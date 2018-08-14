Благодаря процессу частичного выхода США с Ближнего Востока, начатому еще бывшим главой Белого дома Бараком Обамой и продолженному нынешним президентом страны Дональдом Трампом, Россия смогла успешно восстановить свои давно потерянные позиции в регионе. И хотя Вашингтон еще может вернуть себе первенство здесь, вероятность такого развития событий при Трампе мала, пишет Чак Фрелик в статье для американского издания The National Interest.

Василий Верещагин. Русский лагерь в Туркестане. 1860-е

Автор отмечает, что усиление влияния России заметно по всему региону, от Марокко до Ирана. Такое удивительное развитие событий, оказавшееся возможным благодаря стратегии президента страны Владимира Путина, который вознамерился вернуть России статус великой державы, стало результатом умелой дипломатии в сочетании с готовностью продавать оружие и ядерные реакторы всем, кто бы ни обратился к Москве с этой просьбой.

Так, пока внимание международного сообщества было приковано к иранской ядерной программе, Москва сыграла ключевую роль в развитии двух других опасных тенденций в регионе: масштабной гонке неядерных вооружений, в рамках которой одни лишь страны Персидского залива купили с 2000 по 2014 год оружия на $1,3 трлн, и решительном стремлении государств в регионе обзавестись ядерными энергетическими реакторами. Последние хотя и отражают оправданную необходимость в энергии, имеют неприятную особенность использоваться для создания ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомный проект

Союзники США в регионе больше не хотят полагаться в обеспечении своих стратегических целей и безопасности на Вашингтон. Хотя они повсеместно приветствуют более жёсткий подход Трампа, шрамы слабой политики Белого дома при Обаме еще не зажили. Помимо этого, из-за уникального характера Трампа многие сомневаются в надежности обещаний Вашингтона. Союзники же США хотят гарантий.

Например, ввиду недовольства властей Египта недостаточной поддержкой США режима бывшего президента Хосни Мубарака и последующим введением санкций на поставки оружия в отношениях Каира и Москвы произошло значительное потепление: в 2017 году было заключено соглашение о возведении четырех ядерных реакторов в стране, восстановлены военные связи, в том числе были достигнуты договоренности о продаже современных истребителей, ударных вертолетов и зенитно-ракетных комплексов С-300, прошли совместные военные учения.

С того момента, как в начале 1970-х годов с Ближнего Востока был выдавлен Советский Союз, Египет занимал центральное место в политике США в регионе. Страна играла важную роль в подходе Вашингтона, зиждившегося на трех столпах: создание умеренного проамериканского лагеря арабских государств, в котором центральное место занимали Египет и Саудовская Аравия; противостояние государствам-изгоям, таким как Ирак, Иран и Ливия, при поддержке умеренных стран; а также продвижение мирного разрешения палестино-израильского конфликта — опять же при поддержке умеренных сил. Именно поэтому сближение Каира и Москвы представляет собой серьезный удар по позициям США.

На протяжении многих лет неписаное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом заключалось в том, что США получали гарантированные поставки нефти в обмен на безопасность королевства. В 1991 году США даже пошли на вооруженный конфликт для защиты Саудовской Аравии. Сегодня же королевство не столь решительно полагается на США: в 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд стал первым лидером своей страны, совершившим визит в Россию, в ходе которого были подписаны соглашения на поставку комплексов С-400 и противотанкового оружия.

Kremlin.ru Владимир Путин и король Саудовской Аравии

Кроме этого, было положено начало сотрудничеству в области ядерной энергетики: Россия надеется построить два из запланированных шестнадцати ядерных реакторов Саудовской Аравии. Москва и Эр-Рияд — на долю которых приходится около 20% всех объемов добычи нефти — также пошли на скоординированную политику повышения глобальной цены на это топливо.

Затем с помощью минимального военного вмешательства России в Сирии, в котором участвовало лишь две «истребительные эскадрильи», удалось добиться замечательного успеха — спасти режим президента республики Башара Асада почти «без каких-либо потерь». Основное же бремя ведения боевых действий легло на плечи Ирана и шиитской группировки «Хезболла». Иными словами, прогноз Обамы о том, что Сирия станет для России Вьетнамом, оказался необоснованным.

Россия заполучила место ключевого игрока в Сирии, гарантировав себе долгосрочное присутствие в республике и добившись права размещать на ее территории базы ВВС и ВМС в течение срока девяти лет. С них Москва сможет осуществлять дальнейшее проецирование своей мощи на весь регион. Сирия, сама по себе значащая мало для США, стала ключевой точкой наиболее важных региональных процессов, в том числе конфронтации шиитов и суннитов, войны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иранского экспансионизма и местом возможного конфликта между Израилем и Палестиной.

Mil.ru Ночной вылет с российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий подтолкнул Иран ближе к своему давнему союзнику России, на которую Тегеран полагается в деле обхода режима санкций США и предотвращения любой возможности военной агрессии против страны. Россия уже поставила в исламскую республику комплексы С-300, сейчас же обсуждается возможность продажи Тегерану истребителей, танков и артиллерии, которые могут быть поставлены после окончания действия введенного Советом Безопасности ООН запрета.

Кроме того, Турция, на протяжении десятилетий выступавшая в качестве решительного противника России, начала сближаться с Москвой и, по всей видимости, не откажется от приобретения комплексов С-400, несмотря на яростные протесты своих союзников по блоку НАТО. Интерес в покупке этих комплексов выразили Марокко, Бахрейн и Катар. Кремль также подписал масштабную сделку на поставки оружия с ОАЭ, рассматривается возможность размещение сил ВМФ и ВВС РФ в Ливии. С Тунисом подписан договор о сотрудничестве в ядерной области.

Россия также предложила Ливану свои системы вооружений, а также высказала заинтересованность в создании своих баз в государстве. В Сирии Москва открытым образом взаимодействовала с «Хезболлой», которая уже использует российское оружие, поставленное, по всей видимости, косвенным образом через Сирию или Иран «без ведома России».

Более того, России удалось успешно развить все более тесные отношения с Израилем. Из-за выхода США из Сирии и разрыва ядерной сделки с Тегераном Москва превратилась для Тель-Авива в ключевого игрока. Вероятность конфликта Израиля с Ираном и «Хезболлой» в Сирии или только с Ираном из-за его ядерной программы в значительной мере зависит от роли России. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху только за последние два года посетил Москву десять раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Мир дипломатии, как и природа, не терпит пустоты, поэтому Россия и поспешила занять пустоту, оставленную США. Восстановить первенство США в регионе возможно, союзники Вашингтона будут его приветствовать, однако для это необходимо внести три важные изменения в политику США.

Во-первых, США должны определиться со своей стратегией в Сирии. Россия доказала, что можно играть более эффективную роль и не рисковать масштабным вмешательством. Во-вторых, необходимо принять всестороннюю политику в отношении Ирана, а не продолжать нынешний подход. Наконец, Белый дом должен сохранять более тесный альянс с Израилем. Его необходимо также дополнить либо стремлением к достижению прорыва с Палестиной, либо такой стратегией, которая бы не обостряла ситуацию дальше.

К сожалению, вероятность такого развития событий при Трампе крайне мала. Россия вернулась на Ближний Восток, и, скорее всего, она там останется.