Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В Фонде госимущества Украины заявили, что отобрали победителей конкурса инвестиционных советников. Так, советником Объединенной горно-химической компании станет «BDO корпоративные финансы», завода «Электротяжмаш» — KPMG Украина, угольной компании «Краснолиманская» — «Конкорд-консалтинг».

"В течение двух месяцев со дня подачи документов Кабинет министров должен утвердить избрание инвестиционных советников, после чего они приступят к работе. Эти компании займутся подготовкой предприятий к приватизации, проведут необходимые аудиты, подготовят финансовую отчетность в соответствии с международными требованиями, разработают финансовую модель предприятия, определят стартовую стоимость и займутся поиском потенциальных инвесторов», — информирует глава Фонда Виталий Трубаров.

Ранее в число советников были отобраны Pericles Global Advisory LLC и Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k.

Кто станет советником по приватизации ещё восьми объектов (Херсонской, Днепровской, Криворожской, Северодонецкой ТЭЦ, заводов «Азовмаш» и «Сумыхимпром», ГП «Украгролизинг»), будет объявлено только в середине сентября.

Напомним, что, согласно новому украинскому закону «О приватизации», в обязательном порядке предусматривается участие советника-инвестбанкира в подготовке объектов «большой приватизации». Советники должны, в частности, анализировать технические и финансовые показатели работы предприятия, провести аудит, подготовить бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами, осуществить Due Diligence и SWOT-анализ объекта, помочь реструктуризировать долги компании, дать рекомендации по ценам на продукцию (или услуги), определить стартовую цену объекта, информировать и привлекать потенциальных инвесторов. Оплата услуг советников предполагается за счет госбюджета и международных организаций.

Невиданное дело: Европейская бизнес-ассоциация выступила против приватизации украинских лесов.

«Несмотря на значительное внимание общества и государства к лесной отрасли, существует целый ряд нерешенных проблем, требующих профессионального подхода для их решения», — говорится в заявлении.

Исаак Левитан. Порубка. 1898

Эксперты, на мнение которых ссылается Ассоциация, указывают, что в проекте Стратегии реформирования лесного хозяйства на период до 2022 года нужно отказаться от возможности концессии и аренды лесов, поскольку по факту эти изменения приводят к их скрытой приватизации.

Наиболее вероятная причина такой позиции экспертов — совершенно хищническая эксплуатация лесных угодий на Украине. Резкий рост цены каменного угля привёл к тому, что леса начали пережигать на древесный уголь. Предприниматели не получают на эту деятельность разрешений, лицензий, не платят налогов, поэтому расходы мизерные. Зато оптовые цены стартуют от 8 тыс. грн/тонна за оптовую партию.

Руководитель группы советников премьер-министра Украины Иван Миклош в эфире на телеканале «112.Украина» высказал горькую правду: несмотря на все ухищрения правительства, новый закон о приватизации, электронные площадки для малой приватизации и т.п., результат в итоге получается ничтожным, а приток прямых иностранных инвестиций вдвое меньше, чем до т.н. «евромайдана».

«Значит, ответ, исходя из цифр, таков: не хотят [вкладывать деньги]. Почему? С одной стороны, как говорят все независимые аналитики, после Евромайдана впервые в истории система Украины меняется в хорошем направлении. В сторону работающей рыночной экономики. Многое было сделано в области борьбы с коррупцией. Не в плане наказаний — там нет результатов. Но произошло существенное уменьшение простора для коррупции. Однако этого не хватает, чтобы поменять имидж страны. Знаете, имидж страны — как имидж человека. Тому, у кого он плохой, надо очень много трудиться, чтобы изменить его. Гораздо легче потерять хороший имидж. Думаю, сегодня имидж Украины хуже, чем реальность», — философствует Миклош.

Хуже или нет — вопрос, конечно, дискуссионный. Но дело-то, получается, даже не в этом. Во времена Виктора Януковича имидж у Украины был тоже не сахар. Однако же инвестиции были вдвое выше, чем сейчас.

Валюта

По состоянию на 9 августа официальный курс доллара на Украине — 26,96 грн (+0,1 грн с 1 августа). Однако ещё 7 августа курс НБУ был совсем иным — 27,13 грн. Последний раз доллар стоил столько ровно полгода тому назад — 10 февраля.

