспортеры и транснациональные корпорации, стремящиеся к равноправному партнерству, могут столкнуться с ограничениями. Это противоречит тому, о чём говорит и чего хочет администрация Трампа. Однако именно такой может стать международная торговая система благодаря политике администрации Трампа.