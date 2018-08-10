8 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России одобрила три формулировки вопроса о пенсионной реформе, которые инициативные группы намерены вынести на всероссийский референдум. На заседании председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия получила 30 уведомлений из 19 регионов страны о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума, однако сделать это удалось далеко не всем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Получившие одобрение формулировки оказались довольно близкими по смыслу. КПРФ сформулировала вопрос следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» Команда по проведению референдума в Москве, которую возглавил кандидат в мэры от партии «Справедливая России» Илья Свиридов, дала аналогичную формулировку, но вместо «повышаться не должен» у неё фигурирует «не менялся». Аналогичный вопрос предложила и инициативная группа из Подмосковья.

Теперь им предстоит соревнование — будет взята на вооружение версия того, кто первым проведёт собрания подгрупп в необходимом количестве регионов, соберёт подписи (2 млн за 45 дней), пройдет регистрацию и получит право провести голосование.

Реакция на референдум

Характерно то, как менялось последние недели отношение к референдуму в публичном пространстве. Совсем недавно многие наблюдатели и эксперты относились к идее с предельным скептицизмом, в том числе ссылаясь на то, что в том виде, в каком его представляла КПРФ, референдум провести не удастся.

Опасения, конечно, высказывались не без оснований: в законодательстве существует множество препятствий для проведения прямого народного волеизъявления в виде различных требований к формулировке вопроса и сроков проведения референдума, порядка создания и действия инициативных групп по сбору подписей и множества других моментов. Тем не менее после решения ЦИК высказываться о перспективе референдума стали уже осторожнее.

Отношение к решению ЦИК у людей оказалось неоднозначным. Большинство людей, похоже, событие застало практически врасплох. Многие выразили скепсис: власти пытаются сыграть в поддавки, но в конечном итоге референдум так и не проведут. Либо проведут, но с совершенно неадекватной формулировкой, а заодно и подтасуют голоса.

«Я не верю в честность референдума. Все результаты будут подтасованы. А все телеканалы страны предали народ…﻿»

«КПРФ референдум задумала. Голоса на референдуме опять будет ЦИК считать, так же как и на выборах. Зачем давать возможность сфальсифицировать мнение народа?"﻿

«Дай бы бог, фальсификации не может быть, 100% против».

«В нашей стране всё может быть. Не верю, нас уже столько раз обманывали, а теперь замахнулись на святая святых — пенсию!﻿»

«Мне кажется, КПРФ это делает только ради пиара, к сожалению. Они под «Единой Россией» и кормятся с той же кормушки из наших карманов"﻿.

«ЦИК разрешил сразу три инициативных группы с похожими вопросами. При этом по закону о референдуме в каждом регионе может быть только одна подгруппа с похожим вопросом, а нужно создать в половине регионов. Так что три группы с похожими вопросами с большой вероятностью половину регионов не смогут обеспечить, чисто из-за формальных крючков. То есть ситуацию снова подвесили — могут технически не допустить референдума, а могут — одну из спойлерских групп «самораспустить» и открыть дорогу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

На стадии организации референдума и правда легко «надорваться», тем более что 2 млн голосов за 45 дней — это разве что уровень мобилизационных возможностей КПРФ и «Единой России». На фоне призывов Эллы Памфиловой о том, что инициативным группам следует объединиться, наблюдатели уже обсуждают, что в итоге организация референдума застопорится из-за склок и неорганизованности в рядах самих же инициаторов.

Есть и те, кто всё-таки засомневался в возможности сфальсифицировать зафиксированные социологическими опросами 80−90% голосов против повышения пенсионного возраста, а заодно и не отрицают принципиальную возможность проведения всенародного голосования. Но даже такие люди всё равно относятся к референдуму с подозрением: проведут его или не проведут, но власти что-то да придумают. Например, под предлогом «объективной экономической ситуации» отменят вообще индексацию и всё равно, хоть и по-другому, добьются своего.

И всё же, несмотря на скепсис, в целом перспектива проведения первого референдума с 1991 года укрепила людей во мнении, что власть никак не ожидала столь большую протестную волну в самый разгар лета, рассчитывала «замять вопрос» в первые недели после оглашения инициативы на фоне чемпионата мира по футболу. И в итоге оказалась вынуждена отступать.

Предложило ли правительство законопроект в особенно жёсткой формулировке «в запас» или нет, но «пенсионный манёвр», как полагают уже многие наблюдатели, неизбежно подлежит смягчению. Сопровождаясь существенными сдвигами на самом политическом поле и даже, может быть, «переформатированием «Единой России»:

«Всероссийская политическая партия «Единая Россия», с результатами референдума получит сертификат абсолютного несоответствия чаяниям народа. Таким образом, это будет день потери легитимности данной политической силы, которая сегодня имеет конституционное большинство в парламенте».

