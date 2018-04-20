Марийский народ называют последними язычниками Европы. Их религия основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Юго-восток Свердловской области насыщен разными народами и верованиями. Одним из таких народов, проживающих там, являются марийцы

Сергей Потеряев ИА REGNUM Уральских мари также называют восточными марийцами, все они являются потомками переселенцев луговых мари

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мари, проживающих в Свердловской области, принято называть уральскими марийцами

Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI в связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства. Часть так называемых восточных марийцев осела на юго-западе Свердловской области.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Многие обряды уральских марийцев остались неизменны

Сергей Потеряев ИА REGNUM Стоит отметить, что из-за постоянного контакта с русским, татарским и башкирским населением язык уральских мари претерпел изменения

Сергей Потеряев ИА REGNUM Священная берёза в одной из рощ около деревни Сарсы

Сергей Потеряев ИА REGNUM Жители окрестных деревень, так же как и их единоверцы из республики Марий Эл, не изменяют традиционной религии

Ош Кугу Юмо (верховный марийский бог) — покровитель скота, поэтому уральские мари приносили в жертву жеребца белой масти. Сейчас подобная жертва не приносится. Ее заменяет домашние животные — баран или бычок, водоплавающая птица — утки, гуси.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Житель деревни Сарсы рядом с бараном, которого принесут в жертву во время моления

Сергей Потеряев ИА REGNUM Марийцы слушают слова карта, марийского священника, перед ритуальным жертвоприношением

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мужчины держат барана, чтобы собрать всю кровь, которая позже будет использована в приготовлении еды

Сергей Потеряев ИА REGNUM В марийской общине может быть сразу несколько картов, которые вместе принимают участие в обрядах

Сергей Потеряев ИА REGNUM Участники моления ждут приготовления ритуальной пищи

Сергей Потеряев ИА REGNUM Все действие происходит в священной роще, в которой нельзя мусорить, сквернословить и в принципе загрязнять место

Сергей Потеряев ИА REGNUM Бабушка из близлежащей деревни пробует еду, приготовленную из жертвенного барана

Сергей Потеряев ИА REGNUM Каждый участник за общими разговорами старается попробовать всё то, что удалось приготовить

В начале июня в священной роще возле деревни Сарсы состоялось моление, в котором приняли участие как местные жители, так и приглашенные марийцы из других населенных пунктов.

Сергей Потеряев ИА REGNUM После обряда все участники приступают к уборке рощи, чтобы после себя ничего не оставить

Сергей Потеряев ИА REGNUM В священной роще нельзя даже рубить деревья. Дрова приносят с собой

Сергей Потеряев ИА REGNUM Воду так же, как и дрова, привозят с собой. Из нее и готовят, и пьют