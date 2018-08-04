Иногда судьба художника и его творчества — одна на двоих — оказывается весьма причудливой, двойная цепочка ее следов тянется через разные страны и даже исторические эпохи. В какой-то момент она неизбежно натыкается на незримую границу, за которой либо обрываются оба следа-близнеца, либо дальше вьется уже одна ниточка, порой еще более запутанная, чем первая.

Марина Александрова ИА REGNUM IMG 7390

Арт-центр «Борей» Работа художницы Максы

Жизненная траектория Максы и ее музы не очень сложна, в ней нет головокружительных поворотов и зигзагов, она скорее напоминает очертаниями округлый «протофрукт» из ее одноименного цикла. Правда, у этого «фрукта» есть черенок — проведенные на далеком Урале детство и юность. Затем была учеба в Ленинграде, в знаменитой «Мухе», из которой вышло немало художников андеграунда. С середины 90-х жизнь Максы (творческий более чем псевдоним родился из детсадовской клички, да так прикипел, что со временем заменил нелюбимое «Любовь» во вполне официальных документах) потекла по гамбургскому счету места и времени. Было в ней разное — каждодневный творческий труд, с полной погруженностью в созерцание и борьбу с материалом, и веселые праздники, и замужество, развод, новый брак (оба немецких супруга Максы оставались между собой добрыми друзьями), множество выставок и перформансов, и, увы, тяжелая болезнь и ранний уход. И вот муза Максы вернулась в город на невских берегах одна, скруглив бока вполне созревшего диковинного плода — в виде нескольких десятков работ, выставленных сразу на двух площадках — в «Борее» и в арт-центре «Пушкинская, 10». «Борею» достались малые формы, впрочем, вполне концентрирующие в миниатюре дух творчества художника, подобно тому, как в малой ягоде «заархивировано» целое солнечное лето.

Арт-центр «Борей» Работа художницы Максы

Впрочем, работы Максы не так уж и солнечны, но и не мрачны, а скорее сумеречны, слегка пасмурны и туманны. Несмотря на то, что художнице, по ее словам, было всё равно, где творить — в Питере ли или в «неметчине» — в ее графике, даже полностью абстрактной, видится что-то неуловимо питерское. Пронзительная до жестокости, ножевая четкость линий, проступающих сквозь дымку, с рассеянным в ней, как бы подразумевающимся солнцем. Плюс — ироническая и при этом несуетливая чертовщинка в лицах изображенных существ, которые вряд ли люди, а некоторые и определено не люди. А, например, сфинксы. С крыльями бабочек или еще каких эфемерных созданий. Эти сфинксы, конечно, загадки загадывают, и еще как, вот только вряд ли сами знают на них правильные ответы, а потому и не думают подвергать путников растерзанию, а охраняют их доверчивый сон от случайных кошмаров.

Марина Александрова ИА REGNUM IMG 7416

Сама Макса тоже представляется загадочной, словно сфинкс. Вроде бы ярко выраженный интроверт, одна только инсталляция «Купол» чего стоит — легкая, держащаяся одним напором воздуха оболочка, в которую можно зайти, чтобы побыть наедине с самим собой и чем-то нематериальным и важным. Или те же овалы «протофруктов». Или чертежная четкость процарапаных на картоне линий и педантичный порядок в мастерской. С другой стороны — до сих пор памятные в дружеском кругу новогодние праздники, организованные Максой, и почти тотальная разомкнутость того, чему полагается быть замкнутым — человеческих голов. Головы на рисунках Максы словно бы переходят в кроны деревьев, извержения небольших вулканов или воронки, в которые льется неземная мудрость.

Если говорить о графическом стиле Максы, то он родился давным-давно, еще в нищие студенческие годы, когда художнице и ее товарищам не хватало денег на металлические пластины и они делали оттиски с исцарапанных и натертых краской картонок. Потом Макса догадалась, что оригинал честнее повторений, даже считанных. Она продолжила пытать картон резцом и краской, то втирая ее в протатуированные линии, то почти полностью стирая и нанося поверх новый слой. То, что получалось в итоге, разумеется, не годилось ни для каких оттисков, но обретало собственную, самоценную жизнь.

Марина Александрова ИА REGNUM IMG 7424

Пожалуй, процесс сотворения этих работ был похож на то, что судьба сотворила из самой Максы — такой же многослойный палимпсест, в котором ни один слой не уничтожен до конца и сквозит через более свежие. Уральский крепкий «стержень» и мастеровая смекалка, питерская безуминка и немецкая логика пополам с мечтательностью…

Марина Александрова ИА REGNUM IMG 7500

Теперь вот случилась возвращение Максы Петербургу — пусть и не во плоти и на время. Куратор и вдохновитель выставки, гамбургский искусствовед Томас Зелло, открывая выставку, отметил то, что всегда поражало его в Петербурге — огромное количество людей в этом городе, так или иначе связанных с искусством, что-то делающих из любви к искусству «не делая лицо» при этом, бескорыстно и скромно. И, хотя познакомился он с Максой в Гамбурге, он знал, что художница любила оба города.

«Всегда было понятно, что она всегда обращалась в своих произведениях к ее петербургскому периоду. Это было самое важное, прекрасное для нее, завораживающее… Над удивительными, прямо-таки космическими формами, абстрактными линиями надзирает Сфинкс, тот самый загадочный Сфинкс, что в Петербурге, у Академии художеств, и эти сфинксы постоянно парят, проступают в ее творчестве».

Марина Александрова ИА REGNUM Т З

Теперь, когда кольцо замкнулось, и у петербуржцев есть возможность попытаться разгадать загадку петербургского Сфинкса, родившегося в Гамбурге под руками русской художницы.