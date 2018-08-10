



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров 13−14 августа посетит Анкару для участия в Совещании послов и постоянных представителей Турции. В нынешнем году кроме Лаврова на конференцию приглашены также действующий председатель Генеральной Ассамблеи ООН и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, глава МИД Судана Мухаммед Ахмед ад-Дирдири. Именно эти лица будут определять и укреплять международную составляющую совещания. В рамках визита планируется выступление российского министра иностранных дел на совещании послов и встреча с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу. Сообщается, что министры обсудят состояние дел в урегулировании в Сирии, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, в Туркестане, Закавказье и Черноморском регионе.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Заметим, что конференция проводится ежегодно с 2008 года. Но сейчас она станет первой в ситуации, когда в Турции установлена президентская форма правления. Не случайно поэтому, что девиз встречи послов «Внешняя политика Турции при президентской форме правления» приковывает к себе повышенное внимание. Прежде всего потому, что Анкара серьезно разворачивает свою внешнюю политику. Еще совсем недавно на таких совещаниях царил «дух» ворвавшегося во власть из академических кругов Ахмета Давутоглу, который занимал то пост министра иностранных дел, то пост главы правительства. Бывший профессор искренно уверовал в то, что предлагаемая им новая «турецкая модель», предусматривавшая, как писала одна из турецких газет, «полную реконструкции страны после 100-летнего «перерыва», приведет на смену поколению приверженцев идей национализма поколение религиозно-консервативных лидеров.

Давутоглу считают главным разработчиком доктрины неоосманизма, согласно которой Анкара, а точнее «новый Стамбул», должен распространять свое влияние в регионе чуть ли не в границах бывшей Османской империи. Турция кинулась в «арабскую весну», увязла в сирийском конфликте и оказалась неготовой действовать в изменившихся, а, по сути, — исторических старых геополитических реалиях, передоверявшись почти во всех проектах своему главному союзнику — США. Однако она не смогла выявить истинные цели политики американцев. В результате Анкара пропустила мощные удары, от которых не может отойти до сих пор. Сменивший Давутоглу на посту министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу не позиционирует себя в качестве идеолога и следует курсом президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, играет по другим правилам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ахмет Давутоглу и Реджеп Эрдоган

Сегодня внешняя политика Турции более независимая и национально ориентированная. Анкара не смотрит на Москву и Тегеран «глазами врага» и пересмотрела собственные приоритеты в области безопасности. Благодаря этому она стала иначе смотреть на свое геостратегическое местоположение, начав играть одну из — если не главных, то очень заметных — ролей на региональной арене, пытается проецировать это и на большую международную политику. В настоящее время Турция активно действует в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию, воспринимает палестинский вопрос как возможность позиционировать себя в качестве лидера исламского мира, который публично бросает вызов и Израилю, и США, не опасается вести диалог с ЕС и со своими партнерами в НАТО на равных.

Ранее, выступая на ежегодной встрече турецких послов, Эрдоган утверждал, что «крупные государства знают, что история проходит через Анкару». Теперь он говорит, что «США выставляют свои условия», считая, что сейчас Турция «ведет битву за выживание государства». Конечно, все эти перемены происходят на фоне жесткой внутриполитической схватки, когда иногда дело доходит «до драки без правил». В результате — если возвращаться к теме конференции «Внешняя политика Турции при президентской форме правления» — становится очевидным и то, что Анкара, как и ряд других центров, ведет серьезную дипломатическую игру со сложными маневрами, не демонстрируя открытого намерения разрывать с Вашингтоном и НАТО. Но хочет она оставаться и в альянсе с Россией и Ираном, может быть, не только по сирийскому урегулированию.

Многое будет зависеть и от того, кто и как дальше будет составлять и вести в США ближневосточное «досье». Сценарии существуют разные. Вот почему поездка Лаврова в Анкару и его выступление на совещании послов Турции, а также переговоры с турецкими лидерами обещают стать очень интересными.