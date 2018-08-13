Углич без туристов
13 августа 2018
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Ежегодно в августе город Углич принимает несколько сотен фотографов на фестиваль «Фотопарад в Угличе». Кроме того, несколько раз в день в городе высаживаются туристы, путешествующие по Золотому кольцу России.
Дарья Драй ИА REGNUM
Цветной колорит
Корреспондент ИА REGNUM Дарья Драй сошла с туристических троп и исследовала досуг и жизнь самих угличан:
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид Углича
Дарья Драй ИА REGNUM
Вид Углича
Дарья Драй ИА REGNUM
Баянист играет на набережной реки Волги в Угличе
Дарья Драй ИА REGNUM
Женщина в национальном костюме поет песни для туристов
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа льняной продукции в Угличе
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа картин
Дарья Драй ИА REGNUM
Будни Углича
Дарья Драй ИА REGNUM
Отдых в Угличе
Дарья Драй ИА REGNUM
Сторожевой пес
Дарья Драй ИА REGNUM
Отдых
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа мей-кунов
Дарья Драй ИА REGNUM
Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое кольцо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа вещей из льна в Угличе
Дарья Драй ИА REGNUM
Теплоходы на Волге
Дарья Драй ИА REGNUM
Гидроциклисты на Волге
Дарья Драй ИА REGNUM
Гидроциклист на Волге
Дарья Драй ИА REGNUM
Кафедральный собор в Угличе
Дарья Драй ИА REGNUM
Резная рама
Дарья Драй ИА REGNUM
Фонари
Дарья Драй ИА REGNUM
Окна с резными окнами
Дарья Драй ИА REGNUM
Местный колорит
Дарья Драй ИА REGNUM
Письмо из Углича «Вид Углича»
Дарья Драй ИА REGNUM
Велопрогулка
Дарья Драй ИА REGNUM
Встреча на Волге
Дарья Драй ИА REGNUM
Отдых угличан
Дарья Драй ИА REGNUM
Закат на Волге