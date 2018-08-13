Ежегодно в августе город Углич принимает несколько сотен фотографов на фестиваль «Фотопарад в Угличе». Кроме того, несколько раз в день в городе высаживаются туристы, путешествующие по Золотому кольцу России.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветной колорит

Корреспондент ИА REGNUM Дарья Драй сошла с туристических троп и исследовала досуг и жизнь самих угличан:

Дарья Драй ИА REGNUM Вид Углича

Дарья Драй ИА REGNUM Вид Углича

Дарья Драй ИА REGNUM Баянист играет на набережной реки Волги в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в национальном костюме поет песни для туристов

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа льняной продукции в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа картин

Дарья Драй ИА REGNUM Будни Углича

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Сторожевой пес

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа мей-кунов

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое кольцо»

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа вещей из льна в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Теплоходы на Волге

Дарья Драй ИА REGNUM Гидроциклисты на Волге

Дарья Драй ИА REGNUM Гидроциклист на Волге

Дарья Драй ИА REGNUM Кафедральный собор в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Резная рама

Дарья Драй ИА REGNUM Фонари

Дарья Драй ИА REGNUM Окна с резными окнами

Дарья Драй ИА REGNUM Местный колорит

Дарья Драй ИА REGNUM Письмо из Углича «Вид Углича»

Дарья Драй ИА REGNUM Велопрогулка

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча на Волге

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых угличан