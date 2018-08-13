Громкое заявление президента Украины об испытаниях нового украинского танка, сделанное им 13 августа в своем Фейсбуке, можно было бы вообще игнорировать. Мало ли громких заявлений доносится из параллельной реальности, в которую погрузилась целая страна?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Однако игнорировать мы не будем. Попробуем разобрать, проанализировать и поискать самое интересное между строк и за кадром рекламного видеоролика.

Итак, что мы имеем? Видеоролик с испытаний украинского танка Т-72АМТ и ряд сообщений о его «новых» боевых возможностях, вооружении и различном оборудовании.

Начнем с названия. Оно говорящее, ибо мало-мальски сведущий человек сразу поймет, что «новый» украинский танк — модернизация старого доброго советского основного боевого танка Т-72, принятого на вооружение в 1973 году. Для Украины это несколько обидно, потому что Т-72 — это упрощенная вариация Т-64, созданного конструкторским бюро Харьковского завода. Напомню, Т-64 для своего времени был настолько революционной машиной, переполненной техническими новинками, что в СССР приняли решение разработать на его базе «танк войны», надежный, выносливый и максимально простой в полевом обслуживании.

Ну да ладно. В конце концов, Т-72 до сих пор воюет по всему миру, и все, кто имеет возможность его модернизировать, занимаются этим благодарным делом. Ведь не секрет, что нынешний рекордсмен по продажам на мировом танковом рынке, российский Т-90, тоже является глубокой модернизацией Т-72.

Mil.ru T-90A

Поэтому нам надо разобрать, в чем заключается украинская версия такой модернизации.

Двигатель украинцы не тронули. Оставили старый советский дизель В-84−1 мощностью 840 л. с. Не будем гадать о причинах такого выбора. Предположим, что исходили из принципа «лучшее — враг хорошего».

Схема бронирования танка, судя по видеоролику, осталась такой же первозданной, как и двигатель. В украинских СМИ сообщалось, что защщищенность машины будет усилена за счет новой динамической защиты, но об этом ничего конкретного не рассказали.

Решетчатые экраны вокруг башни и в задней части бортовой проекции корпуса танка явно навеяны техническими решениями сирийских танкоремонтных бригад и высокотехнологичностью не поражают.

Об электронной начинке танка более-менее подробно рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, поэтому оттолкнемся от его данных.

Две радиостанции от турецкой компании Aselsan должны обеспечить надежную связь не только с соседними танками и командованием, но и с поддерживающей пехотой.

Навигационная система СН-3003 «Базальт». Производства украинской компании ГП «Оризон-Навигация». Ранее сообщалось, что данный прибор способен работать с навигационными системами GPS, GLONASS и EGNOS. Широкого распространения пока не получил, для его объективной оценки данных почти нет.

Ночной прицел 1К13, гордо упомянутый среди достоинств новой боевой машины — старый советский прицел 80-х годов ХХ века.

Загадочная фраза о том, что новый вид танка «предусматривает установление на танк приборов ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения», сперва заставила затрепетать, но потом вызвала усмешку. Дело в том, что оптические преобразователи третьего поколения производятся на сегодняшний день только в США и в России, но пока не на таком техническом уровне, чтобы можно было использовать их в бронетехнике. Так что предположим, что речь идет о том, чего хотелось бы в идеале, но нет в реальности.

И наконец главное, из-за чего произошел весь информационный сыр-бор. Украинский Т-72АМТ получил пушку, из которой можно вести огонь управляемой ракетой «Комбат» с тандемной боевой частью на расстояние до пяти тыс. метров.

И снова вспомним СССР. Такие огневые возможности были характерны для многих советских танков, даже для Т-64, не говоря о более поздних машинах типа Т-80.

Может быть, уникальна ракета «Комбат»? Тоже нет. Наводится она по лазерному лучу, а это в современных условиях эффективно только в случае войны с государством, застрявшим на техническом уровне ХХ века. Системы противодействия лазерному наведению противотанковых ракет давно производятся и применяются как в России, так и в некоторых странах НАТО.

Так что же можно сказать в итоге обследования украинской новинки?

Украинский танк Т-72АМТ является великолепной иллюстрацией состояния предприятий военно-промышленного комплекса, доставшихся Украине в наследство от Советского Союза.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

Большинство из них безвозвратно погибло или в полном составе переместилось в другие страны. Создать новый танковый двигатель Украина не может, а скорее всего, уже не может выпускать даже и старые дизели. Поэтому «новый» танк получил «старое» сердце. Не исключено, что это было сделано в расчете на «резерв» двигателей, которые можно будет снять с 235 танков Т-72, которые в 2016 году числились на Украине неисправными.

Бронекорпуса и танковые башни приходится использовать тоже старые. Значит, и эту часть советского технологического наследия Украина успешно потеряла на пути «в Европу».

Читайте также: Киев до сих пор не понял, насколько опасна «дружба англосакса»

Использование турецких радиостанций можно даже не комментировать. Ничего плохого о них говорить не будем, но значит, и танковых радиостанций на Украине уже тоже не делают.

Относительно неплохо, по всей видимости, чувствует себя разработчик управляемых противотанковых ракет КБ «Луч». Пожалуй, их элемент в новом украинском танке является единственным, достойным хоть какого-то внимания.

Вот такой набор «научно-технических прорывов» громко представил в своем Фейсбуке президент Украины… Как знать, может, для параллельной реальности он и в самом деле смотрится эффектно?