«Референдум по пенсиям движется вперёд, ЦИК одобрил вопросы. Если всё-таки дойдет до народного волеизъявления, власти впервые могут проиграть. Поскольку допускать такое нельзя, то в ближайшее время мы увидим или смягчение риторики, или поиск виноватых».

На фоне падения рейтингов власти «зелёный свет» референдуму многие стали воспринимать не только как признак скорого ухода в прошлое «Единой России», но и возможной отставки самого премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом для спекуляций на эту тему стали заявления главы правительства к десятилетию конфликта в Южной Осетии — дескать, сам премьер начал осознавать, к чему всё идёт, и теперь «делает жалкие попытки изобразить себя патриотом и чуть ли не спасителем Отечества».

Наконец, отдельным сюжетом в соцсетях прошло обсуждение и выдвинутых формулировок к референдуму по существу. В частности, у некоторых граждан вызвал отдельное недоумение вопрос справедливороссов: ведь пенсионный возраст, хотя бы в теории, может и понижаться, но инициативная группа Свиридова по какой-то причине настаивает в своей формулировке на его неизменности.

ИА Красная весна Митинг против пенсионной реформы, Омск

Протесты

Несмотря на то, что первая крупная волна протестов достигла кульминации 28 июля и теперь сменяется «летним затишьем», выступления происходят до сих пор. Активную деятельность продолжают отделения КПРФ. В начале августа в Оренбургской области состоялась целая череда протестов — митинги против повышения пенсионного возраста, роста цен и налогов прошли в 20 городах и районах.

На акции протеста в Медногорске, Абдулино, Бугуруслане, Новотроицке, Саракташе, Первомайском, Домбаровке, Курманаевке собирались по 300−600 участников. В двух райцентрах были организованы пикеты. По словам активистов КПРФ, по итогам последних выступлений можно констатировать, что активность оренбуржцев только растёт.

Митинг против пенсионной реформы 10 августа состоялся в Нижнекамске. На следующий день состоится очередная акция в Волгограде. После митинга КПРФ в этот раз на площадь перед театром «Царицынская опера» выйдут представители «Коммунистов России» — на их митинге ожидается не менее двухсот человек.

Кое-где власти по-прежнему создают беспочвенные, по мнению организаторов, препятствия для проведения акций протеста. Так, 11 августа планировалась демонстрация в Иванове, однако там заявка была в очередной раз отклонена. Главная причина — проведение в назначенную субботу праздника «Открытое небо». Протестное мероприятие рекомендовали перенести, однако отказ последовал и на предложение 12 августа «по причине опасности терактов». Вместо демонстраций инициаторам предложили провести митинг на «Красной Талке», однако их это в корне не устроило.

Не обошлось и без эксцессов: 3 августа в Калуге взорвали дверь местного отделения Пенсионного фонда России. Полиция объявила о возбуждении дела за хулиганство, а калужские активисты, протестующие против повышения пенсионного возраста, взрыв осудили.

В целом же по итогам июльских выступлений можно говорить о том, что протест прочно обосновался во множестве городов России, а выступления принимают системный характер. При этом такая тенденция проявляется не только в крупных региональных центрах, но охватывает и соседние города. Так, в начале августа прошли уже упомянутые протесты в Оренбургской области, в июле акции были организованы во множестве городов Приморского края, ширится протестное движение в Свердловской области — 18 августа в Сысерти планируется провести второй после 28 июля митинг у памятника воину-освободителю, а 2 сентября состоится шествие в Екатеринбурге и акция протеста в Краснотурьинске.

Постепенно страна готовится к новой волне протестов, которые будут проходить осенью. Помимо разрозненных митингов в различных городах России, уже появились планы и об очередной всероссийской акции протеста по аналогии с 28 июля. Теперь, правда, у КПРФ перехватить повестку пытается блогер Алексей Навальный, который предложил дату 9 сентября — единый день голосования. Впрочем, заместитель председателя Центризбиркома (ЦИКа) Николай Булаев заявил, что это «вряд ли это вписывается в существующее законодательство». И надо сказать, что, несмотря на попытки «несистемной оппозиции» перехватить инициативу, пока что главную организующую роль в протестном движении всё-таки играют именно официальные структуры и их региональные отделения: КПРФ, а также крупные профсоюзные объединения ФНПР и КТР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Следующий этап

На текущем этапе мнения о протестах против повышения пенсионного возраста разделились. С одной стороны, бытует мнение о том, что волна народного негодования оказалась неожиданной для власти: все заметили, что премьер-министр Дмитрий Медведев и большинство министров как бы отстранились от «пенсионного манёвра», и основное бремя публичных выступлений на эту тему взяли на себя министр финансов Антон Силуанов и министр труда и соцзащиты Максим Топилин. С другой стороны, многие также резонно обратили внимание на то, что ни один митинг так и не достиг по-настоящему крупного масштаба — например, на несколько десятков тысяч человек в Москве.

