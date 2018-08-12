Буду я везде и всюду,

Okras Лайма Вайкуле

А в Москве проездом буду.

Плавать мне во всех морях,

Заседать во всех журях…

Михаил Ножкин

из «Дело было вечером, делать было нечего»

Вслед за Лией Ахеджаковой, Вахтангом Кикабидзе и Андреем Макаревичем, еще и Лайма Вайкуле в стиле, свойственном мало что понимающим в политике, но ушибленным ненавистью к Родине «творческим» «элитам», с болезненной неприязнью высказалась об СССР. И заодно, просто походя, оскорбила сограждан по Союзу и России из Крыма.

Оставим сию «загогулину» на совести этой не лишенной смазливости в молодости певички. Без Советского Союза в периферийной Латвии, расположенной, по старику Хоттабычу, «на самом краю земного диска», с численностью населения в ЮАО Москвы, никто бы в жизни ее не узнал. Тем более не одарил бы карьерой, которую она сделала, начав свой «путь в искусстве» с ресторанного пения под грохот стаканов и бурные восторги набравшихся отнюдь не в Юрмале, а в Москве. Что автор этих строк в застольной компании сослуживцев лично наблюдал весной 1988 года на Площади Дорогомиловской заставы неподалеку от Киевского вокзала. Отмечу, что, дождавшись паузы в расшаркиваниях на пьяные аплодисменты и комплименты, Лайма тогда проникновенно поблагодарила великий Союз, что расширил ее географию «от Москвы до самых до окраин». Она тот промелькнувший эпизод, конечно же, вычеркнула из своей памяти и вспоминать не хочет.

Можно только посочувствовать уважаемому Григорию Иоффе, председателю Общественной палаты Республики Крым: его увещевания для «творческих» «элит» — как глас вопиющего в пустыне. Это для него, для нас, коих в нашей стране — почти стопроцентное большинство, «недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек». Для этих, подобных Вайкуле, «качество души творческого человека» измеряется как раз «в сребрениках». Они же — «европейцы», а у европейцев именно так и принято с незапамятных времен. Как говорится, «неистребимый венецианский дух тамплиерства».

Эмиль Бернар. Сцена в кабаре (Рыжая Джулия). 1887

Поразительное сочетание лизоблюдческого низкопоклонства перед Западом с русофобским цинизмом тем более ярко выражено, чем больших «высот» конкретный медийный персонаж даже не достиг, а сам о себе считает, что будто бы достиг.

Тут, в общем-то, и сюжета особого нет, если бы не одно но. Определенная, причем значительная часть «творческих» (не хочу обидеть остальных, но это явный «дефект профессии») на этих позициях стояла всегда. Потому они и ненавидят советскую эпоху, что в нее их, как и других «креативных», заставляли работать на народ, ограничивая, пусть и не очень сильно, всякими там зарплатными «максимумами» и сложностями с выездами за рубеж. «Творческая» Дунька, виноват, Лайма, Вахтанг, Андрюша и их присные всегда рвались в Европы, и чтоб непременно с деньгами.

Ах, деньги народные? Так «всё вокруг народное, всё вокруг мое!». И разве «творческим» себе в чем-нибудь отказывать — посмотрите на Мару Багдасарян — копия подобного отношения к жизни. Это вот «быдло», то есть, извините, народ пусть себе отказывает. Пашет с девяти до шести, с понедельника до пятницы и с января до декабря, вопросов не задает, лишку себе не рвет, но кумиров «творческих» — боготворит, а значит, за счет своего небогатого кармана их содержит.

Америки здесь автор не открывает, когда он еще пешком под стол ходил, об этом уже написал Михаил Ножкин, пройдите по ссылке — не пожалеете. Но пуще всего в советскую эпоху «творческие» ненавидели соцреализм. То есть искусство, не оглушающее и оболванивающее, не тупо развлекающее, «чтобы побалдеть», а воспитывающее, побуждающее думать и оглядываться вокруг, пытаясь понять, что происходит в реальной жизни, а не в собственном кармане или «творческой» судьбе.

