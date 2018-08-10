На конференции по вопросам ракетно-космической обороны бывший руководитель противоракетной обороны Израиля бригадный генерал в отставке Узи Рубин заявил, что Израиль против поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии. Это действие, по мнению генерала, будет иметь серьезные политические последствия и ухудшит отношения между странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (1)

В настоящее время генерал считает, что отношения России и Израиля дружественные и Россия проявляет понимание к проблемам безопасности Израиля. Кроме этого, Узи Рубин сказал, что страны могли бы совместно работать над разработкой ПРО при условии непоставки С-300 в Сирию. В Израиле есть четкое понимание того, что размещенные на территории САР комплексы С-300 фактически перекроют всё воздушное пространство Израиля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК С-300 на Параде Победы

Вопрос о поставке в Сирийскую Арабскую Республику ЗРК С-300 возникал неоднократно на протяжении длительного времени. Особенно актуальным он стал после нанесения 14 апреля 2018 года силами международной коалиции во главе с США ракетных ударов по правительственным объектам страны. Было даже заявление Генерального штаба ВС РФ об укреплении системы ПВО Сирии.

По данному вопросу высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об отсутствии моральных обязательств не поставлять С-300 Сирии после ракетных ударов международной коалиции. Однако до настоящего момента ЗРК С-300 в САР не поставлены.

Если говорить о совместной работе над ПРО, то, честно говоря, непонятно, зачем России сотрудничать с Израилем по созданию системы противоракетной обороны. Мы принадлежим к разным геополитическим блокам, несмотря на улучшение отношений в последнее время. Кроме того, именно Россия дальше всех продвинулась в создании подобных систем, и делиться с кем-то своими наработками нет смысла, да и это будет опасно.

Полагаю, что поставок С-300 в Сирию в ближайшее время не будет. По крайней мере, до того момента, пока стороны, а это Израиль, США и Россия, будут придерживаться достигнутых негласных договоренностей. В первую очередь это касается США и Израиля.

Благодаря этим договоренностям разрешена ситуация на юге Сирийской Арабской Республики. Вся эта территория достаточно быстро и без больших потерь перешла под контроль Дамаска. Иранские силы ушли от границы с Израилем, Дамаск и Тель-Авив вернулись к соглашению от 1974 года о разъединении сирийских и израильских сил в районе Голанских высот. И это на данном этапе в интересах обеих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Даже принимая во внимание наличие у Израиля ядерного оружия, положение Тель-Авива достаточно сложное. Ядерное оружие непосредственно у своих границ применять не будешь: с учетом всех поражающих факторов Израиль станет непригоден для жизни.

Далее простая арифметика: население Израиля — около 8,5 миллионов человек, население Ирана — около 82,3 миллионов человек. Добавим сюда еще и палестинский вопрос. В настоящее время, несмотря на ведущую роль США в обеспечении безопасности Израиля, в этом вопросе очень много зависит от России.

С учетом изменившейся обстановки в Сирии только Россия при учете ее интересов способна обеспечить Тель-Авиву выживание. Поэтому частые визиты в Москву израильского премьера не удивляют. В данной ситуации Россия тоже продвигает свои интересы. Нетаньяху — это хороший переговорщик с США, такой отдельный независимый канал.

В сложившейся ситуации самое главное — это следование договоренностям. В первую очередь это касается США и Израиля. А Россия должна иметь соответствующий военный, политический и экономический потенциал в целом, а также в нужном месте и в нужное время для того, чтобы партнеры не передергивали карты. Это и будет нашим серьезным вкладом в сохранение стабильности в мире.