Курс евро с прошлой недели, наоборот, упал — 31,24 грн (-0,2 грн) — видимо, на волне ажиотажа спрос на него сильно превышал предложение. Рубль также немного подешевел — 0,423 грн (-0,007 грн).

Впервые за долгое время Нацбанк для сдерживания роста курса доллара был вынужден выйти на «межбанк» и продавать валюту. 3 августа НБУ распродал 50 млн долл., а 6 августа — ещё 20 млн. Видимо, интервенции НБУ всё-таки оказались эффективными, и 7 августа ажиотаж на «межбанке» прекратился.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Курс «межбанка» на вечер 8 августа был выше официального курса — 27,03−27,07 грн (+0,06 грн). Дело в том, что НБУ теперь определяет курс на будущий день в 16:00. Что он и сделал, с учётом того, что весь день 8 августа доллар дешевел. Однако уже после 16:00 тренд изменился: спрос на американскую валюту вырос, хотя и некритично. Но этого хватило, чтобы межбанк завершил торги на небольшом взлёте.

На чёрном рынке также оперативно отреагировали на ситуацию: 27,10−27,15 грн (+0,21 грн).

В июле Украина тратила свои золотовалютные резервы, из-за чего они сократились до 17,748 млрд долл. (-1,3%). Напомним, что сюда включены также кредиты МВФ, своих денег у Украины всего около 7 млрд долл.

Дыра в бюджете

На начало августа на Едином казначейском счёте Украины осталось около 2 млрд грн (9,4 млрд на начало июля, 44 млрд грн на начало августа 2017 года). Впрочем, экономист Виктор Скаршевский уточняет, что денег не просто мало, их нет, и уже давно:

«Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи. Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд грн, органы правопорядка — 4,8 млрд, оборона — 3,4 млрд и т. д. Всего задолженность составляет 39 млрд грн», — пояснил он в комментарии изданию «Страна.ua».

К этому следует прибавить, что план по доходам на январь — июль недовыполнен на 16 млрд грн.

«С учётом этих денег бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд грн», — заключает эксперт.

Виновников столь масштабного недобора сразу несколько. Скаршевский «винит» в этом курс гривны. Правительство в прошлом году заложило в бюджет среднегодовой курс 29,5 грн/долл., однако с начала марта по конец июля доллар стоил 26−26,5 грн.

«Но у нас 40% доходной части бюджета напрямую зависит от курса — это и импортный НДС, и акцизы и налоги на импорт, привязанные к валюте, и прочее. Соответственно, чем крепче гривна, тем меньше денег в бюджете», — размышляет эксперт.

Пустые карманы

Частично «виноватым» можно признать и МВФ. Правительство Украины уже давно пишет годовые бюджеты с оглядкой на мнение Фонда: дадут новые кредиты или не дадут? Поэтому в доходной части бюджета оказались статьи, поступления по которым изначально явно были завышены. Так, от приватизации ожидали получить 22,5 млрд грн, от конфискации имущества коррупционеров — 5 млрд. В сумме по этим статьям Украина с начала года получила всего лишь около 50 млн грн. Таможня недодала бюджету сразу 7 млрд грн за полгода. Впрочем, DW, ссылаясь на расследование газеты Süddeutsche Zeitung, утверждает, что потери бюджета Украины от недопоступлений таможни достигают гигантской суммы — 4 млрд евро. Это примерно вдвое больше недостачи, указанной Виктором Скаршевским.

Но правительство не спешит ликвидировать коррупционные схемы на таможне, предпочитая традиционные методы — уплата налога на прибыль наперёд.

«…Если на этот год запланировано получить 81 млрд гривен этого налога, то на сегодняшний день перечислено уже 52 млрд гривен», — говорит Скаршевский.