И не с Вайкуле это началось, а гораздо раньше. Еще Владимир Маяковский предупреждал «подернувшуюся тиной советскую мешанину», что «вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина».

Дальше, в послевоенные годы, — больше. Сколько грязи вылито за постсоветский период на И.В. Сталина, сколько «мусора», выражаясь его прижизненными словами, «нанесено на его могилу», — два столетия историки считать будут и не сосчитают. И не потому ли этот «мусор» так без устали несут, что к «творческим» (которые и несут) у него было вполне определенное отношение? Как, кстати, и к коррупционерам, хапугам, рвачам, любителям воспользоваться эксклюзивом собственного служебного положения и т.д.

Александр Дейнека. На открытии колхозной электростанции. 1952

Из информационного сообщения партийной разведки «для тов. Иванова», то есть для Сталина.

«В ходе тайной войны ЦРУ США против СССР разработан план использования литературы, художественных и музыкальных произведений для подрыва советского социалистического строя и реставрации капитализма в СССР. Разработаны основные приемы: 1) Изображать строителей коммунизма в жалкой, карикатурной форме. Высмеивать положительного героя, пропагандировать низкопоклонство перед иностранщиной, всячески восхвалять космополитизм; 2) В репертуарах театров вытеснять советские пьесы зарубежными, пропагандирующими буржуазную мораль и капиталистический образ жизни; 3) В музыке и произведениях художников пропагандировать формалистические направления и абстрактную живопись».

Поменяйте слова «советский и коммунистический» на «русский», а «буржуазный и капиталистический» — на «западный» — и получите зеркальное отображение современности.

Каков ответ Сталина? Он здесь — в стенограмме его встречи с творческой интеллигенцией.

«— Фадеев (председатель Союза писателей СССР): Товарищ Сталин, мы пришли к вам за советом. Многие считают, что наша литература и искусство как бы зашли в тупик. Мы не знаем, по какому пути их дальше развивать. Сегодня приходишь в один кинотеатр — стреляют, приходишь в другой — стреляют: повсюду идут кинофильмы, в которых герои без конца борются с врагами, где рекой льется человеческая кровь. Везде показывают одни недостатки и трудности. Народ устал от борьбы и крови. …Назрела необходимость рассказать о счастливой и безоблачной нашей будущей жизни.

— Сталин: …Когда-то Петр I прорубил окно в Европу. Но после 1917 года империалисты основательно заколотили его и долгое время, боясь распространения социализма на их страны, перед Великой Отечественной войной представляли нас миру посредством своих радио, кино, газет и журналов как каких-то северных варваров — убийц с окровавленным ножом в зубах. …Наших же людей изображали одетыми в лапти, в рубахах, подпоясанных веревкой, и распивающими водку из самовара. И вдруг отсталая «лапотная» Россия, эти пещерные люди-недочеловеки, как нас изображала мировая буржуазия, разбили наголову две могущественные силы в мире — фашистскую Германию и империалистическую Японию, перед которыми в страхе трепетал весь мир.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Сегодня мир хочет знать, что же это за люди, совершившие такой великий подвиг, спасший человечество. А спасли человечество простые советские люди, которые без шума и треска, в труднейших условиях, осуществили индустриализацию, провели коллективизацию, коренным образом укрепили обороноспособность страны, и ценою своих жизней, во главе с коммунистами, разгромили врага.

…Художественный образ в кино великого летчика нашего времени Валерия Чкалова способствовал воспитанию десятков тысяч бесстрашных советских соколов — летчиков, покрывших себя в годы Великой Отечественной войны неувядаемой славой, а славный герой кинокартины «Парень из нашего города» полковник-танкист Сергей Луконин — сотни тысяч героев-танкистов…

— Вопрос: Какие недостатки имеются в работе современных советских писателей, драматургов и кинорежиссеров?