Однако реакция в информационном пространстве показала, что общество явно и однозначно не приняло предложенный проект «пенсионного манёвра». Петиция за отмену повышения пенсионного возраста набрала 2 млн подписей в рекордно быстрые сроки, а социологи фиксируют серьёзное снижение рейтингов власти. В интернете наблюдается консолидированная позиция в поддержку протестов против повышения пенсионного возраста повсюду: не только в Facebook, который традиционно рассматривается как средоточие оппозиционно настроенных граждан России, но и во «ВКонтакте» и даже «Одноклассниках». И возможно, что это гораздо более точный индикатор готовности людей выходить в защиту своих прав в ближайшие месяцы, нежели динамика текущих «летних» протестов.

Тем временем сеть будоражат провокационные новости, которые определённо не вяжутся с объявленным курсом на искоренение бедности и повышение социальной защиты населения и заверениями министров о счастливых перспективах «предпенсионеров» на будущем рынке труда.

Так, совсем недавно выяснилось, что крупнейшая корпорация УрФО, «Уралвагонзавод», готовит массовые сокращения — корпорация, чьи рабочие, как считается, являются символом ядерного электората Владимира Путина. По данным СМИ, предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в два этапа: сначала уменьшить затраты уже в этом году, а вместе с тем и разработать соответствующую программу, рассчитанную на 2019—2025 годы.

В помощь руководителям заводов было разослано ещё одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. Как нетрудно догадаться, в письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «сокращение численности». Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых:

«Ни много ни мало, а на свежий воздух отправят около 15 тысяч работников. То есть каждого второго числящегося в корпорации. Масштабы сокращения просто потрясают, и, на первый взгляд, даже не верится, что будет уволено около 50% сотрудников завода, который не только клепает вагоны, но и «самый современный» и «не имеющий аналогов в мире» танк Т-14 на платформе «Армата».

Uvz.ru АО НПК «Уралвагонзавод»

Не меньшее изумление в соцсетях вызвала и новость о продаже Тушинского машиностроительного завода, на котором некогда строили пилотируемые орбитальные корабли многоразового использования «Буран». И хотя о банкротстве предприятия было известно ещё в 2013 году, продать предприятие, как свидетельствует соответствующее объявление, появившееся на сайте Avito, решили именно сейчас.

«Тушинский машиностроительный завод — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности СССР, был основан в 1932 году и выпускал «Бураны». Но времена меняются, и Россия встаёт с колен, поэтому завод признан банкротом и сейчас продаётся на Avito за 10 млрд 350 млн рублей».

«Вы не ослышались! Теперь на онлайн-барахолке можно купить не только поношенные кеды или коврик для занятия спортом, но и обанкротившееся ОАО «Тушинский машиностроительный завод». Цена вопроса — 8,2 миллиарда. Оказывается, продавцу даже пришлось подвинуться в цене (сначала просили на 2 миллиарда больше)».

Фрустрация по поводу развернувшейся волны антисоциальных законов и сокращений на важнейших предприятиях России усугубляется непрерывным потоком новостей об уровне жизни чиновников, предпринимателей и просто представителей отечественной элиты. Так, совсем недавно по интернету пронеслась новость о том, что бывшие брянские чиновники получили по 40−110 тыс. рублей прибавки к пенсии. Притом право на высокие добавки имеют даже ранее осуждённые бюрократы!

Например, бывший глава администрации Брянска Сергей Смирнов, выйдя из колонии, как оказалось, будет получать дополнительно к основной пенсии около 70 тысяч рублей. Надо отдать должное, что прокуратура области в этой связи предложила поменять законодательство и лишить осужденных представителей власти таких льгот. Теперь решение на этот счёт ещё предстоит принять областной думе.

Сбить протестную волну политтехнологам на службе у государства оказалось непросто. Заявления с телевизоров об активных пенсионерах слишком уж сильно контрастируют с наглядной действительностью, а все заверения о скором экономическом росте и улучшении уровня жизни разбиваются об объективную экономическую же действительность и безрадостные новости про «оптимизацию» персонала на крупнейших предприятиях страны. На этом фоне 21 августа в Госдуме пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста — ради этого депутаты даже прервут свой отпуск. Поправки же в законопроект ко второму чтению будут приниматься до 24 сентября. Поможет ли парламентская дискуссия примирить общество с «пенсионным манёвром» или подольёт ещё масла в огонь народного негодования, покажет время. Пока что у защитников повышения пенсионного возраста получалось только второе.