Кроме предпринимателей, государство решило также запустить руку в карман криптоинвесторов. Издание Liga.net, ссылаясь на собственные источники, рассказывает о подготовке законопроекта, касающегося оборота криптовалют. Согласно его положениям, за их обналичивание, а также за покупку товаров и услуг государство собирается взимать налог: 5% от суммы операции для юридических лиц и 6,5% — для физических (прибавляется 1,5% военного сбора). Автор законопроекта рассчитывает собрать таким образом в следующем году около 3 млрд грн.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера на Украине Олег Устенко напоминает, что одной из основных причин дефицита бюджета является растущее дотирование госбюджетом Пенсионного фонда. Сегодня 40% из ежемесячного объёма пенсионных выплат (29−29,5 млрд грн) покрывает бюджет.

«Если так будет продолжаться, Украине придется сначала перейти к грузинскому варианту — ввести одинаковые пенсии для всех. А затем и к тому, что государство вообще не сможет выплачивать пенсии», — прогнозирует эксперт в интервью изданию «Аргументы и факты — Украина».

Минфин Украины в начале августа предупредил украинцев о том, что вскоре начнёт пристально следить за их денежными переводами. В частности, Минфин хочет ввести идентификацию клиента и выяснять цель операции в случаях, если сумма перевода будет превышать 30 тыс. грн (1,11 тыс. долл.). Причём как для отправителя, так и для получателя этих денег. Сегодня подобная мера уже действует, однако распространяется она только на получателей переводов из-за рубежа, эквивалент которых превышает 15 тыс. грн. А инициатива минфина распространяет этот контроль и на внутренние переводы.

По мнению экспертов, такими мерами правительство хочет найти деньги для покрытия бюджетного дефицита в предвыборный период.

Но это будет (если будет) только в будущем году. А пока минфин покрывает дефицит новыми займами: 7 августа он привлёк сразу 10 млрд грн на внутреннем рынке. Займы краткосрочные, самый поздний с датой погашения в июне 2020 года. Следовательно, вернуть эти средства Минфин хочет как раз за счёт новых налогов и сборов.

МВФ

Скандальное расследование газеты Süddeutsche Zeitung о коррупции на Украине, похоже, станет фактором, на который не рассчитывали в правительстве Украины, строя прогнозы относительно кредитных средств МВФ.

«Появление таких материалов может повлиять и на международные финансовые институции, например, на Всемирный банк, штаб-квартира которого расположена в Люксембурге, и даже на Международный валютный фонд. Они посмотрят на эти материалы, и появится простор для обсуждения с правительством, чтобы задать вопрос: почему украинское правительство мало делает или почти ничего не делает, чтоб вот такие лакуны, где исчезает финансовый капитал, не существовали? Не исключаю, что появление этой публикации связано еще и с тем, что часть западного истеблишмента хочет предупредить Киев. Чтобы в Киеве не думали, что там, на Западе, финансовую ситуацию анализируют глупые люди, и они не видят, куда исчезают деньги из украинского бюджета», — говорит политолог Алексей Якубин в комментарии изданию «Голос.ua».

Это вполне логично. Чего стоит принятие законопроекта о коррупционном суде на фоне разворовывания 4 млрд евро на одной только таможне?

Дарья Антонова ИА REGNUM В конверте

И тут риск пересмотра сроков накладывается на важную особенность гривны: сезонность. Как правило, в начале года она укрепляется, а ближе к концу — ослабляется. Причины этого не раз здесь обсуждались: годовые циклы основных экспортных товаров, а также закупка энергоносителей. Таким образом, если МВФ снова решит не перечислят Украине очередной транш, это будет значительно более серьёзным ударом, чем отказ в кредите в начале или в середине этого года.

Однако источники издания «Апостроф» успокаивают: транш будет. Правда, они пока не уточняют ни его величину, ни точные сроки («…к концу года»), ни условия, на которые ради этого пришлось пойти. В частности, по ценам на газ для населения. По слухам, позиция получилась компромиссной: Украина приняла вариант МВФ (+60% к цене), однако происходить это повышение будет в несколько этапов.

Топливо

Курсовые колебания на валютном рынке Украины наконец-то отразились на топливном рынке — из-за чего впервые за долгое время цены изменились на заметную величину. По состоянию на 8 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,39 грн (+0,18 грн с 27 июля, +0,98 грн с начала года), за литр А-92 — 28,43 грн (+0,17 грн с 27 июля, +0,76 грн с начала года), за дизтопливо — 27,2 грн/л (+0,17 грн с 27 июля, +1,2 грн с начала года).