— Сталин: К сожалению, весьма существенные. В последнее время во многих литературных произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок.

Всё чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди — строители коммунизма — изображаются в жалкой карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества.

В репертуарах театров советские пьесы вытесняются порочными пьесами зарубежных буржуазных авторов. В кинофильмах появилось мелкотемье, искажение героической истории русского народа.

— Вопрос: Насколько опасны в идеологическом отношении авангардистское направление в музыке и абстракционизм в произведениях художников и скульпторов?

— Сталин: …Сколько людей приходили во время войны вдохновиться на подвиги к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади! А на что может вдохновить груда ржавого железа, выдаваемая «новаторами» от скульптуры за произведение искусства? На что могут вдохновить абстрактные картины художников?

Radagast Мать

Именно в этом причина того, что современные американские финансовые магнаты, пропагандируя модернизм, платят за такого рода «произведения» баснословные гонорары, которые и не снились великим мастерам реалистического искусства.

Есть классовая подоплека и у так называемой западной популярной музыки, так называемого формалистического направления. Такого рода, с позволения сказать, музыка создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки. Такого рода ритмы создаются при участи психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой, человек уже ни о каких светлых идеях думать не может, превращается в скота…

В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним офицером английской разведки, которая была озаглавлена: «Как использовать формалистическую музыку для разложения войск противника».

— Вопрос: В чем конкретно заключается подрывная деятельность иностранных разведок в области литературы и искусства?

— Сталин: Говоря о дальнейшем развитии советской литературы и искусства, нельзя не учитывать, что они развиваются в условиях невиданного еще в истории размаха тайной войны, которую сегодня мировые империалистические круги развернули против нашей страны, в том числе в области литературы и искусства. Перед иностранной агентурой в нашей стране поставлена задача проникать в советские органы, ведающие делами культуры, захватывать в свои руки редакции газет и журналов, оказывать решающее воздействие на репертуарную политику театра и кино, на издание художественной литературы.

Всячески препятствовать выходу в свет революционных произведений, воспитывающих патриотизм и поднимающих советский народ на коммунистическое строительство, поддерживать и продвигать в свет произведения, в которых проповедуется неверие в победу коммунистического строительства, пропагандируется и восхваляется капиталистический способ производства и буржуазный образ жизни.

В то же время перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения…».

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Это — 1946 год, господа и примкнувшие к ним бывшие товарищи! Уже тогда всё, что происходит сегодня, виделось и отчетливо прогнозировалось. Понимали ход мыслей западных подрывных кругов советские спецслужбы. И вождь, в отличие от своих последователей, не в пример им, был на высоте, очень хорошо понимая, о чём шла речь. О метафизическом отказе от первородства властителей умов и сердец, польстившихся на мещанско-потребительский образ жизни, как фиговым листком прикрытый мирными сказками о «всём хорошем против всего плохого».

Нет сомнения, что Сталину в этом понимании помогало не только марксистское мировоззрение, но и отнюдь не находящийся с ним в «противоходе» собственный религиозный опыт.

Отдельный вопрос о том, почему «всё плохое» победило. В одном из спецсообщений той же партийной разведки о содержании мер холодной войны отмечалось, что стратегию Запад нацеливает в те времена, когда Сталин «отойдет от дел, и естественным путем уйдут из жизни представители великого поколения коммунистов, победившие всех врагов». Тогда и удастся, как подметил Ален Даллес, «внедрить на место генерального секретаря ЦК ВКП (б) козла-провокатора…».

За козлами-провокаторами дело не стало; кто не уверен — пусть посетит на досуге хотя бы екатеринбургский Ельцин-центр.

Пылающие исподней, подметной русофобией эстрадно-сценические персонажи, недостойные еще одного перечисления, — родом из этих вот западных инструкций и методичек. Из пробирок, которые многие десятилетия выращивались ЦРУ в различных инкубаторах, вроде не к ночи помянутого Радио Свобода. А вы говорите — «творческая интеллигенция»…