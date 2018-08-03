Валера и Маро живут в горной деревне в Грузии всю свою жизнь. Последний их сосед, брат Валеры, уехал год назад. Валера выкупал землю у всех, кто уезжал из деревни. Теперь у пары пенсионеров 40 га земли, 40 голов скота, коровы, лошади, бараны, три собаки и большой дом на двоих.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Маро и Валера ждут приезда сына

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на деревню

Когда-то здесь было шумно и весело, Маро работала на двух ставках: учительницей в школе и библиотекарем. Школьный класс располагался в одной из комнат дома. Библиотека до сих пор хранится на полках пыльных шкафов на закрытой террасе. Маро говорит, что больше всего она любила читать, читала много и могла бы прочитать всё на свете. Валера похож на богатыря из русских сказок. Высокий и крепкий мужик, который изо дня в день работает на земле, доит коров и гонит самогон из своих яблок.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Семейная церковь

Деревня расположена высоко в горах, дорогу сюда так и не проложили, поэтому зимой семья полностью отрезана от большой земли. В мае сходит снег, и к середине месяца дети могут наконец добраться до родителей на мотоцикле или на лошади через ущелье.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Деревня на высоте 1550 метров над уровнем моря

У Валеры и Маро трое детей и несколько внуков. Все уговаривают их оставить дом и переехать туда, где теплее и легче. Они только мотают головой и каждое утро встают с рассветом, чтобы всё успеть.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Домашние бараны

В доме нет водопровода, Валера сам провёл воду из горного источника в дом, так что теперь на кухне можно мыть посуду ледяной водой.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Валера бреется на улице

Заботы по хозяйству супруги делят на двоих. Маро занимается домом и огородом, готовит и убирает, доит коров утром и вечером и каждый день делает свежий сыр и сулугуни.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Маро развешивает постиранное бельё

Напротив дома стоит старая церковь. В особые дни Валера исполняет роль местного батюшки, а на праздники именно он читает молитвы и ведет короткие службы. Раньше было принято хоронить людей рядом с церковью, поэтому вокруг несколько неотмеченных могил. Маро хорошо помнит, где и кто похоронен, и обязательно ставит в этом месте свечку в праздники.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Фотография из семейного архива

Горы окружают местность со всех сторон. Деревня расположена на границе с Кабардино-Балкарией, но перевал через горы закрыт. В советское время туристы приходили сюда пешком и часто останавливались в деревне на ночь. Иногда Валера встречает молодых путешественников с палатками, он всегда приглашает их в дом и очень расстраивается, если отказываются. Тогда он приносит им домашнего сыра, хлеба, вина и самогона.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Валера позирует со своими быками

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вместе с соседями из семейного архива

Основная причина, почему Валера и Маро не могут покинуть деревню, — они не хотят бросать могилы родных людей.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Валера у могилы родителей

Валера выкупал землю у всех, кто уезжал из деревни. Теперь забота о 40 гектарах земли лежит на плечах одного человека. После зимы в сарае накопилось много навоза и вот теперь, по весне, Валера возит его на быках и удобряет землю, а Маро ему в этом помогает.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Валера отправляется кормить животных

Наталья Шарапова ИА REGNUM Маро ждет, когда вернется Валера с быками

Сегодня в гости должен заехать старший сын Георгий. Он живет со своей семьей в соседнем селе, до которого можно добраться только в объезд через главную трассу. Валера держит в руках бинокль. Маро нашла коробку, которую они привяжут к багажнику мотоцикла, наполненную сыром, мясом, яйцами и конфетами для внуков.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Георгий добрался по разбитой дороге на мотоцикле

Зимой выбраться из деревни можно только на коне или на очень широких лыжах, потому что дороги завалены высокими сугробами.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Валера хвастается самодельными лыжами

Работа не заканчивается до захода солнца. Валера идёт кормить овец, которые ночуют в одном из уцелевших сараев. Зимой почти все заброшенные дома были разрушены снегом.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Подготовка к празднованию Пасхи

Маро шьёт, вяжет и сама сучит пряжу. Она делает сыр, который они с мужем осенью продают на рынке. Все деньги они отдают детям и внукам, а сами живут в основном тем, что вырастили дома.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Маро уснула за вязанием

Заброшенные земли потихоньку сходят с гор вниз, и уже через 100 лет люди здесь просто не смогут жить. Валера и Маро делают всё, что могут, чтобы сохранить место, в котором они выросли и вырастили своих детей. Но их только двое, а вокруг необъятные просторы Кавказских гор.