Цены на автогаз пока стабилизировались — 14,13 грн/л (+0,01 грн с 27 июля).

Цены могли бы вырасти ещё больше, но помогла Белоруссия: с 1 августа республика снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Впрочем, снижение скорее символическое — на 1−2 доллара на тонне.

Профильный портал enkorr уточняет, что операторы повысили цены только в минувшие выходные.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский уточняет, что рост цен вполне закономерен.

Директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии «Факты.ua» прогнозирует, что в ближайшее время на украинских АЗС бензин может подорожать на 0,5−0,6 грн.

«Этому будут способствовать два основных фактора. Это рост цен на импортные нефтепродукты на фоне колебаний на нефтяном рынке. А также падение курса национальной валюты», — анализирует специалист.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

Компания «Нафтогаз Украины» собралась заработать на самом популярном сегодня моторном топливе — автогазе. Дочернее предприятие компании («Укравтогаз») разместило в системе электронных закупок ProZorro тендер на покупку и монтаж модулей для розничной торговли пропан-бутановой смесью. Газовые заправки «Укравтогаза» появятся в центральных и западных областях Украины, в т.ч. в столичном регионе. Эксперты рынка указывают, что революции ждать не стоит, поскольку своих источников импорта (или своего производства) пропан-бутановой смеси у «Нафтогаза» нет. А значит, торговать его заправки будут по среднерыночным ценам.

Тем более конкуренты у «Нафтогаза» будут зубастые. Слово главе Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрию Кулику:

«На рынке нефтепродуктов сложилась непростая ситуация: за последние несколько лет торговля нелегальными нефтепродуктами достигла рекордных показателей. Доля теневого рынка в сегменте дизельного топлива достигает около 20%, на теневые продажи сжиженного газа в зависимости от региона приходится 30−50%. В результате государственный и местные бюджеты недополучат существенные суммы, которые варьируются в диапазоне от 5 до 7 млрд грн ежегодно. В нынешнем году мы прогнозируем, что потери могут достичь отметки в 10 млрд грн», — пишет он в собственной колонке на сайте «112.Украина».

По информации эксперта, сегодня на Украине насчитывается порядка 500 нелегальных дизельных заправок и около 1000 газовых. При этом порядка ⅓ всех нелегальных заправок расположены в Киевской области.

Учитывая озвученную маржу владельцев нелегальных заправок (до 7 грн с 1 литра топлива), проект «Нафтогаза» вообще может и не окупиться.

Государственная фискальная служба неожиданно подтвердила слова Дмитрия Кулика. В Киеве обнаружили сразу три подпольных нефтехранилища. В них хранились дизтопливо, бензин А-95 и газовый конденсат, ввезённые на Украину без уплаты положенных таможенных сборов. Общая стоимость обнаруженного топлива превышает 100 млн грн, а объём — 4 млн литров.

Поскольку в самом Киеве нелегальных заправок практически нет, следовательно, сбывалось это топливо в области.

Разное

Объем частных денежных переводов на Украину в январе — мае вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 4,5 млрд долл. Как заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, это положительное последствие массовой миграции, среди других он отмечает снижение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния украинцев. В то же время, как отметил Данилишин, в долгосрочной перспективе в государстве снижается уровень трудоспособного населения, образованной молодежи и квалифицированных специалистов, при этом растет давление на государственные финансы.

Bloomberg обвиняет Украину в том, что она «посеяла смятение на рынках неоднозначными заявлениями о возможном ограничении экспорта в этом году», в результате чего цены на пшеницу подскочили до рекордной отметки за три года. Bloomberg пишет, что поведение Украины напоминает 2010−2011 годы, когда она вводила ограничения на экспорт пшеницы.

«Из-за плохих погодных условий мировые цены на зерно подскочили. Меньшие объемы урожая у ключевых поставщиков в этом году могут привести к тому, что украинское зерно станет более привлекательным, считают в Киеве», — говорится в статье.

Вместе с тем эксперты отмечают, что дефицит качественного зерна на рынке может стать причиной подорожания хлебобулочных изделий на Украине на 30−35%.