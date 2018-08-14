Ну почти так. Конгрессмен (член палаты представителей нижней палаты конгресса) Томас Гаррет:

Флаг американских конфедератов

«Пару месяцев назад я присутствовал на закрытом брифинге по ситуации в Шарлоттсвилле и среди прочего спросил, связано ли вмешательство России с «раздуванием пожара», происходившего в Шарлоттсвилле. Мне ответили что «да».

В другом варианте Гаррет спросил: «Имело ли место вмешательство России?» Ему ответили: «Да, имело».

То есть теперь нас обвиняют даже в расовых по сути своей беспорядках.

У кого спросил Гаррет — не уточняется, фамилии не называет, ему «ответили». Кто-то. «Да, имело».

Вспомним же, соотечественники, что произошло год назад, а именно 11 и 12 августа в Шарлоттсвилл-Сити. Городок невелик, 40,5 тысячи жителей, расположен в штате Вирджиния, в 185 километрах от столицы США, города Вашингтона.

Демонстрация националистов в Шарлоттсвилл-Сити. Август 2017

Городской совет Шарлоттсвилла проголосовал за то, чтобы убрать конную статую генерала Роберта Эдварда Ли из парка в центре города ещё в 2016-м, но торопиться убирать не стали.

Тут нужно объяснить читателю, что трагический военачальник, вождь конфедератов генерал Ли, хотя и потерпел поражение в Гражданской войне Севера с Югом, остаётся символом храброго солдата и крупнейшего американского полководца.

Свыше 150 лет минули, и от всей Гражданской войны остались в Истории символическими фигурами два противоборствующих героя — генерал Ли со стороны южан и президент Линкольн со стороны северян.

150 лет минули, но именно знамя конфедератов (красное полотнище, прорезанное по диагонали двумя синими полосами, на которых, по-моему, тринадцать белых звёзд) стало символом непокорённой Америки.

На беду для его посмертной славы генерал Ли был не только гениальным полководцем, пожалуй, лучшим американским полководцем (другой знаменитый генерал, впоследствии ставший президентом, генерал Джордж Вашингтон, так и не выиграл ни одной битвы, к примеру), но и убеждённым рабовладельцем. Джордж Вашингтон, впрочем, тоже был рабовладельцем, но на столетие раньше.

Причём генерал Ли был достаточно жёстким рабовладельцем и, как утверждают противники конфедератов, применял к своим чернокожим рабам телесные наказания, которые «Движение за гражданские права чернокожих» даже называет пытками.

Гражданская война в США. Битва за Геттисберг. 1863

Мы в прогрессивной стране СССР были приучены к ненависти к рабовладельцам, и в нашем сознании, как в благодатном таком бульоне, плавали благостными ангелами Поль Робсон или Анжела Дэвис, а потом Мартин Лютер Кинг, у которого была «dream» .

Чёрные ангелы по мере увеличения количества прав и свобод, которые они себе разумно отвоевали, впрочем, стали (так всегда бывает с бывшими угнетёнными) покушаться и на историю.

Мы тут у себя в России лицезрели после 1991 года убранные с глаз долой статуи и бюсты Дзержинского или Сталина, но в Америке под давлением «Движения за гражданские права чернокожих» тоже давно уже поснимали с постаментов генерала Ли. Статуи в Ричмонде и Новом Орлеане и в других крупных городах убрали, стараясь делать это ночью.

Наконец руки дошли и до вполне захолустного Шарлоттсвилла.

Но тут проснулись американские правые.

И съехались 11 и 12 августа прошлого года защитить самого популярного генерала в американской истории.

Съехалось не так уж много людей. Где-то человек пятьсот, согласно данным полиции. И решили пройти маршем. И так это и назвали: «Марш объединённых правых».

На пятьсот человек у них там были представлены два десятка организаций, они раздроблены, точь-в-точь как у нас в России.

Перечислю несколько:

белые националисты;

неоконфедераты;

альтернативные правые;

ополченцы;

супремасисты (в том числе куклуксклановцы);

«Лига Юга»;

«Авангард Америки»;

Традиционалистская рабочая партия;

«Антикоммунистическая Акция»

и другие.

«Жизни белых важнее!» — скандировали собравшиеся, намекая, очевидно, на участившиеся случаи, когда полицейские расстреливали чернокожих на улицах. И скандировали имя генерала Ли: «Роберт Эдвард Ли!» Генерал, кстати, умер давным-давно, в 1870-м.

Защитникам памятника противостояли около одной тысячи их противников.

Эти выкрикивали: «Трампу — нет, ку-клукс-клану — нет, нет фашистским США!»

Президент Трамп призвал всех успокоиться и стать единым целым.

На что Дэвид Дюк, бывший лидер ку-клукс-клана, обратился к Трампу с такими словами: :

«Я бы рекомендовал вам посмотреть в зеркало и вспомнить, что именно белые сделали вас президентом».

12 августа защитники памятника провели факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Ли. Начались беспорядки, пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции правых в шествующих (на хорошей скорости) врезался автомобиль. Погибла 32-летняя женщина, 19 человек были ранены.

Водитель Джеймс Алекс Филдс, 20 лет отроду, оказался членом организации «Авангард Америки».

Ещё там грохнулся над лесом полицейский вертолёт, оба пилота, лейтенанты, погибли.

И вот через год обвиняют Россию, утверждают, что имело место вмешательство России в Шарлоттсвилле.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

Процитирую я ещё конгрессмена Гаррета:

«Больше всего, как члена Комитета национальной безопасности, меня мучает, что американцев натравливают на американцев. Мы все американские братья и сёстры, независимо от религии и рас, и нам необходимо сосредоточиться именно на этом».

Ни один русский в Шарлоттсвилле не был год назад задержан. Джеймс Алекс Филдс и Дэвид Дюк — американцы, как и все полторы тысячи участников беспорядков. Американские братья и сёстры сами себя друг на друга натравливали с помощью духа генерала Ли.

Однако, послушав лунатика конгрессмена, начинаю думать, что у нас великие спецслужбы и мы молиться на них должны. Аж до самого американского мухосранска Шарлоттсвилла наши длинные руки достают.

Правда, доказательств никаких, какой-то безымянный, возможно, внутренний голос конгрессмена Гаррета на брифинге уронил: «Да, имело». Что звучит, как «одна баба сказала». Ну один мужик сказал…